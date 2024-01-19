«Атлетико» забил «Реалу» после ошибки Лунина. Вратарь выбил мяч в ногу Рюдигеру

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Альваро Мората Антонио Рюдигер Маркос Льоренте Андрей Лунин Эдуардо Камавинга Футбол

«Атлетико» забил в дерби в результате неудачной игры украинского голкипера.

На 57-й минуте матча Кубка Испании полузащитник Маркос Льоренте попытался отдать пас на край штрафной площади «Реала», но хавбек Эдуардо Камавинга прервал передачу. От его ноги мяч полетел в сторону вратарской.

Голкипер Андрей Лунин в падении попытался выбить мяч рукой, но тот попал в ногу защитнику Антонио Рюдигеру, от нее – к форварду «Атлетико» Альваро Морате, который и вывел свою команду вперед – 2:1.

«Атлетико» – «Реал». 2:1 – Мората забил на 57-й. Онлайн-трансляция

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12 комментариев
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Да, тут конечно привез знатно. Понятно, что Рюдигер его смутил, но должен выходить с голосом. Да и в моменте с первым голом тоже на мой взгляд должен был выходить на перехват, после того, как Рюдигер срезал мяч.
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Увы, что Лунин, что Кепа нестабильны. Куртуа очень нужен.
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Ответ Игорь Новиков
Увы, что Лунин, что Кепа нестабильны. Куртуа очень нужен.
Хорошо, что Лунин, когда Гризман забивал, от мяча смог увернуться. Очень переживал за него.
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Выстрел в ногу….
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Почему не Реал Лунина?
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все, в следующем матче увидим Кепу
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Где хлопчики, там всегда косяки. Зинченко, Мудрик и прочий неликвид
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ошибки бывают у всех, все будет хорошо

удачи ему и по больше
уверенности и без травм
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Ответ corazn blanco
Да, тут конечно привез знатно. Понятно, что Рюдигер его смутил, но должен выходить с голосом. Да и в моменте с первым голом тоже на мой взгляд должен был выходить на перехват, после того, как Рюдигер срезал мяч.
Кулак надо было ставить вместо ладошки
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Ответ Skamar
Кулак надо было ставить вместо ладошки
Просто надо было на долю секунд раньше делать шаги на перехват мяча. Благо, что реабилитировался, спас и вместо 3:1, счет стал 2:2.
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