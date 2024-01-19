Мората забил 6-й гол «Реалу» – рекорд для него. Альваро – воспитанник «Мадрида»

Альваро Мората забил 6-й гол «Реалу».

Форвард « » отличился против «бланкос» в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Для Мораты, который является воспитанником « », этот гол стал 6-м в ворота «Мадрида» в 11 играх.

Никому форвард не забивал больше – 6 голов он также забил «Севилье» в 14 матчах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал» (2:1, второй тайм).