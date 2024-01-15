«Аль-Иттифак» не отпустит Хендерсона зимой. Боссы клуба не намерены вести переговоры, Джеррард рассчитывает на хавбека
Джордан Хендерсон не покинет «Аль-Иттифак» в январе.
Напомним, ранее стало известно, что экс-игрок «Ливерпуля» хочет продолжить карьеру в Европе, так как недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей в Саудовской Аравии.
По информации Daily Mail, Хендерсон присоединится к «Аль-Иттифаку» на сборах в Абу-Даби. Ожидается, что руководство клуба проведет встречу с англичанином и даст понять, что клуб не будет рассматривать предложения по нему зимой. Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард также рассчитывает на Хендерсона во второй части сезона.
Сообщалось, что в подписании Хендерсона были заинтересованы «Аякс» и «Ювентус».
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Ничего против тебя лично не имею, но вижу это как возврат за твою алчность, которая даже победила принципы.
Что ж, неудачи в жизни тоже очень ценны, помогают найтись..., если этого очень хотеть.
вы же сами написали, есть контракт - пусть отрабатывает
разве это не где угодно в мире точно так же должно работать?
Зато православный русич Кокорин исполняет обязательства на полную, готов сидеть на лавке где угодно лишь бы лавэха капала.