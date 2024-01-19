Винисиус получил желтую за споры с судьей из-за болбоя. Мальчик специально выкинул мяч на поле, бразильца это взбесило

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании судьи Гильермо Куадра Фернандес Винисиус Жуниор болбои Футбол

Винисиус получил желтую карточку за споры с судьей из-за болбоя.

В одном из эпизодов болбой специально бросил мяч на поле, чтобы «Реал» быстро не развил атаку.

Винисиуса это взбесило, и он побежал бурно спорить с главным арбитром Гильермо Куадрой Фернандесом, за что и получил желтую карточку.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Атлетико» – «Реал Мадрид» (3:2, дополнительное время).

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Винисиусу не языком молоть надо, а бегать быстрее.
Гризманн на 10 лет старше, а ушёл от Вини, как от школьника.
+40
-7
+33
Хоспади, есть что-то что не выводит из себя эту истеричку? 🤦🏻‍♂️🥴
+26
-5
+21
Винисиус сегодня просто отвратителен, постоянно спорит, зачем-то прыгает после голов Мадрида и взывает к трибунам. Бедного Витцеля замучил, правда дальше толку никакого.
+23
-3
+20
Ответ corazn blanco
Винисиус сегодня просто отвратителен, постоянно спорит, зачем-то прыгает после голов Мадрида и взывает к трибунам. Бедного Витцеля замучил, правда дальше толку никакого.
его поведение на самом деле как у обезьяны, как всегда говорил он не топ и им не будет, не смотря на Хет трик Барселоне. А кубок короля слили попросту
+17
-2
+15
Ответ Hames
Комментарий скрыт
он в этом моменте ошибся и вообще весь матч провалил, будем честны...
+14
-1
+13
Ответ corazn blanco
Винисиус сегодня просто отвратителен, постоянно спорит, зачем-то прыгает после голов Мадрида и взывает к трибунам. Бедного Витцеля замучил, правда дальше толку никакого.
каким то чудом красная его обошла сегодня,думал после провокаций трибун точно уйдёт с поля!
+8
-1
+7
Какой же боллбой расист…
+7
0
+7
Атлетико чпокают сливочных….чистый кайф👍👍👍
+12
-6
+6
Вини в таких матчах такой цирк делает нежели тащить
+5
0
+5
Мне как фанат Реалу , Вини слишком бесит меня !! В место того,чтобы бегать играть..ходит ерундой страдает, спорит прыгает перед фанатами ….Парой так хочется дать ему по морде…..😡🤬😤
+5
0
+5
Ответ takehiko
хетрик в ворота барсы
Ну, Барса в 1/8 кубка, а черная истеричка выиграла мусорный трофей и снова не завоюет требл. Как и все годы до этого 😂
+4
0
+4
Потом будет ныть
введи себя достойно и уважай других, а то парень волну поймал и высоко смотрит на других. а так футболист очень хороший 👍
+3
0
+3
У PR команды Винисиуса будет бессонная ночь. Надо как-то придумать инфо повод на тему расизма. Болл боя будет сложно примазать, Гризмана тоже. Вот разве что судью попробовать раскачать, покопаться в его прошлом...
+3
0
+3
Боллбой рассист.
+4
-1
+3
Ответ Футбол Навсегда
Де Поль НЕ был удалён за 20+ фолов
По стопам Каземиро пошёл...
+6
-3
+3
Ответ Buzya
Облак уже прибежал, что бы лайкнуть твой коммент?
А почему ему не прибежать? ))) Пока обезьянки из мадрида в очередной раз теряют шансы на требл, Барса идет вперед во всех турнирах )))
+4
-1
+3
Ответ Gelious
А Гризман тоже на днях в Суперкубке играл? И в матче он с Атлетико почти все время у своих ворот провел. Критика должна быть справедливой, а не фуфлом
Одному 32, а другому 23. Вот тебе справедливая критика. Гризманн на порядок больше делает для матрасов. Вини только плачет о расизме и с болелами срётся.
+2
0
+2
Ответ Футбол Навсегда
Де Поль НЕ был удалён за 20+ фолов
Первым должна была покинуть поле обезьянка. И мы все знаем, о ком идет речь )
+1
0
+1
Ответ Hames
Комментарий скрыт
Если бы жк не схватил за свои длинные пальцы - мог бы рубить в центре поля ещё Гризмана и получать первую жк...
0
0
0
Ответ Hames
Комментарий скрыт
проблемы с защитниками дают о себе знать, ты не можешь не обновлять защиту так не бывает.
+1
-1
0
Ответ Dark.Babysitter
Винисиусу не языком молоть надо, а бегать быстрее. Гризманн на 10 лет старше, а ушёл от Вини, как от школьника.
Будь объективнее, сколько Гризман отбегал ждав своего момента и сколько Вини, да и при всем при этом у него была жк, да и нет навыков в отборе, короче говоря, все твои тут плюсики, дели на ноль, получится столько же, сколько смысла в твоём комментарии
0
0
0
Ответ Killer_na_belom_barse$
он в этом моменте ошибся и вообще весь матч провалил, будем честны...
Просто он не может выдавать несколько матчей подряд на топ уровне, поэтому он и не будет никогда среди претендентов на золотой мяч.
0
0
0
Де Поль НЕ был удалён за 20+ фолов
+10
-10
0
Жалко Беллингема, который пашет и работает на максималках, а потом вини берет и обнуляет все старания
0
0
0
Атлетико чпокают сливочных….чистый кайф👍👍👍
+2
-2
0
Ответ corazn blanco
Винисиус сегодня просто отвратителен, постоянно спорит, зачем-то прыгает после голов Мадрида и взывает к трибунам. Бедного Витцеля замучил, правда дальше толку никакого.
Только ли сегоня?! Мнит их себя какого-то суперигрока, по факту же просто спринтер с отсутствием футбольного интеллекта. Гризман сегодня персонально показал угнетённому, как нужно разбираться в штрафной соперника!!!
+1
-1
0
Ответ дмитрий кутаев
каким то чудом красная его обошла сегодня,думал после провокаций трибун точно уйдёт с поля!
а Мората за что получил? за бурное празднование? это как
0
0
0
Ответ corazn blanco
Винисиус сегодня просто отвратителен, постоянно спорит, зачем-то прыгает после голов Мадрида и взывает к трибунам. Бедного Витцеля замучил, правда дальше толку никакого.
Сегодня? 😉 Это существо так ведёт себя примерно уже 2 года. Прыгало с ветки на ветки после выигрыша мусорного трофея, а сегодня заплакало после очередного вылета из кубка Испании.
+1
-1
0
Ответ corazn blanco
Винисиус сегодня просто отвратителен, постоянно спорит, зачем-то прыгает после голов Мадрида и взывает к трибунам. Бедного Витцеля замучил, правда дальше толку никакого.
Так многие игроки Реала спорили, потому что судья пропускал фолы.
0
0
0
очень плох сегодня вини(
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий