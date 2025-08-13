  • Спортс
  ЦСКА ведет переговоры о трансфере Жоао Виктора из «Васко да Гама» за 4,5 млн евро. С защитником согласован контракт на 3 года
2

ЦСКА ведет переговоры о трансфере Жоао Виктора из «Васко да Гама» за 4,5 млн евро. С защитником согласован контракт на 3 года

ЦСКА близок к подписанию бразильского центрального защитника.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб ведет переговоры о трансфере Жоао Виктора Марселино из «Васко да Гама» за 4,5 миллиона евро. 

С самим футболистом армейцы уже согласовали трехлетний контракт. Сделка может быть закрыта в ближайшее время. 

В сезоне чемпионата Бразилии-2025 27-летний футболист провел 16 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

Алексей Белоус
«Спорт-Экспресс»
