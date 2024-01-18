Каминеро посоветовал Феликсу брать пример с Роналду: «Его менталитет, желание быть лучшим каждый день – это то, что нужно Жоау. У него есть необходимые качества»

Теги Криштиану Роналду Барселона Атлетико Ла Лига Хосе Луис Каминеро Жоау Феликс Футбол

Хосе Луис Каминеро посоветовал Жоау Феликсу брать пример с Криштиану Роналду.

– Вы очень сильно защищали Жоау Феликса. Что, по вашему мнению, ему нужно для успеха?

– Стабильность и кто-то, кто расскажет ему футбольные истины. Я бы посоветовал ему проанализировать его соотечественника Криштиану Роналду. Этот менталитет, желание быть лучшим каждый день – это то, что ему нужно и на что следует обратить внимание.

Если он хочет быть одним из лучших, он должен понимать это, потому что у него есть необходимые качества. Это вопрос менталитета, – сказал экс-футболист и бывший спортивный директор «Атлетико».

В нынешнем сезоне Феликс выступает за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». В рамках Ла Лиги он провел 16 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами. 

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33 комментария
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Ему уже 24, и ни одного стабильного сезона не провёл. Может он просто переоценен?
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Ответ NartApsua
С Феликсом уже давно всё понятно. Португальский Хамес Родригес.
Даже до Хамеса ему далеко
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Боже, он просто очередной из разряда: «да вот щас выстрелит, да подождите, ну вот щас же»
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Жоау Феликс и Роналду
Роналду и Жоау Феликс
С тем же успехом можно посоветовать Феликсу брать пример с Человека-паука
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вспоминаю 2009 год, Кришу - 24 года, презентуют его на Бернабеу, он там уже взрослый, успешный, уверенность прет.
Какой там Феликс, до сих молодой-перспективный
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Феликс игрок , несомненно, талантливый и даже где-то по спортивному злой но вот стабильноси ему очень не хватает. Ну и лидерских качеств что бы играть через немогу и своим примером тянуть команду.
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португальский Кокорин, все с ним носятся как с большим талантом, а мальчику уже 25й год, он поиграл в топ-клубах и везде был так себе игроком. уж точно не на сотку играл
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Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
Где это футбольном поле? Мифы? Просто посмотри на его статистику и выигранные трофеи, все это говорит за него. Хотя, что взять с тебя, его персонального хейтера, который каждый день занят лишь тем, чтобы поливать помоями Роналду.
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+4
Ну менталитет Роналду-это вообще образчик упорства, целеустремленности и трудолюбия (со своими минусами в виде самолюбования, но то такое..), и его ментальность дай бог каждому. Не только Феликсу, а и Погба, Марсьялю, Дембелю, Неймару, Иско, Гётце..
+3
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В принципе правильно сказал, очень много талантливых игроков, у которых нету правильного менталитета. Самым обидным является Иско, у него был мегаталант, самый техничный игрок. У Роналду менталитет просто идеальный. Но я думаю таким надо родится. Выработать это очень сложно. Кстати Беллингем чем-то напоминает Роналду, может у него получится стать суперзвездой. И Вальверде тоже хорош.
+3
-1
+2
Ответ RealJon
Многие тут забывают что первые 2 сезона за Реал, Хамес сделал 25-28 гол+пас за 80 игр, и выграл куча трофеев
Да и в Баварии Хайнкеса был одним из лучших на своей позиции. Просто играет на вымирающей позиции 10-ки. От которой почти все отошли, а на других позициях он не может проявить себя в полной мере. Потом Хамес- как вспышка, очень ярко засиял, но быстро погас.
+2
0
+2
Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
Дядя, вы футбол не смотрите?
Например, количество голов, забитых головой ничего не говорит о КриРо и его качествах? Это только один из примеров, а то мало ли подумаете, что на этом все.
+5
-3
+2
Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
А что Ховард будет рассказывать про Роналду? Сколько тот ему на тренировке голов забил в 2004?

Интересно, что мешает остальным середнякам быть топ-1 в истории по голам? Пенальти не ставят?))

Про пенальти, к слову, 161 реализованный из 190

Не плохо вроде? При 108 из 139 у обладателя the Best :))

Каминеро видит чего не хватает Феликсу, но заяц волк знает лучше :))
+1
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Ответ Заяцволк
Футбольное поле - это площадь 120х90, что он внутри него показывает такого, на что нужно ориентироваться ? НИ ЧЕ ГО "Посмотри на циферки" - да, так делают те, у кого отсутствуют признаки критического мышления. А если разбираться и вникать в суть, то окажется, что у него 200 голов с пенок, а трофеи приносили Кашшаи, Модрич, Рамос и др. Персональный хейтер, говорите ? Ну это же не из пустого места взялось, какая-то причина хейтерства должна быть, вроде очевидно. И причина простейшая - он просто далеко не самый хороший футболист и человек, что подтверждают его поступки - швыряния и пинания повязок, соперников, телефонов детей и др., ок, такие нехорошие персонажи допустим есть, но Кришти на виду, потому, что многие пытаются рассказывать нам о его мифическом величии. Так что уж извиняйте, пока что никто аргументированно не смог ответить, почему трофеи имени Кашшаи и разбитые телефоны детей - это то, что достойно величия )
ох уж это мифическое величие у лучшего бомбардира в истории

