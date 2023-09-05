«Галатасарай» за 9,5 млн евро купил Давинсона Санчеса у «Тоттенхэма» и арендовал Ндомбеле

«Галатасарай» объявил о подписании Давинсона Санчеса и Танги Ндомбеле.

« » выручит за Санчеса 9,5 млн евро. Деньги будут переводиться равными частями в течение пяти сезонов.

С защитником заключен четырехлетний контракт с опцией продления на год. Колумбиец будет получать по 3,2 млн евро каждый сезон.

Ндомбеле перешел в турецкий клуб на правах аренды на сезон.

В АПЛ-2022/23 провел 18 игр. Минувшим летом им интересовался «Спартак». Статистику Давинсон можно изучить здесь.

Ндомбеле провел прошлый сезон в аренде в «Наполи», сыграв в 40 матчах во всех турнирах. Статистика французского хавбека доступна здесь.

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