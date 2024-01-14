Вооруженные преступники ограбили вингера «Атлетико» Корреа у него дома. Игрок и семья не пострадали
Вингер «Атлетико» Анхель Корреа подвергся нападению в собственном доме.
Четыре вооруженных преступника ворвались в дом аргентинца в Испании и потребовали отдать им все деньги и украшения. Происшествие произошло около 21:00 по местному времени в субботу.
Анхель и его семья в этот момент находились дома. Преступники были вооружены огнестрельным оружием.
Корреа и его семья были ограблены, но не пострадали. Полиция начала расследование.
Ранее еще три игрока «Атлетико» подвергались ограблению домов: Альваро Мората, Габи Фернандес (играл за клуб до 2018 года) и Томас Парти (играл за клуб до 2020 года).
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Хотя сейчас полазил в инете - в Испании час телохранителя 50 евро. Т.е в сутки 1200, в месяц 36000, в год 432 тыс.
Корреа в год получает 4,2 млн, ну половина на налоги и того 2 млн в год. Таким образом пятую часть (даже чуть больше) придётся охраннику отдавать.
И потом, ты телохранителя смотрел. Это другой вид деятельности, нежели сторож. И зарплата в разы отличается.