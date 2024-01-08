Хендерсон предложен «Баварии» и «Байеру». Экс-игрок «Ливерпуля» хочет покинуть «Аль-Иттифак» и вернуться в Европу

Джордан Хендерсон ищет варианты продолжения карьеры в Европе.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии, минувшим летом перешедший в «Аль-Иттифак», хочет покинуть чемпионат Саудовской Аравии. Хендерсон недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей, а также хочет повысить свои шансы сыграть на Евро-2024.

По информации talkSPORT, услуги Хендерсона были предложены «Баварии» и « ». Его кандидатуру также обсуждают в « » и ряде клубов .

Отмечается, что на данный момент Хендерсон не подавал официального запроса на трансфер. « » не хочет расставаться с полузащитником, а главный тренер по-прежнему пытается строить команду вокруг англичанина. Аренда Хендерсона маловероятна из-за его высокой зарплаты, которую не может себе позволить платить большая часть клубов.

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