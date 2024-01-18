Каминеро посоветовал Феликсу брать пример с Роналду: «Его менталитет, желание быть лучшим каждый день – это то, что нужно Жоау. У него есть необходимые качества»

Хосе Луис Каминеро посоветовал Жоау Феликсу брать пример с Криштиану Роналду.

– Вы очень сильно защищали . Что, по вашему мнению, ему нужно для успеха?

– Стабильность и кто-то, кто расскажет ему футбольные истины. Я бы посоветовал ему проанализировать его соотечественника . Этот менталитет, желание быть лучшим каждый день – это то, что ему нужно и на что следует обратить внимание.

Если он хочет быть одним из лучших, он должен понимать это, потому что у него есть необходимые качества. Это вопрос менталитета, – сказал экс-футболист и бывший спортивный директор «Атлетико».

В нынешнем сезоне Феликс выступает за «Барселону» на правах аренды из « ». В рамках он провел 16 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.