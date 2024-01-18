Мостовой о «Енисее»: «Так и не поговорили: я трубку не брал, мне тысяча человек звонит. Пускай Абаскаль туда едет – он же учиться в Россию приехал, пусть в ФНЛ опыта набирается»

Александр Мостовой рассказал, почему не состоялись переговоры с «Енисеем».

– С « » не было разговоров. Был звонок, в котором они сказали: «Хотим поговорить». Мы так и не поговорили. Я трубку не брал, не могу же все время трубку брать, мне тысяча человек звонит. Пишите сообщения, если что.

– В итоге «Енисей» возглавил . Как вам такой выбор?

– Это же .

– Несерьезный уровень?

– Серьезный, но пускай туда едет. Он же приехал в Россию учиться, вот пусть в ФНЛ учится, опыта набирается. Им же вечно чего‑то не хватает. Сюда приезжают, получают бешеные деньги и после говорят про опыт. И все потом им лижут одно место, а нас критикуют, – сказал бывший футболист «Сельты» и сборной России.