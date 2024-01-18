Гендиректор «Спартака» о том, что Санчес не перешел из «Тоттенхэма» из-за давления АПЛ: «Он был готов ехать, но сделка сорвалась»

Гендиректор «Спартака» рассказал, почему сорвался переход Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма».

— Внешний фактор имеет значение. Летом у нас были варианты усиления, которые казались интересными и сорвались по той причине, что либо сам футболист, либо команда, которая его продавала, не захотели подписывать соглашение с российским клубом.

— Какой трансфер действительно сорвался, о котором многие не знают?

— Многое было сделано для того, чтобы пригласить к нам защитника из « ». И он сам был готов ехать, но сделка сорвалась.

— Было давление или семейные факторы?

— Нет, игрок был готов к нам ехать.

— То есть это ?

— Мне кажется, да, – сказал .

В начале сентября Санчес перешел в « » за 9,5 млн евро.