Витцель перешел в «Жирону». Контракт экс-игрока «Атлетико» и «Зенита» – по схеме «1+1»

Бывший футболист «Зенита» Аксель Витцель перешел в «Жирону».

36-летний бельгийский полузащитник подписал контракт с «Жироной» по схеме «1+1».

Витцель провел три сезона в «Атлетико », где он выступал в центре обороны. Летом Аксель стал свободным агентом.

Подробная статистика бывшего игрока «Бенфики», «Зенита » и «Боруссии » Дортмунд доступна здесь .

Фото: gironafc.cat