Бартон – самый ненавидимый человек в футболе по версии FourFourTwo. Роналду – 7-й, Суарес – 8-й, Моуринью – 10-й, Марадона – 14-й, Фергюсон – 27-й
Джоуи Бартон назван самым ненавидимым человеком в футболе.
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» занял первое место в списке FourFourTwo. Всего в рейтинге людей, которых футбольные фанаты «терпеть не могут», 32 позиции.
В топ-10 попали:
1. Джоуи Бартон, экс-хавбек «Ман Сити».
2. Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА.
3. Харальд Шумахер, экс-вратарь сборной ФРГ.
4. Мишель Платини, экс-президент УЕФА и экс-форвард сборной Франции.
5. Эль-Хаджи Диуф, экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Сенегала.
6. Джон Терри, экс-защитник «Челси» и сборной Англии.
7. Криштиану Роналду, форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.
8. Луис Суарес, форвард «Интер Майами» и сборной Уругвая.
9. Пит Винкельман, президент «МК Донс».
10. Жозе Моуринью, экс-тренер «Челси».
В список также попали Лучано Моджи (11-й), Диего Марадона (14-й), Диего Коста (17-й), Паоло Ди Канио (19-й), Марк ван Боммел (24-й), Алекс Фергюсон (27-й), Серхио Рамос (31-й), Пепе (32-й).
«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон
Но если просто количество хейтеров взять, то однозначно Роналду первый в футболе. Может быть Месси, но не уверен.
https://youtu.be/lSnGCoFKKRA
Пожалуй, самый известный фол в истории ЧМ (из недавних разве что Де Йонг против Алонсо вспоминается, но там хоть в грудь, а не в голову).
Свобода тоже своего рода сокровище.
Месси же - лучший игрок в истории от FFT.. Всё логично.. 👍👏
Тут не совсем про харкать -- пинать -- и тестикулы, касательно Бартона.
Есть ребята , которые ему фору дали бы в этом плане, но в рейтинг они не попали
Верите ли Вы,что опросы FourFourTwo реально отображают мнения болельщиков,да и просто людей?
Было б интересно посмотреть на результат.
Победитель Чемпионшипа (2): 2009/10, 2015/16
Успешный, факт)))