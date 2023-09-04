«Тоттенхэм» продаст Санчеса «Галатасараю» за 10-15 млн евро и отдаст Ндомбеле в аренду. «Спартак» интересовался Давинсоном, но трансфер сорвался

Два игрока «Тоттенхэма» перейдут в «Галатасарай».

Турецкий клуб купит защитника за 10-15 миллионов евро, сообщает . Футболист подпишет контракт до 2027 года.

Этим летом интерес к колумбийцу проявлял «Спартак», но трансфер сорвался. Сообщалось, что сделке помешала политическая ситуация.

Также из « » в « » в ближайшее время перейдет полузащитник . Он будет выступать за команду из Стамбула на правах аренды.

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