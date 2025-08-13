ЦСКА ведет переговоры о трансфере Жоао Виктора из «Васко да Гама» за 4,5 млн евро. С защитником согласован контракт на 3 года
ЦСКА близок к подписанию бразильского центрального защитника.
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб ведет переговоры о трансфере Жоао Виктора Марселино из «Васко да Гама» за 4,5 миллиона евро.
С самим футболистом армейцы уже согласовали трехлетний контракт. Сделка может быть закрыта в ближайшее время.
В сезоне чемпионата Бразилии-2025 27-летний футболист провел 16 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
