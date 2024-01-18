Джеррард продлит контракт с «Аль-Иттифаком» до 2027 года. Команда идет 8-й в лиге Саудовской Аравии
Стивен Джеррард продлит контракт с саудовским клубом.
Главный тренер «Аль-Иттифака» согласился продлить соглашение на два года – до 2027-го, сообщает The Athletic.
Руководство клуба продолжит предоставлять 43-летнему специалисту средства для подписания игроков и развития команды.
Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в июле 2023 года. Команда занимает 8-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 25 очков после 19 туров.
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