Ферран о Винисиусе во время класико: «Если этот мудак что-то мне скажет, разорву его»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Винисиус Жуниор Ферран Торрес Класико брань контент Футбол

Ферран Торрес грубо высказался о Винисиусе Жуниоре во время класико.

Вингер «Реала» оформил хет-трик в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1).

На 71-й минуте защитник «блауграны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку за фол на Винисиусе. Бразилец радостно отреагировал на удаление, а затем показал скамейке запасных «Барселоны» счет матча на пальцах.

«Я врежу ему, если он что-то мне скажет, клянусь. Если этот мудак что-то мне скажет, я ему так врежу. Я разорву его», – сказал Ферран, сидевший на скамейке запасных. Эти слова попали в кадры трансляции Movistar.

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71 комментарий
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даже тут он бы промахнулся
+162
-10
+152
Разорвали только Барсу по итогу
+111
-15
+96
А Винисиус в ответ завопит о расизме, что бы ты ни сказал, а потом еще тату сделает с очередным негром
+97
-45
+52
сказал Ферран, сидевший на скамейке запасных

)))
+36
-9
+27
Хорош. Туда его. Но только врежь по мячу, хорошо? И чтобы в ворота летел.
+29
-10
+19
На поле надо делом показывать, а не со скамейки визжать. На поле много он показал в матче? )
+19
-2
+17
Ну зная точность Феррана, не факт, что попал бы)
+22
-5
+17
Ответ cektor
Комментарий скрыт
У Вини 9+4 в 16 матчах сезона, у Феррана 7+3 в 27, ноу комментс
+21
-6
+15
Ответ Капибарбер
негр набил 4 негра, но это не расизм
Черными чернилами на чёрной коже не набить белых))
+23
-9
+14
Винисиус повелитель барсаглоров
+24
-11
+13
Истеричка
+11
-1
+10
Разблокировано еще одно слово, ура, товарищи!
+6
0
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Затоптали Вини, а он жалуется на судью
Ферран: зачем он жалуется, провокатор )))
+11
-5
+6
Винисиус в порядке на поле , но это его поведение - это нечто.
Ты либо веди себя так дальше - но потом не плачь из-за расизма и так далее.
Либо заканчивай с этим.
А-то сначала провоцирует , потом плачет и бегает по кабинетам.
Не зря же классик сказал - что этот нигер себе позволяет ?
+6
-2
+4
Ответ Всё знаю
Винисиус в порядке на поле , но это его поведение - это нечто. Ты либо веди себя так дальше - но потом не плачь из-за расизма и так далее. Либо заканчивай с этим. А-то сначала провоцирует , потом плачет и бегает по кабинетам. Не зря же классик сказал - что этот нигер себе позволяет ?
Как на этот раз спровоцировал?
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Ответ Twisted Fate
Как на этот раз спровоцировал?
Три гола забил.
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Осталось понять, кто такой Ферран.
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Лучше бы в футбол научился играть, разрыватель. В ворота там попадать...
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А сам подумал про себя: "хоть бы он ничего мне не сказал, хоть бы не сказал", а то ж ответить за слова придется)
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а меня вот за это слово забанили...неделю назад а Феррану можно..коррупция однако(
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Вот и стало ясно, кто же чудак )
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Да ребячество лучьшеб пример брали с Модрича всю свою агрессию на поле оставлять там паказывайте и доказывайте а все эти размахивания кулаками после драки это не помужски
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это всё здорово конечно , только пока винисиус хет-трик оформил , а ты в это время на скамейке булки протирал.
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Ответ DHARMA Initiative
Винисиус пожалеет о таком поведении. Всегда на Пике не будет и вот тогда будет плохо, вся грязь вернётся обратно. А Феран конечно же балабол. Ну да игрой отвечать а не языком, тем более в пустую
А что там такого в том эпизоде было? Там человек явно пытался его сломать, наотмашь бьет ногой с такой амплитудой движения, с которой явно не по мячу бьют. Началась заварушка, все наговорили друг другу кучу приятных слов и потолкались. Этот чудак просто показал счет при этом. Я понимаю, когда он бесконечно ноет о расизме и дико раздражает. Но тут-то чего он такого криминального сделал?
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То есть можно говорить мудак?)
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Ответ Eric_Cartman
Разблокировано еще одно слово, ура, товарищи!
Да уж. Сколько народа за все эти годы за "мудака" в бан отлетели...
И сейчас тоже пишет "возможно ваш комментарий нарушает.."
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Ответ Ильдар М
в испанском прям точно такое же слово есть, как в русском? Может он сказал "чудак"?)
По смыслу есть везде. Asshole - в английском )
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Ответ Павел Мельников
По смыслу есть везде. Asshole - в английском )
Больше похоже на детское слово.
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Ответ Павел Мельников
По смыслу есть везде. Asshole - в английском )
да по смыслу любые ругательства схожи)
Я про дословный перевод. С того же английского эта фраза совсем иначе переводится, если дословно)
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Ответ Ильдар М
да по смыслу любые ругательства схожи) Я про дословный перевод. С того же английского эта фраза совсем иначе переводится, если дословно)
Да-да, корень сильно отличается по физиологии )))
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