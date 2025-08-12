«Удинезе» купил лучшего ассистента «Мазеруэлла» Миллера за рекордные для шотландского клуба 4,7 млн фунтов

«Удинезе» подписал 18-летнего шотландского полузащитника.

Итальянский клуб объявил о трансфере Леннона Миллера из «Мазеруэлла». Стороны заключили контракт на 5 лет.

По информации Sky Sports, сумма сделки составила 4,7 миллиона фунтов с учетом бонусов. Это самая дорогая продажа в истории шотландского клуба.

В прошлом сезоне чемпионата Шотландии Миллер провел 32 матча, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач, став лучшим ассистентом «Мазеруэлла ». Его статистика – здесь .