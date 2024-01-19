Винисиус получил желтую за споры с судьей из-за болбоя. Мальчик специально выкинул мяч на поле, бразильца это взбесило

Винисиус получил желтую карточку за споры с судьей из-за болбоя.

В одном из эпизодов болбой специально бросил мяч на поле, чтобы «Реал» быстро не развил атаку.

это взбесило, и он побежал бурно спорить с главным арбитром , за что и получил желтую карточку.

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