«Аль-Иттифак» не отпустит Хендерсона зимой. Боссы клуба не намерены вести переговоры, Джеррард рассчитывает на хавбека

Джордан Хендерсон не покинет «Аль-Иттифак» в январе.

Напомним, ранее стало известно, что экс-игрок « » хочет продолжить карьеру в Европе, так как недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей в Саудовской Аравии.

По информации Daily Mail, присоединится к «Аль-Иттифаку» на сборах в Абу-Даби. Ожидается, что руководство клуба проведет встречу с англичанином и даст понять, что клуб не будет рассматривать предложения по нему зимой. Главный тренер « » также рассчитывает на Хендерсона во второй части сезона.

Сообщалось, что в подписании Хендерсона были заинтересованы «Аякс» и «Ювентус».

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