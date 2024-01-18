Гендиректор «Спартака» о том, что Санчес не перешел из «Тоттенхэма» из-за давления АПЛ: «Он был готов ехать, но сделка сорвалась»

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Тоттенхэм Политика Давинсон Санчес Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» рассказал, почему сорвался переход Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма».

— Внешний фактор имеет значение. Летом у нас были варианты усиления, которые казались интересными и сорвались по той причине, что либо сам футболист, либо команда, которая его продавала, не захотели подписывать соглашение с российским клубом.

— Какой трансфер действительно сорвался, о котором многие не знают?

— Многое было сделано для того, чтобы пригласить к нам защитника Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма». И он сам был готов ехать, но сделка сорвалась.

— Было давление или семейные факторы?

— Нет, игрок был готов к нам ехать.

— То есть это АПЛ?

— Мне кажется, да, – сказал Олег Малышев.

В начале сентября Санчес перешел в «Галатасарай» за 9,5 млн евро.

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37 комментариев
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Бабич лучше
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Уже пофиг.Жаль что Рожерио сорвался, теперь мучиться годами с Рябчуком.
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Ответ Камбоджа Иванов
Основной? В матче с Болгарией не играл, с Бельгией не играл, с Черногорией не играл, в обоих матчах с Венгрией не играл. В рамках отбора сыграл в основе только против Литвы и один матч с Болгарией. Основной сейчас? О чем речь вообще?
В рамках отбора сыграл в трех играх. Два в основе, один на замену. В последнем матче с болгарами даже гол забил
+5
-1
+4
Ответ petgusev917@gmail.com
И ещё с индейцем.Вот так селекционно - коррупционная служба работает в клубе.
Индеец как раз таки в этом сезоне смотрелся неплохо. Рядом с Бабичем прям изменился.
+4
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+2
Ответ Камбоджа Иванов
1 минута с Черногорией за матч идёт? Окей. Из 8 матчей у него по 90 минут с Болгарией и Литвой (2 последних места в группе) и 1 минута с Черногорией. Основной, получается.
причем тут минута-не минута. Ты комментом вводишь в заблуждение,первое,что одну игру сыгал за отбор и что с болгарами не играл. Просто пиши по фактам
+2
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+2
Ответ Egor Aleksandrovich
Гендиректор «Спартака» о том, что Терри не перешел из-за давления АПЛ: «Он был готов ехать, но сделка сорвалась»
Пхахахахаха
+3
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+1
Ответ Камбоджа Иванов
По факту - он сыграл 2 матча с самыми слабыми соперниками в группе отбора (из 8 матчей), мое мнение тут вообще не причём.
Если твое мнение не причем, то зачем ты его здесь всем навязываешь? Расслабься уже. Сегодня со слабыми, завтра с более сильными начнет играть, главное его знают и вызывают!
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Ответ RWMen
с каким индейцем?
Дуарте
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Ответ RWMen
с каким индейцем?
Он один в команде.
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Ответ Камбоджа Иванов
Основной? В матче с Болгарией не играл, с Бельгией не играл, с Черногорией не играл, в обоих матчах с Венгрией не играл. В рамках отбора сыграл в основе только против Литвы и один матч с Болгарией. Основной сейчас? О чем речь вообще?
У Романцева он не играл бы. Ну а на фоне бездарной защиты,которая сейчас в команде,он более менее на номер 1 тянет .
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Ответ Круглый С
Пусть он второй в Сербии, душнила. И?
Даже не третий ЦЗ, если откроете состав
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Ответ Камбоджа Иванов
Основной? В матче с Болгарией не играл, с Бельгией не играл, с Черногорией не играл, в обоих матчах с Венгрией не играл. В рамках отбора сыграл в основе только против Литвы и один матч с Болгарией. Основной сейчас? О чем речь вообще?
Пусть он второй в Сербии, душнила. И?
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Ответ Бычара не краснодарский
Бабич лучше
на сколько знаю, его на фланг хотели. так что жаль, что не перешел
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Ответ Камбоджа Иванов
Получается, что и Эракович - основной защитник сборной Сербии, потому что у него полный матч с Латвией и 1 минута с Черногорией, как у Бабича, а ещё есть 45 минут с Венгрией, занявшей первое место в группе , вместо 90 минут с последней Болгарией. Вот и выходит тоже 3 матча, значит не меньше, по твоей же логике. Ведь 1 минуту можно за целый матч считать. Какой же бред, боже.
я не утверждал,что Бабич основной в Сербии,я лишь поправляю по неточно поданной инфе. Бабич два полных матча и один выход на замену,страхиня один в основе,два замены
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Ответ Камбоджа Иванов
Чего? У него 2 матча из 8, и 1 минута с Черногорией. Это вы лжёте, что он основной игрок сборной Сербии.
если вышел на замену,значит три. с литвой и болгарами в основе с черногорией на замену. Условный страхиня еще меньше играет
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Ответ Камбоджа Иванов
Я бы сказал проще - вызывается. И играет, если не могут играть основные Томашевич и Савич, например.
Ну это твое мнение, а по факту он в обойме!
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Ответ RWMen
Основной сейчас в сборной Сербии, не просто так.
Основной? В матче с Болгарией не играл, с Бельгией не играл, с Черногорией не играл, в обоих матчах с Венгрией не играл.

В рамках отбора сыграл в основе только против Литвы и один матч с Болгарией. Основной сейчас? О чем речь вообще?
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Почему бы не пригласить Матича, который сейчас вроде разрывает контракт с Ренном?
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Жаль конечно, но ничего теперь не поделаешь.
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Как бы то ни было не знать истинных причин для генерального директора как минимум странно, ему только кажется...нет худа без добра, Бабич реально топ для РПЛ, более адаптирован, чем непонятный кот в мешке Санчес...
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