Мората забил 6-й гол «Реалу» – рекорд для него. Альваро – воспитанник «Мадрида»
Альваро Мората забил 6-й гол «Реалу».
Форвард «Атлетико» отличился против «бланкос» в матче 1/8 финала Кубка Испании.
Для Мораты, который является воспитанником «Реала», этот гол стал 6-м в ворота «Мадрида» в 11 играх.
Никому форвард не забивал больше – 6 голов он также забил «Севилье» в 14 матчах.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал» (2:1, второй тайм).
Атлетико, кстати, первый гол на Метрополитано тоже он забил. Работа у него такая.
Удачи ему и без травм и по больше голов