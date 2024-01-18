«Винисиус, ты обезьяна!» – скандировали фанаты «Атлетико» у стадиона перед матчем с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании болельщики Винисиус Жуниор Метрополитано дискриминация Футбол

Болельщики «Атлетико» в очередной раз выкрикивали оскорбления в адрес Винисиуса.

Журналист The Athletic Гильермо Раи сообщил, что фанаты скандировали «Винисиус, ты обезьяна!» у стадиона «Метрополитано».

As уточняет, что это происходило после прибытия автобуса «Реала» к арене.

Напомним, в сентябре 2022 года болельщики «Атлетико» точно такими же словами встречали бразильского футболиста у своего стадиона.

«Атлетико» дома играет с «Реалом» в Кубке Испании. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Прокуратура требует 4 года тюрьмы для фанатов «Атлетико», подвесивших куклу Винисиуса под мостом. Болельщики «идеологически относятся к крайне правым»

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84 комментария
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Опять спровоцировал! Да что ж ты будешь делать.
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Ответ mackoo
Миллион черных игроков, а трогают винисиуаса, и него нет даже мысли, что дело может не в цвете кожы, а в его поведении
Так много кого трогают. Что раньше не было скандалов связанных с расизмом? В Италии часто даже команды с поля уводят из-за такого
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Некрасиво. Некультурно. Постыдно.
И заслуженно.
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В старте Реала почти всегда выходит больше половины состава чернокожих. Но обезьяной кличут всегда только Винисиуса. Но конечно же это расизм 😂😂😂
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Ну это позор фанатам. Даже бананы не принесли.
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Ответ EminenceGrise
В старте Реала почти всегда выходит больше половины состава чернокожих. Но обезьяной кличут всегда только Винисиуса. Но конечно же это расизм 😂😂😂
Каким бы ни был Винисиус, когда чернокожего вот так кличут обезьяной, ДА, конечно же, это расизм
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Миллион черных игроков, а трогают винисиуаса, и него нет даже мысли, что дело может не в цвете кожы, а в его поведении
+46
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+12
Ответ Rick Sorkin
Береги честь смолоду.
О какой чести можно рассуждать, разговаривая про быдло, которое скопом оскорбляет игрока даже не во время матча, не в качестве реакции на его действия?
+24
-14
+10
Я против таких оскорблений, потому что это расизм. Надо оскорблять Винисиуса иначе, тогда норм будет. Единственный игрок в Реале, который прям неприязнь вызывает своим поведением
+14
-6
+8
чистая правда
+38
-31
+7
Ответ euhenio62
Мерзавцы,верное определение подобрали😉
А обе зья ны в чем провинились, что их с этим сравнивают?)
+16
-9
+7
некрасиво только потому, что они это говорят из-за его цвета кожи
а по поведению он реально обезьяна
+12
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+7
Ответ Unwar25
Думается, что это как раз связано со всеми его действиями)) и стоит отметить, что все эти оскорбления наверняка даже не подразумевают ни капли расистского подтекста
это какой-то олимпийский уровень ментальной гимнастики от тебя
+7
-2
+5
Ответ Vlad Kel
База от фанатов. Чел в каждом матче вонюче токсичит. Заслужил. Есть такая вещь как репутация, Фигу не просто за один матч голову свиньи на флажок кидали
Расизм от фанатов. И бред - от тех, кто это одобряет.
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Ответ Engineer95
Да понятно как он ся вести будет. Когда он ся по человечески вел? Не цветом кожи а поведением он похож на обезьяну.
В последнем класико нормально себя вел.

Про обезьяну можно сколько угодно придумывать отмазки, но это расизм. Кричите - ведет себя как глупый, избалованный ребенок. Еще что-то придумайте. А так - расизм, без вариантов.
+7
-4
+3
Ответ Ник Гре
Некрасиво. Некультурно. Постыдно. И заслуженно.
Заслуженно оскорблять по поступкам, а не расовой почве. Оскорбляй, что он истеричка, но не переходи на личность.
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Сам добился этого своим нытьем
+4
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Думаю, его уже чисто троллят.
+4
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Ответ ML26
Так много кого трогают. Что раньше не было скандалов связанных с расизмом? В Италии часто даже команды с поля уводят из-за такого
Почему Белингема или Тчауамени или Алабу или Менди не трогают? Потому что этот тип действительно мерзкий.
+11
-9
+2
Почему то я никогда не слышал как того же Беллингема называют таким образом. Может это не расизм. Может нужно просто нормально вести себя на поле.
+13
-11
+2
Он конечно,не ангел,но такого-то не заслужил.
+2
0
+2
Ответ Seraj901
Сказать честно…я рамоса и пепе не навидел в футболе больше всех….но винисиус их переплюнул…очень не приятный тип… что внешне что поведением…я даже не помню что б я так какого то ненавидел😄минусуйте
заминусил
+1
0
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Ответ Игорь Новиков
Опять спровоцировал! Да что ж ты будешь делать.
Береги честь смолоду.
+15
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Ответ Engineer95
В класико он вел себя точно так же как и всегда. Может с обезяной я и переборщил, но но он ведет себя недостойно почти всегда. Было класико в том сезоне, когда они с Араухо вели себя по дружески после единоборств. Но это единственный случай на моей памяти
У вас все не очень хорошо с памятью)
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Ответ Полный адекват
Заслуженно оскорблять по поступкам, а не расовой почве. Оскорбляй, что он истеричка, но не переходи на личность.
Вот это правильно и адекватно. Вини сам провоцирует. Но что делать с толпой? Фанаты всегда радикальны. И хоть ты тресни не может быть иначе😄
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Ответ mr kovalsky
вижу мечтаешь о бананах? это статья уже так то
Не понимаю твой язык
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Ответ Пацанчик реальный
Ну лицо у него подходящее под это определение,чего уж греха таить!
Противогаз приличный у него 😂
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В первых рядах был замечен риго , с явным заболеванием.
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это круто!¡!! Красавцы!!!!!!
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провокатор мерзкий винисиус
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