Агент Санчеса о «Спартаке»: «АПЛ и английское правительство не разрешали трансферы в Россию. Давинсон и его жена были полностью готовы к переходу»

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия Галатасарай Тоттенхэм Дэниэл Леви агенты Политика Давинсон Санчес Спорт-Экспресс Футбол

Агент Давинсона Санчеса объяснил, почему его клиент не перешел в «Спартак».

«Настоящая причина в том, что трансфер просто не мог состояться. Лига и английское правительство не разрешали трансферы в Россию.

Давинсон и его жена были полностью готовы перейти в «Спартак». В тот момент, когда мы приняли решение, нам позвонили из «Спартака» и сказали, что [глава «Тоттенхэма»] Дэниел Леви сообщил им о невозможности трансфера.

Проблемы в том, чтобы ехать в Россию для футболиста не было», – заявил Фернандо Вильярреал.

Санчес летом присоединился к «Галатасараю» и к этому моменту провел 8 матчей в чемпионате Турции, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев
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Ответ Сальваторе
Ну глядя на его игру в Галатасарае, может оно и к лучшему
Так он потому так и играет в Галатасарае, что до сих пор переживает о срыве трансфера в Спартак
+35
-1
+34
Английское правительство и АПЛ
🤡 🤝 🤡
+34
-7
+27
Правительство? А выписать дискву за это АПЛ не хотят? Вмешательство политических структур в футбол же запрещено и карается, разве нет?

п.с. для Спартака даже лучше получилось, в 3 раза дешевле нашли Бабича.
+20
-5
+15
А правительство не третье лицо, или за такое можно только Африканские страны отстранять?:) Все равны, но кто-то ровнее:))
+24
-10
+14
Гребанные англосаксы
+8
-2
+6
Ну глядя на его игру в Галатасарае, может оно и к лучшему
+5
-1
+4
Знаменитые европейские ценности))
+7
-3
+4
Ответ Ramin Mamedov
ну да, ты продолжай верить в слова агента)) конечно, лично Сунак после звонка Байдена поставил запрет на переход Санчеса. правда в чем суть этого запрета, так и никто не понял)
думаешь только в Санчесе дело? там ведь любые операции запрещены. Захаряна только из-за этого не подписали.
+4
0
+4
А это не называется вмешательством государства в дела футбольной федерации, а УЕФА?
+6
-3
+3
Ответ Dmitry Orlov
Правительство? А выписать дискву за это АПЛ не хотят? Вмешательство политических структур в футбол же запрещено и карается, разве нет? п.с. для Спартака даже лучше получилось, в 3 раза дешевле нашли Бабича.
это другое,вы же знаете
+5
-4
+1
Так переходил бы к туркам и сразу в Россию
0
0
0
И после этого кто-то будет говорить, что Запад нам не враги?
+3
-3
0
Он что собственность английского правительства, кандалы ему надели?
0
0
0
Ответ Сальваторе
Ну глядя на его игру в Галатасарае, может оно и к лучшему
а его из Тоттенхэма за просто так что ли выперли ? я даже удивлен, что нам столько денег за него удалось выручить
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