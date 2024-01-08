Хендерсон предложен «Баварии» и «Байеру». Экс-игрок «Ливерпуля» хочет покинуть «Аль-Иттифак» и вернуться в Европу

Теги Бавария Байер Ливерпуль Стивен Джеррард Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

Джордан Хендерсон ищет варианты продолжения карьеры в Европе.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии, минувшим летом перешедший в «Аль-Иттифак», хочет покинуть чемпионат Саудовской Аравии. Хендерсон недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей, а также хочет повысить свои шансы сыграть на Евро-2024.

По информации talkSPORT, услуги Хендерсона были предложены «Баварии» и «Байеру». Его кандидатуру также обсуждают в «Ювентусе» и ряде клубов АПЛ.

Отмечается, что на данный момент Хендерсон не подавал официального запроса на трансфер. «Аль-Иттифак» не хочет расставаться с полузащитником, а главный тренер Стивен Джеррард по-прежнему пытается строить команду вокруг англичанина. Аренда Хендерсона маловероятна из-за его высокой зарплаты, которую не может себе позволить платить большая часть клубов.

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24 комментария
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Ответ Nekrasen
вот бы мне каждые пол года работу менять) Съездил, заработал и обратно!
Есть тут один вариант, но скорее всего он вам не понравится)
+58
-3
+55
Так быстро курс развития даже в Анжи не менялся:))
+24
-9
+15
Бензема, Хендерсон, кто следующий? Это начало конца этого пузыря?
+10
-5
+5
Ответ Николай Бойко
Есть тут один вариант, но скорее всего он вам не понравится)
Да и гарантии, что вернёшься обратно нет.
+5
0
+5
чушь какая то , он уже уезжал доигрывать понимая что не уровень больших клубов и близко , и Ливерпуль не собирался его удерживать
+7
-3
+4
Ответ savik-A.M.
чушь какая то , он уже уезжал доигрывать понимая что не уровень больших клубов и близко , и Ливерпуль не собирался его удерживать
так его предложили этим клубам, это не значит что они в нём заинтересованы
+4
0
+4
Я,не верю, что на излете карьеры он вдруг решил отказаться от денег ради евро. Он прекрасно понимал, куда и зачем он едет.
Хотел бы трофеев, остался бы в ливерпуле и выходил бы на замену.
+3
0
+3
Ну вообще это свинство с их стороны, для них сюрпризом что ли климат стал или уровень футбола? Нафига соглашались то вообще? Не то чтобы я переживал за деньги шейхов, но сами футболисты, разнывшиеся в Саудовской Аравии, ведут себя как мошенники, взявшие обязательства, и не собирающиеся их выполнять.
+3
-1
+2
Ответ Tristan...
Бензема, Хендерсон, кто следующий? Это начало конца этого пузыря?
Еще Фирмино хочет свалить)
+6
-4
+2
вот бы мне каждые пол года работу менять) Съездил, заработал и обратно!
+3
-2
+1
Ответ Pucheslav
Так сейчас Джерарда из клуба уволят и кому нужен будет Хендерсон ? Можно его легионерский слот оставить на кого нибудь помоложе и позвезднее
в том клубе никого более звёздного нет, это 5-6 по составу клуб в Саудовской Аравии
+1
0
+1
Ответ MinkoffS
Если хотел на евро - нужно было идти в Брайтон с Милнером и Лалланой. Был бы там, как Модрич в Реале, только на минималках - метроном среди бегущей быстрый молодёжи. А если бы не смог выиграть место в составе - то и на евро делать нечего.
Да не потянет он на длинную футбол Брайтона уже. Со здоровьем у него далеко не так, как у Милли. Лодыжек нет у человека играть на длинную в интенсивный футбол. Клопп правду ему сказал - ты заслужил этот контракт с арабами, мы отпускаем тебя с чистой совестью и безмерной благодарностью. А Хэндо обиделся, он думает, что еще может играть в большой футбол
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Бежит из пустынных медиа-трущоб.
+7
-7
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Ответ skxgpkt7xn
как раз Барса ищет тупого центровика
Гави и Педри им мало?
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Хендерсон один из самых переоцененных полузащитником в истории футбола.
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Хендерсон: Титек нет, уходим отсюда
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ого, оказывается в пустыне играть заставляют, а Бензема и Хендерсон думали что там пешком походить можно будет и никто слова не скажет, а по итогу у их двух команд уйма поражений и в полной заднице находятся и ребята как "крысы" уже бегут с корабля
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Если хотел на евро - нужно было идти в Брайтон с Милнером и Лалланой. Был бы там, как Модрич в Реале, только на минималках - метроном среди бегущей быстрый молодёжи. А если бы не смог выиграть место в составе - то и на евро делать нечего.
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Справедливости ради - в прошлом сезоне Хэндо уже приехал с ярмарки, лег на диван и включил телевизор. Зачем ему Челси, какая там Бавария, или Байер? Дали тебе три мешка денег - возьми их, это благодарность за всю твою великую карьеру, кэп
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Интересно, по какой же схеме он хочет уйти? Аренда не вариант, полноценный трансфер тем более, разве что расторжение контракта🤷🏻‍♂️ Баварии и Байеру он точно не нужен, там более скоростной футбол
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