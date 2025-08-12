«Лион» арендовал хавбека «Спарты» Карабеца за 300 000 евро с опцией выкупа за 3,5 млн
«Лион» подписал полузащитника сборной Чехии U21.
К французской команде на правах аренды присоединился Адам Карабец. «Спарта» получит 300 000 евро сейчас и еще 3,5 млн в том случае, если будет активирована опция выкупа.
Также предусмотрены бонусы в пределах 800 000 евро и перечисление 15% от прибыли в случае перепродажи чеха.
Последний сезон Карабец провел в «Гамбурге» и забил 3 гола в 31 матче в Бундеслиге. Подробно со статистикой Адама можно ознакомиться здесь.
