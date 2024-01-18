Мостовой о том, что Джикия не играет в старте «Спартака»: «У Абаскаля свое видение, не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда?»

Александр Мостовой высказался о нынешнем положении Геогрия Джикии в «Спартаке».

– Что происходит с Джикией в « »?

– посадил его на лавку. У футболиста заканчивается контракт, так что это не совсем приятная ситуация.

Двадцать человек на поле выходить не могут. С другой стороны, мы знаем, кто играет на его позиции: один – человек Абаскаля, другой – Бабич, которого брали в основу.

Джикия может подменять кого‑то из них, но у Абаскаля свое видение, не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда? Хорошо, что в штабе человек десять, которые что‑то говорят и подсказывают, – сказал бывший полузащитник сборной России.

В сезоне-2023/24 провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Статистику защитника можно найти здесь.