Роналду выложил фото в костюме Gucci на фоне нового Ferrari
Криштиану Роналду выложил новое фото в соцсетях.
38-летний форвард «Аль-Насра» выложил фотографию, где он в костюме Gucci позирует на фоне Ferrari Purosangue.
Purosangue – первый четырехдверный четырехместный кроссовер в истории Ferrari. Автомобиль поступил в продажу ограниченным тиражом в 2022-м.
Фото: instagram.com/cristiano
Лучше бы выложил фото с Кубком Чемпиона Мира...ах да..
Из этой новости узнал, что Феррари выпустил кроссовер....🤪🙃☝️💪👍