Мостовой о том, что Джикия не играет в старте «Спартака»: «У Абаскаля свое видение, не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда?»
Александр Мостовой высказался о нынешнем положении Геогрия Джикии в «Спартаке».
– Что происходит с Джикией в «Спартаке»?
– Абаскаль посадил его на лавку. У футболиста заканчивается контракт, так что это не совсем приятная ситуация.
Двадцать человек на поле выходить не могут. С другой стороны, мы знаем, кто играет на его позиции: один – человек Абаскаля, другой – Бабич, которого брали в основу.
Джикия может подменять кого‑то из них, но у Абаскаля свое видение, не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда? Хорошо, что в штабе человек десять, которые что‑то говорят и подсказывают, – сказал бывший полузащитник сборной России.
В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Статистику защитника можно найти здесь.
Есть более простое объяснение
Он родился в Ленобласти в деревне Мартышкино
Есть 4 варианта ответа.
И он постоянно выбирает «Сарказм» , иначе я не могу объяснять это.
Эх, пойти что ли в фолыч поиграть