Мостовой о том, что Джикия не играет в старте «Спартака»: «У Абаскаля свое видение, не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Георгий Джикия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о нынешнем положении Геогрия Джикии в «Спартаке».

– Что происходит с Джикией в «Спартаке»?

– Абаскаль посадил его на лавку. У футболиста заканчивается контракт, так что это не совсем приятная ситуация.

Двадцать человек на поле выходить не могут. С другой стороны, мы знаем, кто играет на его позиции: один – человек Абаскаля, другой – Бабич, которого брали в основу.

Джикия может подменять кого‑то из них, но у Абаскаля свое видение, не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда? Хорошо, что в штабе человек десять, которые что‑то говорят и подсказывают, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Статистику защитника можно найти здесь

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38 комментариев
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Мостовой - нейросеть. По-другому не объяснить его непробиваемую тyпocть.
+113
-4
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Вселенная схлопнется, если Мостового пригласят в ассистенты Абаскалю.
+38
-2
+36
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вселенная схлопнется, если Мостового пригласят в ассистенты Абаскалю.
- Я трубку не взял, мне тысяча человек звонит постоянно. Что я буду в его штабе делать, если он не играл никогда?
+32
0
+32
Ответ kellhus
Мостовой - нейросеть. По-другому не объяснить его непробиваемую тyпocть.
Не оскорбляй нейросети
+20
0
+20
Пофиг на Мостового, я бы в лицо плюнул тому, кто ему звонит и вопросы задает. Гнильё
+13
0
+13
Это уже не смешно. Его нужно проверить на наркотики, точно что то употребляет
+11
-3
+8
а если выяснится, что Джикия чеканит не очень? что тогда?
+9
-2
+7
Ответ Wiley Fox
- Я трубку не взял, мне тысяча человек звонит постоянно. Что я буду в его штабе делать, если он не играл никогда?
Волосы всем мыть и наливать)
+7
0
+7
как же уже заманала эта фраза про не играл..))
+5
0
+5
Сдается мне, что Мостового никогда ни в какой клуб не пригласят тренером, потому что, он играл много и на этом тронулся.
+3
0
+3
То есть тот вариант, что Жора стал играть хуже и тупо проигрывает конкуренцию, царь конечно же не рассматривает
+4
-2
+2
Ответ Bartez1986
а если выяснится, что Джикия чеканит не очень? что тогда?
случится когнитивный диссонанс в голове Царя
+2
0
+2
Ответ kellhus
Мостовой - нейросеть. По-другому не объяснить его непробиваемую тyпocть.
Да ладно

Есть более простое объяснение

Он родился в Ленобласти в деревне Мартышкино
+2
0
+2
Ответ kellhus
Мостовой - нейросеть. По-другому не объяснить его непробиваемую тyпocть.
Most GPT)
+1
0
+1
Он над вами прикалывается а вы ведётесь)) Зачётно Царь!
+1
0
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К Моуриньо точно не пойдет, да и тренером его не считает, он ведь в футбол не играл
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0
+1
Кто о чём, а Царь о том же.
+1
0
+1
У Мостового свое видение, не совсем тренерское. Да и откуда взяться таковому, если он не тренировал никогда?
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Ответ kellhus
Мостовой - нейросеть. По-другому не объяснить его непробиваемую тyпocть.
Только нейросети обучаемые, а Мостовой нет :)
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Может просто Жора больше по шашлыкам? Или царь настолько играет в тупика?
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Сане приплачивают что ли
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И мяч начеканить раз сто не может
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Мне кажется, что Мостовой отвечает на вопросы по лекалам фалаута 4
Есть 4 варианта ответа.
И он постоянно выбирает «Сарказм» , иначе я не могу объяснять это.

Эх, пойти что ли в фолыч поиграть
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Так же, как и ты никогда не тренировал.
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"ещё и 100 раз начеканить не может..." - добавил Царь
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Бабич и Дуарте играют на его позиции
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Не играл - не мужик(с)
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Иногда бывают моменты просветления, а сейчас узнаю Мостового...
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