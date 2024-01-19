Винисиус получил желтую за споры с судьей из-за болбоя. Мальчик специально выкинул мяч на поле, бразильца это взбесило
Винисиус получил желтую карточку за споры с судьей из-за болбоя.
В одном из эпизодов болбой специально бросил мяч на поле, чтобы «Реал» быстро не развил атаку.
Винисиуса это взбесило, и он побежал бурно спорить с главным арбитром Гильермо Куадрой Фернандесом, за что и получил желтую карточку.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Атлетико» – «Реал Мадрид» (3:2, дополнительное время).
Гризманн на 10 лет старше, а ушёл от Вини, как от школьника.
введи себя достойно и уважай других, а то парень волну поймал и высоко смотрит на других. а так футболист очень хороший 👍