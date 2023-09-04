«Тоттенхэм» продаст Санчеса «Галатасараю» за 10-15 млн евро и отдаст Ндомбеле в аренду. «Спартак» интересовался Давинсоном, но трансфер сорвался

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес Танги Ндомбеле Фабрицио Романо Футбол

Два игрока «Тоттенхэма» перейдут в «Галатасарай».

Турецкий клуб купит защитника Давинсона Санчеса за 10-15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет контракт до 2027 года. 

Этим летом интерес к колумбийцу проявлял «Спартак», но трансфер сорвался. Сообщалось, что сделке помешала политическая ситуация. 

Также из «Тоттенхэма» в «Галатасарай» в ближайшее время перейдет полузащитник Танги Ндомбеле. Он будет выступать за команду из Стамбула на правах аренды

Агент Санчеса о срыве трансфера в «Спартак»: «Главная причина – социальная жизнь и будущее жены и сына Давинсона»

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куприн
За 70 млн. когда-то Ндомбеле брали.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Noxxx Leon
Ответ Куприн
За 70 млн. когда-то Ндомбеле брали.
Провальный трансфер оказался
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ufie
Наконец от Санчеза избавились!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Killiannnn
Ответ Дядя ТУРА
Галатасарай так-то оч нехило состав укрепил. интересно откуда деньги, кроме гос дотаций
В долг, все клубы турецкой суперлиги живут в долг, государство поддерживает, так как футбол это политический инструмент, отведение эмоций и внимания турков на стадионах
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Killiannnn
Ответ Arshava-sheva
с составом из сбитых летчиков максимум выйти в 1/8, и то вряд-ли получится
Экспертиза уровня Мостового
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Галатасарай так-то оч нехило состав укрепил. интересно откуда деньги, кроме гос дотаций
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ulanov.vladislav95@list.ru
Галатасарай ЛЧ собрался выиграть ….
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Сарай нехило усилился.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Петров
Спартаку с Абоскалем уже ничего не поможет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rocco777
Ответ Arshava-sheva
с составом из сбитых летчиков максимум выйти в 1/8, и то вряд-ли получится
Могут обойти МЮ в группе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roma Dep
Ответ Куприн
За 70 млн. когда-то Ндомбеле брали.
И он стоил своих денег! Во франции просто уничтожал, казался лучшим опорником мира. Отборы, перехваты, дриблинг, он делал все. Казалось он, Пепе и Ауар будущее франции. Но все трое не заиграли. Сложно сказать почему на самом деле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий