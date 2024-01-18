Тренер «Аль-Насра» о Роналду: «Лучший игрок в мире. Он особенный во всем, эталон. Рожден, чтобы стать звездой»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Футбол

Тренер «Аль-Насра» высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Роналду особенный во всем: в том, как работает, общается, поддерживает, восстанавливается, представляет себя на публике. Он рожден, чтобы стать звездой.

У него есть все для того, чтобы оставаться на вершине, как это было на протяжении многих лет. Сошлюсь на слова Роналду: он сам решит, когда пора остановиться.

Я часто говорю, что когда лицо не улыбается, то и ноги не идут. Криштиану был в печали из-за некоторых событий в личной и профессиональной жизни. Мы хотели вернуть ему радость с помощью тренировок и матчей. Нам удалось это сделать.

Роналду очень естественно отреагировал на то, что от него требовалось. И сегодня он снова стал мировым эталоном, каким был всегда. Капитан должен быть ориентиром в любой раздевалке мира. А когда капитан – лучший игрок в мире, его присутствие и лидерство становятся еще сильнее.

Криштиану очень уравновешенный человек. Он уравновешивает себя и одноклубников. Он пример строгости, дисциплины и амбиций – всего того, что должно быть у игрока. Роналду – ориентир для всех них. Вы можете не заметить разницы. Криштиану – один из них. У нас большая семья.

Все друг друга уважают. Когда кто-то смеется, все смеются. Когда одному грустно, все грустят», – сказал Луиш Каштру.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Футбол Навсегда
В отличие от Бензема, который устроил откровенный демарш в Аль-Иттихаде, Криштиану всегда был образцом дисциплины и самоотдачи 44+13 за 50 матчей в новом клубе - показатель стабильности, целеустремленности и желания
Особенно когда этот Португалец7 весь предсезонный сбор с МЮ пропустил подыскивая себе клуб для выступления в Европейской ЛЧ, а оказался в чемпионате Саудовской Аравии. Ха-ха-ха)
+17
-11
+6
там опечатка, он сказал "Элтон"
+9
-4
+5
Смешно читать такое про 40-летнего ноунейма из 199 лиги))
+7
-3
+4
Каш тру говорит
+4
-3
+1
Тренер исполняет пункт контракта, это уже давно всем стало ясно.
+7
-6
+1
Красивый тренер
+1
0
+1
пхаххахахахаха
+7
-7
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий