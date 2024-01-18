Гендиректор «Спартака» о том, что Санчес не перешел из «Тоттенхэма» из-за давления АПЛ: «Он был готов ехать, но сделка сорвалась»
Гендиректор «Спартака» рассказал, почему сорвался переход Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма».
— Внешний фактор имеет значение. Летом у нас были варианты усиления, которые казались интересными и сорвались по той причине, что либо сам футболист, либо команда, которая его продавала, не захотели подписывать соглашение с российским клубом.
— Какой трансфер действительно сорвался, о котором многие не знают?
— Многое было сделано для того, чтобы пригласить к нам защитника Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма». И он сам был готов ехать, но сделка сорвалась.
— Было давление или семейные факторы?
— Нет, игрок был готов к нам ехать.
— То есть это АПЛ?
— Мне кажется, да, – сказал Олег Малышев.
В начале сентября Санчес перешел в «Галатасарай» за 9,5 млн евро.
В рамках отбора сыграл в основе только против Литвы и один матч с Болгарией. Основной сейчас? О чем речь вообще?