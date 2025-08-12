Сакич о поражении от «Махачкалы» по пенальти: «Спартак» превосходит превосходит эту команду по качествам, но это футбол, тут все может случиться. Хорошо, что ребята не сдавались»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги игры с махачкалинским «Динамо».

Красно-белые уступили махачкалинцам по пенальти во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:1, 3:4 пен.).

– Мы хотели победить, но не получилось. Довольствуемся одним очком в копилке. Хорошо, что ребята не сдавались и отыгрались.

– С чем связываете большое количество брака?

– Да, брака было много, и в простых передачах делали ошибки. У нас сложная ситуация, возможно, кому‑то не хватает уверенности. Нам нужно давать эту уверенность.

– Что с Маркиньосом, Жедсоном и Гарсией?

– Да, есть определенные моменты. Мы решили их поберечь. Надеюсь, они будут готовы к «Зениту».

– Чем можете объяснить плохой старт сезона?

– Я согласен, что мы должны были обыгрывать эту команду. Мы превосходим их по качествам. Но это футбол, тут все может случиться. Мы понимали, что соперник непростой. Он и прежде создавал нам проблемы.

– Насколько довольны командой?

– Хотелось бы говорить об этой игре. Да, начало получилось не таким, каким ожидали. Много факторов. В двух матчах мы играли в меньшинстве, например.

– Можно сказать, что «Спартак» окончательно перестроился на игру в три защитника? Повлияет ли этот результат на выбор состава с «Зенитом»?

– Каждый матч – особая история, к которой мы готовимся отдельно. Схема может меняться, – сказал Сакич .