Каштру о том, что Роналду может сыграть на ЧМ-2026 в 41 год: «Качество не имеет возраста. Криштиану еще далек от своих пределов»

Тренер «Аль-Насра» высказался о возрасте Криштиану Роналду.

– С учетом приближающегося чемпионата Европы, на который Криштиану приедет в возрасте 39 лет, видите ли вы Роналду игроком чемпионата мира-2026, даже если он будет немного в другой роли?

– Если Криштиану в команде, он должен играть. Он не должен вызываться в сборную и не играть. Лучше всего, чтобы он играл, и его нельзя исключать. Качество не имеет возраста.

Криштиану сам знает, когда ему остановиться. Не общество должно ему указывать. Криштиану еще далек от своих пределов. Он находится в отличной форме, и, повторюсь, у качества нет возраста, – сказал .

Напомним, во время ЧМ-2026 Роналду будет 41 год.