Джеррард продлит контракт с «Аль-Иттифаком» до 2027 года. Команда идет 8-й в лиге Саудовской Аравии

Стивен Джеррард продлит контракт с саудовским клубом.

Главный тренер « » согласился продлить соглашение на два года – до 2027-го, сообщает The Athletic.

Руководство клуба продолжит предоставлять 43-летнему специалисту средства для подписания игроков и развития команды.

возглавил «Аль-Иттифак» в июле 2023 года. Команда занимает 8-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 25 очков после 19 туров.