Каминеро посоветовал Феликсу брать пример с Роналду: «Его менталитет, желание быть лучшим каждый день – это то, что нужно Жоау. У него есть необходимые качества»
Хосе Луис Каминеро посоветовал Жоау Феликсу брать пример с Криштиану Роналду.
– Вы очень сильно защищали Жоау Феликса. Что, по вашему мнению, ему нужно для успеха?
– Стабильность и кто-то, кто расскажет ему футбольные истины. Я бы посоветовал ему проанализировать его соотечественника Криштиану Роналду. Этот менталитет, желание быть лучшим каждый день – это то, что ему нужно и на что следует обратить внимание.
Если он хочет быть одним из лучших, он должен понимать это, потому что у него есть необходимые качества. Это вопрос менталитета, – сказал экс-футболист и бывший спортивный директор «Атлетико».
В нынешнем сезоне Феликс выступает за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». В рамках Ла Лиги он провел 16 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.
Роналду и Жоау Феликс
С тем же успехом можно посоветовать Феликсу брать пример с Человека-паука
Какой там Феликс, до сих молодой-перспективный
Например, количество голов, забитых головой ничего не говорит о КриРо и его качествах? Это только один из примеров, а то мало ли подумаете, что на этом все.
Интересно, что мешает остальным середнякам быть топ-1 в истории по голам? Пенальти не ставят?))
Про пенальти, к слову, 161 реализованный из 190
Не плохо вроде? При 108 из 139 у обладателя the Best :))
Каминеро видит чего не хватает Феликсу, но заяц волк знает лучше :))
Про Кашшаи и трофеи от тиммейтов смешно читать, при наличии Эвребе и Ди Марии/Иньесты на ЧМ/в ЛЧ))
Выбор позиции не футбольное качество, умение играть головой - не футбольное качество, обе рабочие ноги - тоже не футбольное качество. Что вы признаете или нет - фиолетово, так как критическое мышление отсутствует напрочь.