  • Белоус о «Спартаке»: «Поможет только отставка Станковича. Были куплены игроки хорошего уровня, но команды нет. У Семака огромный кредит доверия после 6 титулов подряд, а тут его нет»
12

Юрий Белоус считает, что «Спартаку» пора увольнять Деяна Станковича.

«Руководству клуба нужно задуматься: в рукаве должно быть несколько кандидатур на замену этому тренерскому штабу. «Спартаку» поможет только отставка Станковича.

Уже прошло межсезонье и четыре тура – с этим тренерским штабом все понятно. Были куплены футболисты очень хорошего уровня, но команды просто нет.

«Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом и в прошлом сезоне взял серебро, поэтому у тренерского штаба огромный кредит доверия. Однако у Станковича с его тренерским штабом в «Спартаке» его попросту нет», – сказал экс-вице-президент «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
