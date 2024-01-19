Мората забил 6-й гол «Реалу» – рекорд для него. Альваро – воспитанник «Мадрида»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании рекорды Альваро Мората Футбол

Альваро Мората забил 6-й гол «Реалу».

Форвард «Атлетико» отличился против «бланкос» в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Для Мораты, который является воспитанником «Реала», этот гол стал 6-м в ворота «Мадрида» в 11 играх.

Никому форвард не забивал больше – 6 голов он также забил «Севилье» в 14 матчах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал» (2:1, второй тайм).

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17 комментариев
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Уже не знал насколько яростно отпраздновать, ущимленка
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-13
+13
Ответ Футбол Навсегда
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А что ему надо было не забивать?
+10
-2
+8
Ответ Kapuletti
Что бы про него не говорили Мората топчик.
Нет. Просто хороший нападающий.
+13
-8
+5
Ответ Футбол Навсегда
Комментарий скрыт
Тоесть по твоей логике,если ты выпускник академии одной команды и эта команда тебя продала,то в матчах против этой команды ты должен специально лупить мимо ворот?!
+3
0
+3
Ответ madaev
Уже не знал насколько яростно отпраздновать, ущимленка
Будто тебя не ущемило его празднование. Да даже сам факт того, что гол забил Мората
+7
-4
+3
Что бы про него не говорили Мората топчик.
+9
-7
+2
Ответ Футбол Навсегда
Комментарий скрыт
ему теперь не забивать в ворота Реала?
Атлетико, кстати, первый гол на Метрополитано тоже он забил. Работа у него такая.
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Ответ Роман Гайдаш
Просто мерзячий тип, Мората. Обиженный, униженный.
Мда,ну и почему же ты выдал такое изречение?!
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Мората тихо делает свое дело и очень хорошо в последнее время.
Удачи ему и без травм и по больше голов
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Хозяин судейского проекта имени Франко
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