«Винисиус, ты обезьяна!» – скандировали фанаты «Атлетико» у стадиона перед матчем с «Реалом»

Болельщики «Атлетико» в очередной раз выкрикивали оскорбления в адрес Винисиуса.

Журналист The Athletic Гильермо Раи сообщил, что фанаты скандировали « , ты обезьяна!» у стадиона « ».

As уточняет, что это происходило после прибытия автобуса « » к арене.

Напомним, в сентябре 2022 года болельщики «Атлетико» точно такими же словами встречали бразильского футболиста у своего стадиона.

« » дома играет с «Реалом» в Кубке Испании. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Прокуратура требует 4 года тюрьмы для фанатов «Атлетико», подвесивших куклу Винисиуса под мостом. Болельщики «идеологически относятся к крайне правым»