Про Кашшаи и трофеи от тиммейтов смешно читать, при наличии Эвребе и Ди Марии/Иньесты на ЧМ/в ЛЧ))
+1
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+1
Ответ Заяцволк
Ещё выбор позиции может быть, с натяжкой 2 пункта определили. Умел бы ногами играть, забивал бы штрафные чуть чаще, чем 1 из 70 ударов, а так получается, что ногами он не владеет. Собственно тот факт, что большинство у него забито с закатом в пустые или с пенок, говорит о его плохом владении ногами
Если что у Роналду на 4 (четыре, не 40) гола от Месси со штрафных отстает
+1
0
+1
Ответ Заяцволк
Футбольное поле - это площадь 120х90, что он внутри него показывает такого, на что нужно ориентироваться ? НИ ЧЕ ГО "Посмотри на циферки" - да, так делают те, у кого отсутствуют признаки критического мышления. А если разбираться и вникать в суть, то окажется, что у него 200 голов с пенок, а трофеи приносили Кашшаи, Модрич, Рамос и др. Персональный хейтер, говорите ? Ну это же не из пустого места взялось, какая-то причина хейтерства должна быть, вроде очевидно. И причина простейшая - он просто далеко не самый хороший футболист и человек, что подтверждают его поступки - швыряния и пинания повязок, соперников, телефонов детей и др., ок, такие нехорошие персонажи допустим есть, но Кришти на виду, потому, что многие пытаются рассказывать нам о его мифическом величии. Так что уж извиняйте, пока что никто аргументированно не смог ответить, почему трофеи имени Кашшаи и разбитые телефоны детей - это то, что достойно величия )
причина хейтерства всегда находится в самом хейтере. будь ты хоть хейтером месси, хоть хейтером роналду.
+1
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Ответ Заяцволк
А, ок, голы головой с помощью прыжков на 3 метра, кажется в матче с Сампдорией забил такой - допустим, это считается. Хотя тоже это в большей степени атлетизм, ну мастерство игры головой и даже кончиками волос у него есть, признаём. А что ещё ? Да всё, ничего больше ) Ни дриблинга, ни видения поля, ни обводок, ни техники исполнения штрафных )
посмотри игры его за Юнайтед игры за реал рании и на его удар внимание обрати ))) ты просто не любишь этого игрока и не хочешь видеть
+1
0
+1
Ответ Заяцволк
Футбольное поле - это площадь 120х90, что он внутри него показывает такого, на что нужно ориентироваться ? НИ ЧЕ ГО "Посмотри на циферки" - да, так делают те, у кого отсутствуют признаки критического мышления. А если разбираться и вникать в суть, то окажется, что у него 200 голов с пенок, а трофеи приносили Кашшаи, Модрич, Рамос и др. Персональный хейтер, говорите ? Ну это же не из пустого места взялось, какая-то причина хейтерства должна быть, вроде очевидно. И причина простейшая - он просто далеко не самый хороший футболист и человек, что подтверждают его поступки - швыряния и пинания повязок, соперников, телефонов детей и др., ок, такие нехорошие персонажи допустим есть, но Кришти на виду, потому, что многие пытаются рассказывать нам о его мифическом величии. Так что уж извиняйте, пока что никто аргументированно не смог ответить, почему трофеи имени Кашшаи и разбитые телефоны детей - это то, что достойно величия )
Ну и, конечно, футбол бывает только на футбольном поле. Режим, тренировки, дисциплина - не являются ключевыми факторами ни в одном виде спорта. Рукалицо.
+3
-2
+1
Ответ Заяцволк
А, ок, голы головой с помощью прыжков на 3 метра, кажется в матче с Сампдорией забил такой - допустим, это считается. Хотя тоже это в большей степени атлетизм, ну мастерство игры головой и даже кончиками волос у него есть, признаём. А что ещё ? Да всё, ничего больше ) Ни дриблинга, ни видения поля, ни обводок, ни техники исполнения штрафных )
Только голы, голы, голы и голы - и с левой, и с правой, и головой.
Выбор позиции не футбольное качество, умение играть головой - не футбольное качество, обе рабочие ноги - тоже не футбольное качество. Что вы признаете или нет - фиолетово, так как критическое мышление отсутствует напрочь.
+4
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+1
Ответ Roman
Даже до Хамеса ему далеко
Согласен
+1
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+1
Феликс вполне себе добротный игрок, стал жертвой раздутого ценника. Таким как Роналду он никогда не станет, амбиций спортивных не хватит, как и таланта
+3
-2
+1
Ответ Avenaro
Только голы, голы, голы и голы - и с левой, и с правой, и головой. Выбор позиции не футбольное качество, умение играть головой - не футбольное качество, обе рабочие ноги - тоже не футбольное качество. Что вы признаете или нет - фиолетово, так как критическое мышление отсутствует напрочь.
Ещё выбор позиции может быть, с натяжкой 2 пункта определили. Умел бы ногами играть, забивал бы штрафные чуть чаще, чем 1 из 70 ударов, а так получается, что ногами он не владеет. Собственно тот факт, что большинство у него забито с закатом в пустые или с пенок, говорит о его плохом владении ногами
+2
-2
0
Ответ Avenaro
Дядя, вы футбол не смотрите? Например, количество голов, забитых головой ничего не говорит о КриРо и его качествах? Это только один из примеров, а то мало ли подумаете, что на этом все.
А, ок, голы головой с помощью прыжков на 3 метра, кажется в матче с Сампдорией забил такой - допустим, это считается. Хотя тоже это в большей степени атлетизм, ну мастерство игры головой и даже кончиками волос у него есть, признаём. А что ещё ? Да всё, ничего больше ) Ни дриблинга, ни видения поля, ни обводок, ни техники исполнения штрафных )
+3
-3
0
Ответ Roman
Даже до Хамеса ему далеко
Многие тут забывают что первые 2 сезона за Реал, Хамес сделал 25-28 гол+пас за 80 игр, и выграл куча трофеев
+1
-1
0
Ответ NartApsua
С Феликсом уже давно всё понятно. Португальский Хамес Родригес.
Ему до Хамеса как до луны
+3
-3
0
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