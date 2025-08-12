Витцель перешел в «Жирону». Контракт экс-игрока «Атлетико» и «Зенита» – по схеме «1+1»
Бывший футболист «Зенита» Аксель Витцель перешел в «Жирону».
36-летний бельгийский полузащитник подписал контракт с «Жироной» по схеме «1+1».
Витцель провел три сезона в «Атлетико», где он выступал в центре обороны. Летом Аксель стал свободным агентом.
Подробная статистика бывшего игрока «Бенфики», «Зенита» и «Боруссии» Дортмунд доступна здесь.
Фото: gironafc.cat
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Жироны»
