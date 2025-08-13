Роберт Левандовски: «Вижу, что по-прежнему не мне надо догонять молодых игроков, а им меня. Но я многому у них учусь – не думал, что так будет»
Роберт Левандовски считает, что по-прежнему не уступает молодым поколениям.
«Когда я вижу, что мне по-прежнему не нужно догонять молодых игроков, что это им по-прежнему нужно меня догонять, это означает, что следующий сезон может получиться очень хорошим.
Я здесь для того, чтобы показывать свой максимум. Я понял, что не могу бороться с этими игроками, но могу помочь им – а они могут помочь мне. Я многому у них учусь. Не думал, что так будет», – заявил форвард «Барселоны» в интервью BBC.
