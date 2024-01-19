«Атлетико» забил «Реалу» после ошибки Лунина. Вратарь выбил мяч в ногу Рюдигеру
«Атлетико» забил в дерби в результате неудачной игры украинского голкипера.
На 57-й минуте матча Кубка Испании полузащитник Маркос Льоренте попытался отдать пас на край штрафной площади «Реала», но хавбек Эдуардо Камавинга прервал передачу. От его ноги мяч полетел в сторону вратарской.
Голкипер Андрей Лунин в падении попытался выбить мяч рукой, но тот попал в ногу защитнику Антонио Рюдигеру, от нее – к форварду «Атлетико» Альваро Морате, который и вывел свою команду вперед – 2:1.
«Атлетико» – «Реал». 2:1 – Мората забил на 57-й. Онлайн-трансляция
удачи ему и по больше
уверенности и без травм