Каштру о том, что Роналду может сыграть на ЧМ-2026 в 41 год: «Качество не имеет возраста. Криштиану еще далек от своих пределов»
Тренер «Аль-Насра» высказался о возрасте Криштиану Роналду.
– С учетом приближающегося чемпионата Европы, на который Криштиану приедет в возрасте 39 лет, видите ли вы Роналду игроком чемпионата мира-2026, даже если он будет немного в другой роли?
– Если Криштиану в команде, он должен играть. Он не должен вызываться в сборную и не играть. Лучше всего, чтобы он играл, и его нельзя исключать. Качество не имеет возраста.
Криштиану сам знает, когда ему остановиться. Не общество должно ему указывать. Криштиану еще далек от своих пределов. Он находится в отличной форме, и, повторюсь, у качества нет возраста, – сказал Луиш Каштру.
Напомним, во время ЧМ-2026 Роналду будет 41 год.
ассист против Швейцарии в 2014
ассист против Мексики в 2010
Серебро и МВП на ЧМ-2014
Ты слит
Когда ты игрок, которому принадлежит большая часть мировых рекордов, сыграть на 6-м ЧМ в твоей карьере - святая обязанность и прямо вишенка на торте
Удачи Криштиану!
Это что-то новенькое
ЧМ 2010 0+1
ЧМ 2014 0+1 вышел в финал
ЧМ 2018 0+2 отдал 2 голевые против будущих чемпионов мира
Лишь на 1 ЧМ из 5ти где ему было 19 лет, и он сыграл 36 минут в ПО в 2006м у него не было результативных действий, на остальных 4х были. Лицо на осмотр быстро!:)))
Боже, какие же вы лицемерные)