Каштру о том, что Роналду может сыграть на ЧМ-2026 в 41 год: «Качество не имеет возраста. Криштиану еще далек от своих пределов»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Луиш Каштру Футбол

Тренер «Аль-Насра» высказался о возрасте Криштиану Роналду.

– С учетом приближающегося чемпионата Европы, на который Криштиану приедет в возрасте 39 лет, видите ли вы Роналду игроком чемпионата мира-2026, даже если он будет немного в другой роли?

– Если Криштиану в команде, он должен играть. Он не должен вызываться в сборную и не играть. Лучше всего, чтобы он играл, и его нельзя исключать. Качество не имеет возраста. 

Криштиану сам знает, когда ему остановиться. Не общество должно ему указывать. Криштиану еще далек от своих пределов. Он находится в отличной форме, и, повторюсь, у качества нет возраста, – сказал Луиш Каштру.

Напомним, во время ЧМ-2026 Роналду будет 41 год.

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30 комментариев
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Справедливости ради,на последнем ЧМ он был очень плох
+12
-5
+7
Ответ BaldFraud
То есть Месси с 0+0 до 2022 в плей-офф был некачественным?
2 ассиста против Франции в 2018
ассист против Швейцарии в 2014
ассист против Мексики в 2010
Серебро и МВП на ЧМ-2014
Ты слит
+10
-5
+5
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
То есть Месси с 0+0 до 2022 в плей-офф был некачественным?
+10
-5
+5
Похоже, Роналду хочет побить ещё все возрастные рекорды на ЧМ и ЧЕ, да и вообще в футболе) И есть ощущение, что ему это удастся. Чего ему и желаю. Пусть будет примером для спортсменов всех возрастов ещё много лет - всем бы такое стремление к самосовершенствованию
+8
-4
+4
Ну будем объективны

Когда ты игрок, которому принадлежит большая часть мировых рекордов, сыграть на 6-м ЧМ в твоей карьере - святая обязанность и прямо вишенка на торте

Удачи Криштиану!
+12
-8
+4
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Португалия - топ-сборная Мира с 0 трофеев ЧМ/ЧЕ до Роналду?

Это что-то новенькое
+6
-4
+2
ради сектантов радостно визжащих по голу в пустыне обязательно кого-то достойного игрока лишат возможности участия в турнире четырехлетия чтобы аналог португальского Иосифа Кобзона мог увеличить статистику присутствия на ЧМ. а вдруг сборная возьмёт титул? будут писать что он руками размахивал на скамейке запасных и всех мотивировал)
+10
-8
+2
Ответ BaldFraud
То есть Месси с 0+0 до 2022 в плей-офф был некачественным?
Зачем ты врешь:)) Надеюсь успеешь свой коммент отредактировать, что бы никто не увидел кто ты есть:))

ЧМ 2010 0+1
ЧМ 2014 0+1 вышел в финал
ЧМ 2018 0+2 отдал 2 голевые против будущих чемпионов мира

Лишь на 1 ЧМ из 5ти где ему было 19 лет, и он сыграл 36 минут в ПО в 2006м у него не было результативных действий, на остальных 4х были. Лицо на осмотр быстро!:)))
+7
-5
+2
Кришти завершит карьеру после ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
+1
0
+1
Ответ VERBLYUD
2 ассиста против Франции в 2018 ассист против Швейцарии в 2014 ассист против Мексики в 2010 Серебро и МВП на ЧМ-2014 Ты слит
Два ассиста с Францией? Это когда плохо пробил по воротам и попал в своего?
Боже, какие же вы лицемерные)
+2
-1
+1
Ответ Пацанчик реальный
Кстати,вы знали,что Рига у себя сзади ниже поясницы набила тату с датами голевых передач Месси на предыдущих чемпионатах мира?!
Никогда его не видел раньше. Только слышал, что это какой-то популярный персонаж. Я чаще Климова замечал. Вот этот прям мог бы и сексуальным рабом Месси стать.
+1
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Ответ BaldFraud
То есть Месси с 0+0 до 2022 в плей-офф был некачественным?
Кстати,вы знали,что Рига у себя сзади ниже поясницы набила тату с датами голевых передач Месси на предыдущих чемпионатах мира?!
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Ответ Футбол Навсегда
В БРИКС Аргентина тоже не вступит пока Можешь выдохнуть)
Комментарий удален модератором
Ответ Футбол Навсегда
А что Украина до сих пор стоит? Почему не захватили?
А кто тебе сказал,что ее хотят захватить?!Твой бойфренд Дмитро Гордон?
0
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0
Ответ Футбол Навсегда
Сборной России не будет на ЧМ 2026 Ваша статистика присутствия на ЧМ не улучшится Можешь выдохнуть
Комментарий удален модератором
Ответ Ильдар М
Похоже, Роналду хочет побить ещё все возрастные рекорды на ЧМ и ЧЕ, да и вообще в футболе) И есть ощущение, что ему это удастся. Чего ему и желаю. Пусть будет примером для спортсменов всех возрастов ещё много лет - всем бы такое стремление к самосовершенствованию
Стремление к самосовершенствованию - ключевые слова. Но, почему-то, это стремление многих раздражает. Комплекс неполноценности - страшная штука!
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-2
0
Ответ Андрей
Плохая поытка отмазаться)) Если ты не особо следишь за статистикой, тогда и не говори, не позорься, тем более если не знаешь о чём умничать пытаешся
Ну пусть это вас успокоит, что НА САМОМ ДЕЛЕ целых 4 ассиста сделал, а рандомный чел в интернете спросонья написал 0+0. Ну все, теперь все достижения Роналду стерты.
0
0
0
Ответ BaldFraud
Почему врунишка? Не особо слежу за статистикой переоцененных подпивасами турниров.
Плохая поытка отмазаться)) Если ты не особо следишь за статистикой, тогда и не говори, не позорься, тем более если не знаешь о чём умничать пытаешся
0
0
0
Ответ Ola BP
Два ассиста с Францией? Это когда плохо пробил по воротам и попал в своего? Боже, какие же вы лицемерные)
Ору, у твоего недобитка гелевого кривых ассистов раз так в 30 больше) Самые ржачные Уэльсу с Хорватией на ЧЕ-16
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Ответ rigobersong
Надо запомнить этого бездаря, а то понаблодилось тут дешевых врунишек:)) Надо на место их ставить что бы все видели кто есть кто:))
Почему врунишка? Не особо слежу за статистикой переоцененных подпивасами турниров.
+1
-1
0
Ответ VERBLYUD
2 ассиста против Франции в 2018 ассист против Швейцарии в 2014 ассист против Мексики в 2010 Серебро и МВП на ЧМ-2014 Ты слит
Ой, забыл про ассисты. Ну ладно, целых 4 ассиста. Очень хороший результат. 0 голов для игрока атаки это прям вообще хорошо, конечно. И че? Это типа делает Месси плохим игроком? Конечно нет, как и не делает плохим Роналду.
+2
-2
0
Представляю теперь состояние сектантов - больше двух лет жить в напряжении: а вдруг выиграет? Ну и молиться, как некий ВЕРБЛЮД, чтобы Криш получил серьезную травму и закончил карьеру. Так себе жизнь!
+2
-2
0
Ещё один тренер жополиз. Который готов прогнуться под игрока подставив интересы команды.
+4
-4
0
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