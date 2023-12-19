Глава Ла Лиги Тебас: «Суперлига не нужна футболу ни через 2 года, ни через 4, 6, 8 лет. Все будет не так, как они говорят, но мы уже привыкли, что Перес никогда не проигрывает»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Жоан Лапорта Хавьер Тебас Флорентино Перес Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас вновь раскритиковал идею Суперлиги Европы.

Напомним, 21 декабря Европейский суд огласит вердикт по разбирательству между УЕФА и Суперлигой. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о готовности сотрудничать с УЕФА, если суд одобрит запуск Суперлиги.

«Мне ясно, что все будет не так, как они говорят. Пусть они говорят, что мы принимаем Суперлигу, но этого не будет ни в коем случае. Но мы уже привыкли к тому, что Флорентино Перес никогда не проигрывает.

[Запуск Суперлиги] совершенно невозможен. Во-первых, это невозможно юридически. Кроме того, это уже предусмотрено Уставом УЕФА – если кто-то хочет организовать соревнование, он должен подать заявку на него за два года, это обязательная процедура. Но я не вижу так много клубов [желающих вступить в Суперлигу], как они говорят, английских команд в ближайшее время там не будет. К тому же я не видел, чтобы они затрагивали какие-либо вопросы, касающиеся организации и аудиовизуальных прав. Я не вижу этого ни через два года, ни через четыре, шесть или восемь лет.

Футболу не нужна Суперлига. Наоборот, нужно, чтобы национальные лиги продолжали расти, причем в европейских форматах. Национальные лиги носят вертикальный характер, с повышениями и понижениями. Международные соревнования носят горизонтальный характер, но на них отбираются через национальные чемпионаты. Выступление в еврокубках не гарантирует попадание туда в следующем сезоне, что предусматривает новый формат. Именно поэтому я называю Суперлигу лживой», – сказал президент Ла Лиги, выступая на гала-вечере As.

Тебас о Суперлиге: «В 2021-м она готовилась тайно, а теперь строится на лжи. Это не открытое и не демократическое соревнование, оно вредит национальным лигам»

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16 комментариев
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О чем вообще беспокоится этот мужик? у него в чемпионате гранды футбола живут на донаты и ждут ТО, как воздух, чтобы ещё кого-то продать, а он все про Суперлигу
+16
-2
+14
лучше Перес, чем все эти лживые Тебасы, Чеферины и Инфантины.
+15
-5
+10
Единственный факт в том, что такой чинуша как Тебас не был и не будет нужен футболу. Еще и подушечку небольшую себе подложил под зад в виде похвалы Пересу, будто он потом как-то бы понадобился Суперлиге
+9
-2
+7
Суперлига это безусловно лишь вопрос времени и не потому что так хотят могущественные Пересы, Аньелли и шейхи а в следствие исключительно процессов связанных со всё большей капитализацией и глобализацией мирового спорта и особенно футбола.Только таким глобальным проектом можно выигрывать конкуренцию у Тиктока, Нетфликс и НБА у будущих поколений.А национальные чемпионаты, при нынешнем историческом разрыве между богатыми и бедными, уменьшающейся конкуренции, клубов-доминантов в топ-5 и все большей финансовой и рейтинговой монополизации 1 лиги, лишь продолжат терять и без того небольшую за пределами своих стран популярность.В будущем для больших мировых клубов Суперлига будет ценностью, а национальные чемпионаты лишь данностью.Запомните эти слова от Рио
+3
-1
+2
Суперлига как минимум не хуже нового формата ЛЧ, не говоря уже о том что деньги будут идти клубам а не чиновникам!!
+2
-1
+1
зато какая "великолепная" ЛЧ нас ждёт в следующем сезоне...
Тут хочешь не хочешь начинаешь смотреть в сторону Суперлиги
+3
-2
+1
так ты и УЕФА сами все делаете для запуска суперлиги
+1
-1
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Муть какая то. Суперлига либо чуток, либо вообще никак не коснется чемпионатов, иначе её действительно не будет. Будет просто улучшенная ЛЧ, вот и всё. Суперлига Чемпионов.
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Севилья выигравшая Лигу Европы еле сводит концы с концами. Вот что нужно знать о финансовом благополучии испанских клубов, да Тебас и Чеферин?
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тебас как клоун
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Ответ Дима
зато какая "великолепная" ЛЧ нас ждёт в следующем сезоне... Тут хочешь не хочешь начинаешь смотреть в сторону Суперлиги
А что будет в след сезоне с ЛЧ ?
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Ответ Rio de Janeiro
Суперлига это безусловно лишь вопрос времени и не потому что так хотят могущественные Пересы, Аньелли и шейхи а в следствие исключительно процессов связанных со всё большей капитализацией и глобализацией мирового спорта и особенно футбола.Только таким глобальным проектом можно выигрывать конкуренцию у Тиктока, Нетфликс и НБА у будущих поколений.А национальные чемпионаты, при нынешнем историческом разрыве между богатыми и бедными, уменьшающейся конкуренции, клубов-доминантов в топ-5 и все большей финансовой и рейтинговой монополизации 1 лиги, лишь продолжат терять и без того небольшую за пределами своих стран популярность.В будущем для больших мировых клубов Суперлига будет ценностью, а национальные чемпионаты лишь данностью.Запомните эти слова от Рио
Верно говоришь,Суперлига вопрос времени.
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Ответ Максим Сотников
Севилья выигравшая Лигу Европы еле сводит концы с концами. Вот что нужно знать о финансовом благополучии испанских клубов, да Тебас и Чеферин?
А причем тут Тебас и Чеферин, если Севилья не может в купи-продай несколько последних ТО ?
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