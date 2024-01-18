Тренер «Аль-Насра» о Роналду: «Лучший игрок в мире. Он особенный во всем, эталон. Рожден, чтобы стать звездой»

Тренер «Аль-Насра» высоко отозвался о Криштиану Роналду.

«Роналду особенный во всем: в том, как работает, общается, поддерживает, восстанавливается, представляет себя на публике. Он рожден, чтобы стать звездой.

У него есть все для того, чтобы оставаться на вершине, как это было на протяжении многих лет. Сошлюсь на слова Роналду: он сам решит, когда пора остановиться.

Я часто говорю, что когда лицо не улыбается, то и ноги не идут. Криштиану был в печали из-за некоторых событий в личной и профессиональной жизни. Мы хотели вернуть ему радость с помощью тренировок и матчей. Нам удалось это сделать.

Роналду очень естественно отреагировал на то, что от него требовалось. И сегодня он снова стал мировым эталоном, каким был всегда. Капитан должен быть ориентиром в любой раздевалке мира. А когда капитан – лучший игрок в мире, его присутствие и лидерство становятся еще сильнее.

Криштиану очень уравновешенный человек. Он уравновешивает себя и одноклубников. Он пример строгости, дисциплины и амбиций – всего того, что должно быть у игрока. Роналду – ориентир для всех них. Вы можете не заметить разницы. – один из них. У нас большая семья.

Все друг друга уважают. Когда кто-то смеется, все смеются. Когда одному грустно, все грустят», – сказал .