Ассистент Станковича Сакич о «Спартаке»: «Понимаем, что ситуация очень тяжелая. Но в тяжелые времена проявляются человеческие качества и характер»

Ненад Сакич признал, что «Спартак» в непростой ситуации.

Московский клуб по пенальти уступил «Динамо » Махачкала в FONBET Кубке России. У него две победы в шести матчах сезона.

– Мы можем довольствоваться тем фактом, что команда, пропустив гол, сравняла счет и боролась до самого конца. Ребята показали характер. В серии пенальти нечего комментировать, соперник победил.

– Как оцените игру Гузиева и как вам сочетания в центре обороны?

– Гузиев провел хороший матч, учитывая то, что это первый матч в стартовом составе, если я не ошибаюсь.

– Можно ли сказать, что в этом матче лучшим в «Спартаке» был Зорин?

– Сейчас нет смысла говорить об индивидуальных действиях. Мы проанализируем матч, все посмотрим и оценим. Да, мы могли сыграть лучше, но были ошибки и брак. Не смогли достичь того, чего хотели. Впереди у нас важный матч, и мы должны готовится к этой встрече.

– На данный момент «Спартак» в каком состоянии?

– Мы понимаем, что ситуация очень тяжелая. Но в тяжелые времена проявляются человеческие качества и характер. Мы все сплочены и стараемся как можно лучше подготовиться к матчу с «Зенитом», – сказал ассистент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.