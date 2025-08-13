«Ньюкасл» купил Тиава у «Милана» за 36+4 млн евро. Контракт – на 5 лет
Малик Тиав стал игроком «Ньюкасла».
Английский клуб объявил о подписании защитника «Милана». Стороны заключили контракт до 2030 года.
По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 36 миллионов евро. Еще 4 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Малик Тиав провел 22 матча в Серии А и заработал две желтые карточки. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ньюкасла»
