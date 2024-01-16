Ферран о Винисиусе во время класико: «Если этот мудак что-то мне скажет, разорву его»
Ферран Торрес грубо высказался о Винисиусе Жуниоре во время класико.
Вингер «Реала» оформил хет-трик в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1).
На 71-й минуте защитник «блауграны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку за фол на Винисиусе. Бразилец радостно отреагировал на удаление, а затем показал скамейке запасных «Барселоны» счет матча на пальцах.
«Я врежу ему, если он что-то мне скажет, клянусь. Если этот мудак что-то мне скажет, я ему так врежу. Я разорву его», – сказал Ферран, сидевший на скамейке запасных. Эти слова попали в кадры трансляции Movistar.
)))
Ферран: зачем он жалуется, провокатор )))
Ты либо веди себя так дальше - но потом не плачь из-за расизма и так далее.
Либо заканчивай с этим.
А-то сначала провоцирует , потом плачет и бегает по кабинетам.
Не зря же классик сказал - что этот нигер себе позволяет ?
И сейчас тоже пишет "возможно ваш комментарий нарушает.."
Я про дословный перевод. С того же английского эта фраза совсем иначе переводится, если дословно)