«Винисиус, ты обезьяна!» – скандировали фанаты «Атлетико» у стадиона перед матчем с «Реалом»
Болельщики «Атлетико» в очередной раз выкрикивали оскорбления в адрес Винисиуса.
Журналист The Athletic Гильермо Раи сообщил, что фанаты скандировали «Винисиус, ты обезьяна!» у стадиона «Метрополитано».
As уточняет, что это происходило после прибытия автобуса «Реала» к арене.
Напомним, в сентябре 2022 года болельщики «Атлетико» точно такими же словами встречали бразильского футболиста у своего стадиона.
«Атлетико» дома играет с «Реалом» в Кубке Испании. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Прокуратура требует 4 года тюрьмы для фанатов «Атлетико», подвесивших куклу Винисиуса под мостом. Болельщики «идеологически относятся к крайне правым»
И заслуженно.
а по поведению он реально обезьяна
Про обезьяну можно сколько угодно придумывать отмазки, но это расизм. Кричите - ведет себя как глупый, избалованный ребенок. Еще что-то придумайте. А так - расизм, без вариантов.