Ферран о Винисиусе во время класико: «Если этот мудак что-то мне скажет, разорву его»

Ферран Торрес грубо высказался о Винисиусе Жуниоре во время класико.

Вингер « » оформил хет-трик в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1).

На 71-й минуте защитник «блауграны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку за фол на . Бразилец радостно отреагировал на удаление, а затем показал скамейке запасных «Барселоны» счет матча на пальцах.

«Я врежу ему, если он что-то мне скажет, клянусь. Если этот мудак что-то мне скажет, я ему так врежу. Я разорву его», – сказал , сидевший на скамейке запасных. Эти слова попали в кадры трансляции Movistar.