Бартон – самый ненавидимый человек в футболе по версии FourFourTwo. Роналду – 7-й, Суарес – 8-й, Моуринью – 10-й, Марадона – 14-й, Фергюсон – 27-й

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Джоуи Бартон назван самым ненавидимым человеком в футболе.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» занял первое место в списке FourFourTwo. Всего в рейтинге людей, которых футбольные фанаты «терпеть не могут», 32 позиции.

В топ-10 попали:

1. Джоуи Бартон, экс-хавбек «Ман Сити».

2. Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА.

3. Харальд Шумахер, экс-вратарь сборной ФРГ.

4. Мишель Платини, экс-президент УЕФА и экс-форвард сборной Франции.

5. Эль-Хаджи Диуф, экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Сенегала.

6. Джон Терри, экс-защитник «Челси» и сборной Англии.

7. Криштиану Роналду, форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.

8. Луис Суарес, форвард «Интер Майами» и сборной Уругвая.

9. Пит Винкельман, президент «МК Донс».

10. Жозе Моуринью, экс-тренер «Челси».

В список также попали Лучано Моджи (11-й), Диего Марадона (14-й), Диего Коста (17-й), Паоло Ди Канио (19-й), Марк ван Боммел (24-й), Алекс Фергюсон (27-й), Серхио Рамос (31-й), Пепе (32-й).

«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон

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53 комментария
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Если пересчитывать на процент хейтеров относительно процента фанатов, то возможно Бартон первый.

Но если просто количество хейтеров взять, то однозначно Роналду первый в футболе. Может быть Месси, но не уверен.
+30
-5
+25
Очередной бредовый рейтинг
+17
-1
+16
Ответ Бенедикто
Дзюбу куда дели?
Речь про мировой футбол, а не придворный цирк.
+16
-2
+14
Ответ Леван Мкртчян
Пересчитывать -- это слишком громко сказано, касательно всех семерых персональных фанов Бартона
Да ладно, я уверен что он кумир у многих олдовых фанатов, у которых футбол это "МУЖСКАЯ ИГРА БЛЕАААА, НАДО БИТЬ, ХАРКАТЬ И ПИНАТЬ ВСЕХ"
+10
-3
+7
Ответ Анатолий Романов
пацаны, что не так с Шумахером?
Сломал Баттистона на ЧМ-82 довольно убийственным способом:
https://youtu.be/lSnGCoFKKRA

Пожалуй, самый известный фол в истории ЧМ (из недавних разве что Де Йонг против Алонсо вспоминается, но там хоть в грудь, а не в голову).
+6
0
+6
Дзюбу куда дели?
+9
-4
+5
Ответ Кирилл Голивец
Кстати, где в этом списке Рапино?
С Винисиусом за права борятся.
+5
0
+5
а где Инфантино ?)))
+7
-2
+5
Это они опрос у себя в редакции провели? Или как они эту ненависть измеряли?
+5
0
+5
Да, вместо Диуфа поставил бы Стиви Джи. После истории со Славией репутация у него очень мягко говоря подмочена
+5
-1
+4
Ответ corazn blanco
Ненавидимые кем? Обычно у самых успешных игроков больше всего хейтеров и завистников, поэтому список весьма специфичен.
Бартон успешнее всех, карьеру провел, свои миллионы заработал, теперь сидит и пишет сексисткие твитты, взрывая пятые точки доброй половине Англии, а его культура отмены достать не может, потому что он просто ушел на пенсию пить пивас :)

Свобода тоже своего рода сокровище.
+6
-2
+4
Ответ Фарид Харисов
Если пересчитывать на процент хейтеров относительно процента фанатов, то возможно Бартон первый. Но если просто количество хейтеров взять, то однозначно Роналду первый в футболе. Может быть Месси, но не уверен.
Пересчитывать -- это слишком громко сказано, касательно всех семерых персональных фанов Бартона
+5
-1
+4
А как же Рубиалес?
+3
0
+3
я думаю месси должен быть в 5ке. так как почти все фанаты Роналду его не любят, просто так. Но его не внесут в список. наверняка знаете почему. он лучший в этом году хотя и не играл толком.
+7
-4
+3
Ненавидимые кем? Обычно у самых успешных игроков больше всего хейтеров и завистников, поэтому список весьма специфичен.
+6
-4
+2
Ответ Кирилл Голивец
Кто такой Пит Винкельман? расскажите, кто погружен в английские низы.
это чувак, который перевёз "Уимблдон" в Милтон-Кинс
+2
0
+2
Ответ savik-A.M.
а где Инфантино ?)))
Приставку экс пока ещё не получил))
+2
0
+2
Из ныне играющих - Авейру "первый".. Его ненавидят все.. В этом он виноват сам..
Месси же - лучший игрок в истории от FFT.. Всё логично.. 👍👏
+3
-1
+2
Ответ Анатолий Романов
пацаны, что не так с Шумахером?
У Баттистона спроси :)
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
По версии фемок-обиженнок скорее. Так-то футбольные что качества что заслуги его вообще мало кто вспомнит. PS: странно,что Рубиалеса ещё не приплели.
Кстати, где в этом списке Рапино?
+1
0
+1
Ответ Бенедикто
Дзюбу куда дели?
а кто это
+4
-3
+1
Рлналду и все остальные.
+4
-3
+1
Ответ Бенедикто
Дзюбу куда дели?
А Гиггз?
+1
0
+1
Ответ Фарид Харисов
Да ладно, я уверен что он кумир у многих олдовых фанатов, у которых футбол это "МУЖСКАЯ ИГРА БЛЕАААА, НАДО БИТЬ, ХАРКАТЬ И ПИНАТЬ ВСЕХ"
Джоуи Бартон мерзкий тип, которого и множество фанов Сити не особо любили.
Тут не совсем про харкать -- пинать -- и тестикулы, касательно Бартона.
Есть ребята , которые ему фору дали бы в этом плане, но в рейтинг они не попали
+2
-1
+1
Диего Симеоне нету
+1
0
+1
FourFourTwo следует провести один единственный опрос:
Верите ли Вы,что опросы FourFourTwo реально отображают мнения болельщиков,да и просто людей?
Было б интересно посмотреть на результат.
+1
0
+1
Винисиус должен быть как минимум в тройке
+2
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Ответ Dmitriy Racheev
Речь про мировой футбол, а не придворный цирк.
Мировой футбол (МК Донс)
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Ответ Фарид Харисов
Бартон успешнее всех, карьеру провел, свои миллионы заработал, теперь сидит и пишет сексисткие твитты, взрывая пятые точки доброй половине Англии, а его культура отмены достать не может, потому что он просто ушел на пенсию пить пивас :) Свобода тоже своего рода сокровище.
Достижения
Победитель Чемпионшипа (2): 2009/10, 2015/16

Успешный, факт)))
+2
-2
0
Ответ Фарид Харисов
Бартон успешнее всех, карьеру провел, свои миллионы заработал, теперь сидит и пишет сексисткие твитты, взрывая пятые точки доброй половине Англии, а его культура отмены достать не может, потому что он просто ушел на пенсию пить пивас :) Свобода тоже своего рода сокровище.
Хорошо сказано!
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