Роналду выложил фото в костюме Gucci на фоне нового Ferrari

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети стиль Футбол

Криштиану Роналду выложил новое фото в соцсетях.

38-летний форвард «Аль-Насра» выложил фотографию, где он в костюме Gucci позирует на фоне Ferrari Purosangue.

Purosangue – первый четырехдверный четырехместный кроссовер в истории Ferrari. Автомобиль поступил в продажу ограниченным тиражом в 2022-м. 

Фото: instagram.com/cristiano

Материалы по теме

72 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чисто узбек из криминала на своей вилле в Ташкенте
+166
-11
+155
Похож на цыгана)
+99
-17
+82
Хозяин Черкизона
+59
-5
+54
Ответ Бенедикто
Чисто узбек из криминала на своей вилле в Ташкенте
Остон Урунов
+52
-1
+51
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Интересно хотел бы узнать твое финансовое состояние.
+44
-16
+28
Фотографировал Кокорин
+26
-1
+25
азер с рынка
+26
-6
+20
Мне кажется, или такой костюмчик смотрелся бы более органично на фоне заниженной приоры или чепырки🧐
+15
-2
+13
Колхозник.)
+16
-4
+12
Ответ Джиза
Похож на цыгана)
он и есть цыган)
+29
-18
+11
Ответ Стахович
Царское фото.Как и подобает лучшему футболисту
Лучший выиграл ЧМ совсем недавно
+39
-29
+10
Роналдян)
+12
-2
+10
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Молодец, отчитался
+12
-4
+8
Под цвет костюма специально выбирал)
+8
-1
+7
цыганский король
+8
-2
+6
в чем смысл этих фото..будто для кого-то секрет что у Роналду очень много денег.
Лучше бы выложил фото с Кубком Чемпиона Мира...ах да..
+6
-1
+5
колхоз
+8
-3
+5
Плющенко одобрил))
+4
0
+4
Вот так вот! 😜
Из этой новости узнал, что Феррари выпустил кроссовер....🤪🙃☝️💪👍
+5
-1
+4
Ответ Alex Miheev
Лучший выиграл ЧМ совсем недавно
Да, согласен, все победы Пеле будто вчера были!
+2
0
+2
стопудоф в обоих карманах семки.
+2
0
+2
Машина прекрасна, просто 🔥, костюм Криштиану ровная противоположность этого.
+4
-2
+2
Ни дня без кринжа 🤣
+2
0
+2
Ответ Alex Miheev
Лучший выиграл ЧМ совсем недавно
КЧМ Холланд
+12
-11
+1
Ответ Alex Miheev
Лучший выиграл ЧМ совсем недавно
Ди Мария?
+11
-10
+1
Ответ tfs
Под цвет костюма специально выбирал)
Мне кажется, его Конор заразил)
+1
0
+1
Так сказать накапала ЗП
+1
0
+1
Машина не очень, много бензина жрать будет, обслуживание дорогое, запчасти дорогие. Я бы на месте Роналду взял бы Киа К6 и на остальные деньги купил бы несколько квартир в Омске у себя и сдавал бы и кайфовал бы с районными телками у себя на районе.
+1
0
+1
Бесценно читать комментарии нищебродов пытающихся смеяться над видом Роналду😂
+3
-2
+1
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Так не завидуй)
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий