Агент Санчеса о «Спартаке»: «АПЛ и английское правительство не разрешали трансферы в Россию. Давинсон и его жена были полностью готовы к переходу»

Агент Давинсона Санчеса объяснил, почему его клиент не перешел в «Спартак».

«Настоящая причина в том, что трансфер просто не мог состояться. Лига и английское правительство не разрешали трансферы в Россию.

и его жена были полностью готовы перейти в « ». В тот момент, когда мы приняли решение, нам позвонили из «Спартака» и сказали, что [глава « »] Дэниел Леви сообщил им о невозможности трансфера.

Проблемы в том, чтобы ехать в Россию для футболиста не было», – заявил Фернандо Вильярреал.

Санчес летом присоединился к «Галатасараю» и к этому моменту провел 8 матчей в чемпионате Турции, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.