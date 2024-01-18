Гендиректор «Спартака» о контракте Джикии: «Георгий внес большой вклад в историю клуба, но сейчас он не игрок основы. Нужно понять, как будет лучше для всех»
Гендиректор «Спартака» оценил вероятность продления контракта с Георгием Джикией.
– У капитана «Спартака» Георгия Джикии заканчивается контракт. Продлевать будете?
– У него текущее соглашение заканчивается летом, есть опция продления. Георгий – один из самых уважаемых наших футболистов, который уже внес большой вклад в историю клуба.
Честно скажу, это один из моих любимых футболистов. Но в силу определенных обстоятельств на данный момент он не является игроком основного состава. Мы вместе с Гильермо [Абаскалем], Томашем [Амаралом] и Георгием должны обсудить текущую ситуацию и понять, какое решение будет лучшим для всех, – сказал Олег Малышев.
«Если команда на пятом месте – что-то делается неправильно». Интервью гендиректора «Спартака»
Последние 2 года слишком уверовал в себя и как футболист раскис. Нужно взяться за себя и перестать заниматься ахинеей.
а если по делу, то Чернов вполне неплохо подменяет основных + Литвинов может играть цз