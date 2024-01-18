Мостовой о «Енисее»: «Так и не поговорили: я трубку не брал, мне тысяча человек звонит. Пускай Абаскаль туда едет – он же учиться в Россию приехал, пусть в ФНЛ опыта набирается»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Енисей Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой рассказал, почему не состоялись переговоры с «Енисеем».

– С «Енисеем» не было разговоров. Был звонок, в котором они сказали: «Хотим поговорить». Мы так и не поговорили. Я трубку не брал, не могу же все время трубку брать, мне тысяча человек звонит. Пишите сообщения, если что.

– В итоге «Енисей» возглавил Тихонов. Как вам такой выбор?

– Это же ФНЛ.

– Несерьезный уровень?

– Серьезный, но пускай Абаскаль туда едет. Он же приехал в Россию учиться, вот пусть в ФНЛ учится, опыта набирается. Им же вечно чего‑то не хватает. Сюда приезжают, получают бешеные деньги и после говорят про опыт. И все потом им лижут одно место, а нас критикуют, – сказал бывший футболист «Сельты» и сборной России.

Материалы по теме

81 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мостовой видимо только поднимает от журналиста, который у него постоянно берет интервью)
+154
-3
+151
Мостовой: "не беру трубку, если звонящий не играл в футбол на самом высоком уровне"
+91
0
+91
Если Анна Сунцова позвонила тысячу раз, это не тысяча человек!
+63
-1
+62
Ищу работу, на звонки не отвечаю. Ясненько, понятненько...
+46
-1
+45
Абаскаль! АБАСКАААААЛЬ!!!!!
+22
0
+22
Не брал трубку потому что, чеканил?
+21
0
+21
пишите смс 🤣
Сашка,это Енисей,будешь у нас главным?!
он так себе это представлял?!🤡
+19
0
+19
Ответ corazn blanco
Мостовой видимо только поднимает от журналиста, который у него постоянно берет интервью)
Мостовой только стакан поднимает
+17
-3
+14
Ну и по классике.

Абрам молиться в Синагоге : Господь ! Дай мне шанс выиграть миллион долларов
по лотерее. Проходит день . Господь не дает. Понедельник.... Вторник ... Среда ...Абрам продолжает молиться более усердно. Четверг... Пятница . "Господь ! Дай мне шанс. Прошу тебя!!" В субботу Господь
не выдерживает и обращается к Абраму: Абрам ! Ну дай и ты мне шанс!
Купи хоть один лотерейный билет.
+14
0
+14
нормально он разогревает интерес к себе. топ клубы уже не знают с какой стороны подкатить к царю )
+13
0
+13
Ответ ARAMIS777
Комментарий удален модератором
Из Царя в Наполеоны
+11
0
+11
Ответ nb8dwryv56
Если Анна Сунцова позвонила тысячу раз, это не тысяча человек!
"Ну, Маша - это, конечно, Маша. Но два раза - это два раза!"(с)
+12
-1
+11
Какой же он смешной. Мне звонили, трубку не взял, потом ноет, что его не пригласили
+7
0
+7
по ходу мировой футбол пока спасает только не снятая трубка Царя.
+5
0
+5
Ответ Verhovn
Всё понятно. Саша с незнакомых не берёт. И в бан. Прошаренный чувак🤣
Видимо весь в микрокредитах
+4
0
+4
Ты смотри, какая ца ца... царь, просто царь! 🙏
+4
0
+4
Ответ ARAMIS777
Комментарий удален модератором
а тебя будем называть снежком.
+4
-1
+3
Все как обычно - царь без царя в голове...
+5
-2
+3
А Мостовому учиться я так понимаю не надо? Абаскаль то как тренер все ступеньки прошел, и лицензию получил и дубль клуба потренировал и основу Базеля прежде чем в Спартак пришел....
+3
0
+3
Пишите сообщения, если что...
...В три часа ночи Александра Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел: "Графиня изменившимся лицом бежит пруду".
- Какая графиня? - ошалело прошептал Корейко, стоя босиком в коридоре...
Но никто ему не ответил. Почтальон ушел...
Золотой теленок
+3
0
+3
У, тролльчара. Он даже на "который час?" без понта, похоже, ответить не может...
+2
0
+2
Ответ nb8dwryv56
Если Анна Сунцова позвонила тысячу раз, это не тысяча человек!
Звонила с вопросами кто лижет , где лижут и как долго лижут
+3
-1
+2
Берёт трубку только тогда, когда надо дать бредовые интервью.
+2
0
+2
Просто ещё не разобрался, как в современных телефонах на звоники отвечать. В царские времена таких не было
+2
0
+2
Барселона? Да я трубку не взял... И далее по тексту
+2
0
+2
Было бы прикольно его разыграть от лица ген.дира спартака набрать и обсудить условия по контракту 😁
+1
0
+1
пишите в вайбер короче
+1
0
+1
Саша, так тебя никто пока не критикует. Ну принял бы Енисей - может и стали бы критиковать. А может оттуда сразу на сборную бы поставили, если там начали бы феерить, кто знает.
Но ты же сам не даешь возможности: тебя ни похвалить, ни покритиковать...
Остается только ржать.
+1
0
+1
Но я тысячу раз обрывал провода (с)
+1
0
+1
Ты звонишь мне, предлагаешь работу, но делаешь это без уважения.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий