Хендерсон предложен «Баварии» и «Байеру». Экс-игрок «Ливерпуля» хочет покинуть «Аль-Иттифак» и вернуться в Европу
Джордан Хендерсон ищет варианты продолжения карьеры в Европе.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии, минувшим летом перешедший в «Аль-Иттифак», хочет покинуть чемпионат Саудовской Аравии. Хендерсон недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей, а также хочет повысить свои шансы сыграть на Евро-2024.
По информации talkSPORT, услуги Хендерсона были предложены «Баварии» и «Байеру». Его кандидатуру также обсуждают в «Ювентусе» и ряде клубов АПЛ.
Отмечается, что на данный момент Хендерсон не подавал официального запроса на трансфер. «Аль-Иттифак» не хочет расставаться с полузащитником, а главный тренер Стивен Джеррард по-прежнему пытается строить команду вокруг англичанина. Аренда Хендерсона маловероятна из-за его высокой зарплаты, которую не может себе позволить платить большая часть клубов.
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Хотел бы трофеев, остался бы в ливерпуле и выходил бы на замену.