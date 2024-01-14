Вооруженные преступники ограбили вингера «Атлетико» Корреа у него дома. Игрок и семья не пострадали

Вингер «Атлетико» Анхель Корреа подвергся нападению в собственном доме.

Четыре вооруженных преступника ворвались в дом аргентинца в и потребовали отдать им все деньги и украшения. Происшествие произошло около 21:00 по местному времени в субботу.

и его семья в этот момент находились дома. Преступники были вооружены огнестрельным оружием.

Корреа и его семья были ограблены, но не пострадали. Полиция начала расследование.

Ранее еще три игрока « » подвергались ограблению домов: , Габи Фернандес (играл за клуб до 2018 года) и (играл за клуб до 2020 года).

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