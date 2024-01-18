Мостовой о «Енисее»: «Так и не поговорили: я трубку не брал, мне тысяча человек звонит. Пускай Абаскаль туда едет – он же учиться в Россию приехал, пусть в ФНЛ опыта набирается»
Александр Мостовой рассказал, почему не состоялись переговоры с «Енисеем».
– С «Енисеем» не было разговоров. Был звонок, в котором они сказали: «Хотим поговорить». Мы так и не поговорили. Я трубку не брал, не могу же все время трубку брать, мне тысяча человек звонит. Пишите сообщения, если что.
– В итоге «Енисей» возглавил Тихонов. Как вам такой выбор?
– Это же ФНЛ.
– Несерьезный уровень?
– Серьезный, но пускай Абаскаль туда едет. Он же приехал в Россию учиться, вот пусть в ФНЛ учится, опыта набирается. Им же вечно чего‑то не хватает. Сюда приезжают, получают бешеные деньги и после говорят про опыт. И все потом им лижут одно место, а нас критикуют, – сказал бывший футболист «Сельты» и сборной России.
Сашка,это Енисей,будешь у нас главным?!
он так себе это представлял?!🤡
Абрам молиться в Синагоге : Господь ! Дай мне шанс выиграть миллион долларов
по лотерее. Проходит день . Господь не дает. Понедельник.... Вторник ... Среда ...Абрам продолжает молиться более усердно. Четверг... Пятница . "Господь ! Дай мне шанс. Прошу тебя!!" В субботу Господь
не выдерживает и обращается к Абраму: Абрам ! Ну дай и ты мне шанс!
Купи хоть один лотерейный билет.
...В три часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел: "Графиня изменившимся лицом бежит пруду".
- Какая графиня? - ошалело прошептал Корейко, стоя босиком в коридоре...
Но никто ему не ответил. Почтальон ушел...
Золотой теленок
Но ты же сам не даешь возможности: тебя ни похвалить, ни покритиковать...
Остается только ржать.