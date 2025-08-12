«Ливерпуль» предложит «Парме» 35 млн евро за Леони. Англичане согласовали контракт с защитником до 2031-го (Николо Скира)
«Ливерпуль» договорился с Джованни Леони.
По информации инсайдера Николо Скиры, английский клуб достиг принципиальной договоренности с защитником «Пармы» о контракте до 2031 года.
«Красные» предложат итальянцам 35 миллионов евро за 18-летнего игрока. Возможен вариант, при котором англичане оставят Леони в «Парме» на правах аренды на один сезон.
В прошлом сезоне Серии А Леони провел 17 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Кто выиграет Суперкубок Европы?3292 голоса
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Николо Скиры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости