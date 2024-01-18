Джеррард продлит контракт с «Аль-Иттифаком» до 2027 года. Команда идет 8-й в лиге Саудовской Аравии

Теги Стивен Джеррард высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Футбол

Стивен Джеррард продлит контракт с саудовским клубом.

Главный тренер «Аль-Иттифака» согласился продлить соглашение на два года – до 2027-го, сообщает The Athletic. 

Руководство клуба продолжит предоставлять 43-летнему специалисту средства для подписания игроков и развития команды. 

Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в июле 2023 года. Команда занимает 8-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 25 очков после 19 туров. 

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22 комментария
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Все правильно. Очков больше, чем сыгранных матчей, так что результат более, чем удовлетворительный)
+35
-2
+33
И подпишет Хендерсона
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+27
Нужно ещё Лэмпарда туда заманить и будет первое дерби - дерби физруков)
+23
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+17
Ответ SayCoffet
Нужно ещё Лэмпарда туда заманить и будет первое дерби - дерби физруков)
Аль-Физрук.:)))))))))
+5
-1
+4
Ответ bilbiveter
Только вот в прошлом сезоне они стали чемпионами
В прошлом году они заняли 7-ое место. Вы путает их с Аль-Иттихадом.
+4
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Чтобы побольше бабла срубить по неустоичке)))
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+1
Охх Джеррард им ити фак сделает
+1
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присосался
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Ответ SayCoffet
Нужно ещё Лэмпарда туда заманить и будет первое дерби - дерби физруков)
еще Руни тоже свободен
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))))))) только я сначала прочитал : команда идёт в 8-ой лиге
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Кажется от игрока Джерарда было бы больше пользы сейчас, чем от тренера Джерарда)
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это же при нем команда 2 месяца не знала побед?
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Слиппи ради бабла там мотается
Жена + четверо детей, денег 💵 много нужно
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Стиви в отличии от плаксы Хендерсона профессионал, остался в Аравии и даже продлевает контракт, респект
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Ответ corazn blanco
Все правильно. Очков больше, чем сыгранных матчей, так что результат более, чем удовлетворительный)
Аль иттифак и не претендент на тройку призеров. 8место не провал для них
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Ответ SayCoffet
Нужно ещё Лэмпарда туда заманить и будет первое дерби - дерби физруков)
Руни ещё
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