Агент Санчеса о «Спартаке»: «АПЛ и английское правительство не разрешали трансферы в Россию. Давинсон и его жена были полностью готовы к переходу»
Агент Давинсона Санчеса объяснил, почему его клиент не перешел в «Спартак».
«Настоящая причина в том, что трансфер просто не мог состояться. Лига и английское правительство не разрешали трансферы в Россию.
Давинсон и его жена были полностью готовы перейти в «Спартак». В тот момент, когда мы приняли решение, нам позвонили из «Спартака» и сказали, что [глава «Тоттенхэма»] Дэниел Леви сообщил им о невозможности трансфера.
Проблемы в том, чтобы ехать в Россию для футболиста не было», – заявил Фернандо Вильярреал.
Санчес летом присоединился к «Галатасараю» и к этому моменту провел 8 матчей в чемпионате Турции, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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п.с. для Спартака даже лучше получилось, в 3 раза дешевле нашли Бабича.