«Атлетико» забил «Реалу» после ошибки Лунина. Вратарь выбил мяч в ногу Рюдигеру

«Атлетико» забил в дерби в результате неудачной игры украинского голкипера.

На 57-й минуте матча Кубка Испании полузащитник попытался отдать пас на край штрафной площади « », но хавбек прервал передачу. От его ноги мяч полетел в сторону вратарской.

Голкипер Андрей Лунин в падении попытался выбить мяч рукой, но тот попал в ногу защитнику , от нее – к форварду «Атлетико» , который и вывел свою команду вперед – 2:1.

«Атлетико» – «Реал». 2:1 – Мората забил на 57-й. Онлайн-трансляция