ЦСКА ведет переговоры о трансфере Жоао Виктора из «Васко да Гама» за 4,5 млн евро. С защитником согласован контракт на 3 года

ЦСКА близок к подписанию бразильского центрального защитника.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб ведет переговоры о трансфере Жоао Виктора Марселино из «Васко да Гама» за 4,5 миллиона евро.

С самим футболистом армейцы уже согласовали трехлетний контракт. Сделка может быть закрыта в ближайшее время.

В сезоне чемпионата Бразилии-2025 27-летний футболист провел 16 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .