Газизов о предложении «Спартака» по Пальцеву: «Решение надо было принять за 1 день. Так не бывает, мы же не лохи здесь. Это настолько непрофессионально, что нам было неприятно»

Шамиль Газизов недоволен переговорами со «Спартаком» по Валентину Пальцеву.

Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в подписании защитника махачкалинского «Динамо ».

Генеральный директор дагестанского клуба ответил на вопрос о том, может ли Пальцев играть в чемпионской команде.

«Думаю, да. Он обязан там играть.

Что касается переговоров со «Спартаком», то предложение от клуба было. Но нас не устроило время предложения. Предложение поступило 17 числа вечером, надо было принять решение 18-го. Так не бывает. Мы же не лохи здесь. Как за один день можно принять решение?

Это настолько было непрофессионально, что нам было неприятно. Не знаю, на что рассчитывал «Спартак », – сказал Газизов .