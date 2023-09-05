«Галатасарай» за 9,5 млн евро купил Давинсона Санчеса у «Тоттенхэма» и арендовал Ндомбеле

Теги премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес Танги Ндомбеле Футбол

«Галатасарай» объявил о подписании Давинсона Санчеса и Танги Ндомбеле.

«Тоттенхэм» выручит за Санчеса 9,5 млн евро. Деньги будут переводиться равными частями в течение пяти сезонов.

С защитником заключен четырехлетний контракт с опцией продления на год. Колумбиец будет получать по 3,2 млн евро каждый сезон.

Ндомбеле перешел в турецкий клуб на правах аренды на сезон.

В АПЛ-2022/23 Санчес провел 18 игр. Минувшим летом им интересовался «Спартак». Статистику Давинсон можно изучить здесь.

Ндомбеле провел прошлый сезон в аренде в «Наполи», сыграв в 40 матчах во всех турнирах. Статистика французского хавбека доступна здесь.

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12 комментариев

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JENNINGS
Ответ Зелёный гопник
Легенда Спартака 😅
Согласен, их пара ЦЗ вместе с Терри была эпохальной :)
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Муканов Арманбек
Ответ Зелёный гопник
Легенда Спартака 😅
Лучшая оборона в истории Спартака:Терри-Санчез-Кутепов
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Зелёный гопник
Легенда Спартака 😅
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Владимир Владимирович
Галатасарай имел бы оценку 4 с плюсом в том рейтинге трансферов
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Герман Ткаченко
Турки в этом сезоне очень серьёзно закупились.
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Alexandr Kondratev
экс-спартаковец
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Арман Царнаев
По уровню легендарности в истории Спартака уступает, лишь, Джону Терри.
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Михаил Лубянский
Оба берутся под основу, если не заиграют то это все.. Дальше только путешествия
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ОпричникПитер
Ну хоть туркам сбагрили
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кuraakula belov
Ладно СА и МЛС, но не могу понять почему все представители УЕФА не закрывают окно в один день?
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