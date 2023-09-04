«Тоттенхэм» продаст Санчеса «Галатасараю» за 10-15 млн евро и отдаст Ндомбеле в аренду. «Спартак» интересовался Давинсоном, но трансфер сорвался
Два игрока «Тоттенхэма» перейдут в «Галатасарай».
Турецкий клуб купит защитника Давинсона Санчеса за 10-15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Футболист подпишет контракт до 2027 года.
Этим летом интерес к колумбийцу проявлял «Спартак», но трансфер сорвался. Сообщалось, что сделке помешала политическая ситуация.
Также из «Тоттенхэма» в «Галатасарай» в ближайшее время перейдет полузащитник Танги Ндомбеле. Он будет выступать за команду из Стамбула на правах аренды.
Агент Санчеса о срыве трансфера в «Спартак»: «Главная причина – социальная жизнь и будущее жены и сына Давинсона»
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
16 комментариев