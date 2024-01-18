Гендиректор «Спартака» о контракте Джикии: «Георгий внес большой вклад в историю клуба, но сейчас он не игрок основы. Нужно понять, как будет лучше для всех»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Гильермо Абаскаль Олег Малышев Томаш Амарал Футбол

Гендиректор «Спартака» оценил вероятность продления контракта с Георгием Джикией.

– У капитана «Спартака» Георгия Джикии заканчивается контракт. Продлевать будете?

– У него текущее соглашение заканчивается летом, есть опция продления. Георгий – один из самых уважаемых наших футболистов, который уже внес большой вклад в историю клуба.

Честно скажу, это один из моих любимых футболистов. Но в силу определенных обстоятельств на данный момент он не является игроком основного состава. Мы вместе с Гильермо [Абаскалем], Томашем [Амаралом] и Георгием должны обсудить текущую ситуацию и понять, какое решение будет лучшим для всех, – сказал Олег Малышев.

«Если команда на пятом месте – что-то делается неправильно». Интервью гендиректора «Спартака»

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Из Спартака уходили и более заслуженные люди
+22
-1
+21
Пора Жоре пинка под зад дать в хорошем смысле этого слова. Буду рад и дальше его видеть в команде, однако не на таком расслабоне.

Последние 2 года слишком уверовал в себя и как футболист раскис. Нужно взяться за себя и перестать заниматься ахинеей.
+17
-2
+15
ну платить 2,5 млн игроку запаса действительно будет странно
+11
-2
+9
Прошлые заслуги и любовь руководства это , конечно , хорошо . Но ... Джикия сильно сдал и пора давно обновлять защитную линию качественными защитниками . Если человек заслуженный не тянет "основу" , то есть варианты с арендой или работой в клубе , как у Реброва . Пора уже почистить балласт в Спартаке . Тот же Маслов что делает в команде ? Просто деньги получает ? Хорошо пристроились эти халявщики . Этого тоже в утиль (аренда или на выход) .
+4
0
+4
Продление на год с понижением зарплаты выглядит адекватно, учитывая капитанство итд. 🙃
+2
0
+2
Ответ Супермегапро по футболу
Я долго думал на эту тему, но в этих словах ответ на мои мысли, Тихонов и Титов, за последнии годы более ценные игроки ничего все мы это пережили.
Думал ты долго, но сформулировал как попало
+1
0
+1
Ответ Михаил Опякин
Из Спартака уходили и более заслуженные люди
Я долго думал на эту тему, но в этих словах ответ на мои мысли, Тихонов и Титов, за последнии годы более ценные игроки ничего все мы это пережили.
+1
0
+1
Пора в клубе определится,что деньги за лавочку должны быть маленькие, чтобы был стимул.Если шанса нет в основу,на выход (Мозес,Маслов,Джикия).Пусть их место займут перспективные.Спартак это профессиональный клуб,а не богадельня для не нужных игроков.А то хотят создать приемственность,Кутепов,Джикия итд.
+1
0
+1
Ответ ygcn5c2ty9
ну платить 2,5 млн игроку запаса действительно будет странно
Да 500.000 за лавку много.
+2
-1
+1
Джикии надо простимулировать ген.директора,чтобы он ему контракт продлил года на 2-3.И будет как у Кутепова,все в шоколаде.А для этого надо всем сесть и обсудить.
+1
0
+1
наилучшим решением будет продажа Джикии зимой и приглашение высококлассного защитника! )
0
0
0
Ответ </c/>
наилучшим решением будет продажа Джикии зимой и приглашение высококлассного защитника! )
Продали бы,но нету спроса.
+2
-2
0
Ответ Юрий Пелехов
А когда иностранцы тютю с рыжым вместе, кто в Спартаке останется.
Возьмете молодого, наиграете. По в реальности Спартаку Джикию нужно продлевать на пять лет, а то не дай бог в Локо сумеет просочиться, как Дзю или Цорн.)))
0
0
0
Ответ Юрий Пелехов
А когда иностранцы тютю с рыжым вместе, кто в Спартаке останется.
учебник русского языка с правилами правописания -жи- и -ши-
а если по делу, то Чернов вполне неплохо подменяет основных + Литвинов может играть цз
0
0
0
Надеюсь, что скоро этот вопрос разрешится в хорошую сторону.
0
0
0
......... Жикия сделал в наш спартачок три вклада: один вклад по привозам, второй вклад по автоголам, а третий вклад по обрезам. Дайте срочно нашему Жикии «Орден золотого вклада».
+2
-2
0
Джикия наверняка будет сидеть до конца пока не позовут куда-нибудь в другой клуб.
0
0
0
Литвинова капитаном
0
0
0
Адекватно. Нужно договариваться на снижение зарплаты , если его берут в обойму .
0
0
0
Как бы то ни было у Спартака Абаскаля до сих пор не было основы как таковой, нужно признать что Джикия даже не игрок замены...
+1
-1
0
Для всех будет лучше сказать спасибо капитан и расстаться с Джикией, мавр сделал своё дело, мавр может и должен уходить ...
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий