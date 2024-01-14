Вооруженные преступники ограбили вингера «Атлетико» Корреа у него дома. Игрок и семья не пострадали

Теги Атлетико Габи Фернандес Ла Лига происшествия Альваро Мората Томас Парти Анхель Корреа Футбол

Вингер «Атлетико» Анхель Корреа подвергся нападению в собственном доме.

Четыре вооруженных преступника ворвались в дом аргентинца в Испании и потребовали отдать им все деньги и украшения. Происшествие произошло около 21:00 по местному времени в субботу.

Анхель и его семья в этот момент находились дома. Преступники были вооружены огнестрельным оружием.

Корреа и его семья были ограблены, но не пострадали. Полиция начала расследование.

Ранее еще три игрока «Атлетико» подвергались ограблению домов: Альваро Мората, Габи Фернандес (играл за клуб до 2018 года) и Томас Парти (играл за клуб до 2020 года).

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17 комментариев
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Печально, что это уже тенденция. Ограбление унижает и оставляет травму на всю жизнь, жаль что футболисты недостаточно умны, чтобы зарабатывая миллионы обеспечить проживание в безопасном доме. Хотя ничего сложного в этом нет - в многоквартирном доме достаточно спецназовца-консьержа + несколько дверей с домофоном; в частном - домик с личной охраной, камеры и датчики на высоком заборе. Вполне доступно для миллионеров.
+12
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Грабители могли просто остаться у него в доме и спокойно жить, по испанским законам их нельзя было выгонять. Так что Корреа должен благодарить порядочных людей вместо обращения в полицию.
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+7
Ответ Tpy6kaMerlina
Печально, что это уже тенденция. Ограбление унижает и оставляет травму на всю жизнь, жаль что футболисты недостаточно умны, чтобы зарабатывая миллионы обеспечить проживание в безопасном доме. Хотя ничего сложного в этом нет - в многоквартирном доме достаточно спецназовца-консьержа + несколько дверей с домофоном; в частном - домик с личной охраной, камеры и датчики на высоком заборе. Вполне доступно для миллионеров.
Нельзя запрещать черезмерно загорелым гостям европы, заниматься их любимым делом. На расизм потянет
+8
-1
+7
Ответ gumarik
странно что это происходит так часто, а защиты нет. почему не нанять охрану по периметру.
Говорят дорого.
Хотя сейчас полазил в инете - в Испании час телохранителя 50 евро. Т.е в сутки 1200, в месяц 36000, в год 432 тыс.
Корреа в год получает 4,2 млн, ну половина на налоги и того 2 млн в год. Таким образом пятую часть (даже чуть больше) придётся охраннику отдавать.
+4
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+3
Ответ gumarik
странно что это происходит так часто, а защиты нет. почему не нанять охрану по периметру.
Футболистов вечно грабят, неужели они не могут на свои деньги позволить охрану.
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0
+2
Комментарий про отсутствие охраны у богатых
+4
-3
+1
Ответ Хызыр
Грабители могли просто остаться у него в доме и спокойно жить, по испанским законам их нельзя было выгонять. Так что Корреа должен благодарить порядочных людей вместо обращения в полицию.
Не могли. Для этого нужно, чтобы его дома не было дня 3.
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странно что это происходит так часто, а защиты нет. почему не нанять охрану по периметру.
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Как это прокомментируют представители конституционной монархии?
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Ответ Вадим Сидоров
Говорят дорого. Хотя сейчас полазил в инете - в Испании час телохранителя 50 евро. Т.е в сутки 1200, в месяц 36000, в год 432 тыс. Корреа в год получает 4,2 млн, ну половина на налоги и того 2 млн в год. Таким образом пятую часть (даже чуть больше) придётся охраннику отдавать.
Ну так пусть поселком скидываются. Охрана, сигнализация и все такое.
И потом, ты телохранителя смотрел. Это другой вид деятельности, нежели сторож. И зарплата в разы отличается.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Печально, что это уже тенденция. Ограбление унижает и оставляет травму на всю жизнь, жаль что футболисты недостаточно умны, чтобы зарабатывая миллионы обеспечить проживание в безопасном доме. Хотя ничего сложного в этом нет - в многоквартирном доме достаточно спецназовца-консьержа + несколько дверей с домофоном; в частном - домик с личной охраной, камеры и датчики на высоком заборе. Вполне доступно для миллионеров.
Так охрана стоит намного дороже, чем сумма награбленного.
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Ответ Хызыр
Грабители могли просто остаться у него в доме и спокойно жить, по испанским законам их нельзя было выгонять. Так что Корреа должен благодарить порядочных людей вместо обращения в полицию.
Еще и не изнасиловали никого, уже норм.
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