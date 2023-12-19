Глава Ла Лиги Тебас: «Суперлига не нужна футболу ни через 2 года, ни через 4, 6, 8 лет. Все будет не так, как они говорят, но мы уже привыкли, что Перес никогда не проигрывает»

Хавьер Тебас вновь раскритиковал идею Суперлиги Европы.

Напомним, 21 декабря Европейский суд огласит вердикт по разбирательству между УЕФА и Суперлигой. Президент «Барселоны» заявил о готовности сотрудничать с УЕФА, если суд одобрит запуск Суперлиги.

«Мне ясно, что все будет не так, как они говорят. Пусть они говорят, что мы принимаем Суперлигу, но этого не будет ни в коем случае. Но мы уже привыкли к тому, что никогда не проигрывает.

[Запуск Суперлиги] совершенно невозможен. Во-первых, это невозможно юридически. Кроме того, это уже предусмотрено Уставом УЕФА – если кто-то хочет организовать соревнование, он должен подать заявку на него за два года, это обязательная процедура. Но я не вижу так много клубов [желающих вступить в Суперлигу], как они говорят, английских команд в ближайшее время там не будет. К тому же я не видел, чтобы они затрагивали какие-либо вопросы, касающиеся организации и аудиовизуальных прав. Я не вижу этого ни через два года, ни через четыре, шесть или восемь лет.

Футболу не нужна Суперлига. Наоборот, нужно, чтобы национальные лиги продолжали расти, причем в европейских форматах. Национальные лиги носят вертикальный характер, с повышениями и понижениями. Международные соревнования носят горизонтальный характер, но на них отбираются через национальные чемпионаты. Выступление в еврокубках не гарантирует попадание туда в следующем сезоне, что предусматривает новый формат. Именно поэтому я называю Суперлигу лживой», – сказал президент , выступая на гала-вечере As.

Тебас о Суперлиге: «В 2021-м она готовилась тайно, а теперь строится на лжи. Это не открытое и не демократическое соревнование, оно вредит национальным лигам»

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