Роналду выложил фото в костюме Gucci на фоне нового Ferrari

Криштиану Роналду выложил новое фото в соцсетях.

38-летний форвард « » выложил фотографию, где он в костюме Gucci позирует на фоне Ferrari Purosangue.

Purosangue – первый четырехдверный четырехместный кроссовер в истории Ferrari. Автомобиль поступил в продажу ограниченным тиражом в 2022-м.

Фото: instagram.com/cristiano