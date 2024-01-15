«Аль-Иттифак» не отпустит Хендерсона зимой. Боссы клуба не намерены вести переговоры, Джеррард рассчитывает на хавбека

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард высшая лига Нидерланды Аякс Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

Джордан Хендерсон не покинет «Аль-Иттифак» в январе.

Напомним, ранее стало известно, что экс-игрок «Ливерпуля» хочет продолжить карьеру в Европе, так как недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей в Саудовской Аравии.

По информации Daily Mail, Хендерсон присоединится к «Аль-Иттифаку» на сборах в Абу-Даби. Ожидается, что руководство клуба проведет встречу с англичанином и даст понять, что клуб не будет рассматривать предложения по нему зимой. Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард также рассчитывает на Хендерсона во второй части сезона.

Сообщалось, что в подписании Хендерсона были заинтересованы «Аякс» и «Ювентус».

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22 комментария
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А ты как думал Хендерсон, пустыня и законы такие же )) Нет уж, будь любезен отрабатывать контракт.
Ничего против тебя лично не имею, но вижу это как возврат за твою алчность, которая даже победила принципы.
Что ж, неудачи в жизни тоже очень ценны, помогают найтись..., если этого очень хотеть.
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Как же сильно он хотел денег, что даже не узнал ничего об условиях своей будущей работы
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В очередной раз убеждаюсь, что англосаксы вообще мельчают. Как болтать и говорить про права, которые их не касаются, так они первые. А про обязанности молчат. Хотя подписывали контракт.
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Молодец, Хендо. Настоящий лгбт-десатник, заброшенный в маскулинный патриархальный Восток.
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все так серьезно)) прям Джеррард рассчитывает на Хендерсона, прям большие планы, развитие проекта, тактика, стратегия. Ребята, расслабьтесь, это первенство водокачки, вы тупо за имя получаете легкие бабки от шейха. Более того, "отработав контракт" , вы уедете оттуда и вам будет неловко вспоминать этот этап вашей жизни.
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Ответ LightWithin
А ты как думал Хендерсон, пустыня и законы такие же )) Нет уж, будь любезен отрабатывать контракт. Ничего против тебя лично не имею, но вижу это как возврат за твою алчность, которая даже победила принципы. Что ж, неудачи в жизни тоже очень ценны, помогают найтись..., если этого очень хотеть.
а что не так с законами в пустыне?
вы же сами написали, есть контракт - пусть отрабатывает
разве это не где угодно в мире точно так же должно работать?
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Ответ Dexter Morgan
В очередной раз убеждаюсь, что англосаксы вообще мельчают. Как болтать и говорить про права, которые их не касаются, так они первые. А про обязанности молчат. Хотя подписывали контракт.
там на выход уже просятся мусульманин Бензема, Фирмино и Хэндо. Причем тут англосаксы и неисполнение контракта хз, у вас телевизор в голове.
Зато православный русич Кокорин исполняет обязательства на полную, готов сидеть на лавке где угодно лишь бы лавэха капала.
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у меня сразу в голове проиграла песенка из фильма Игрушка с Пьером Ришаром 😁
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Хендресону поосторожнее бы себя вести. Даже в турецкое посольство СА везти не надо)
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Он хотел просто срубить деньжат, при этом не работать. Роналду в очередной раз на фоне других игроков выше не только уровнем футбола, но и профессионально относится к делу. Нет уж, Хендо, работай. Контракт надо отрабатывать.
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Ответ doodler
Комментарий удален модератором
ахаха ты понимаешь, что ты несешь? ты борешься за одно, но едешь туда где за это убивают, это нормально? Это не продажа убеждений за бабки?
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Ответ Under
а что не так с законами в пустыне? вы же сами написали, есть контракт - пусть отрабатывает разве это не где угодно в мире точно так же должно работать?
Есть такая вещь как аллегория, сарказм, шутка. Выберите удобную для форму и перечитайте пост с пониманием этого;))
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Золотая клетка ) не все золото что блестит, не нужно было вестись на эту авантюру
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Хендерсон конченный человек, типичный англичанин
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вот и славно, а то ведет себя как Горецкий
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Аль-титтифак
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Ответ LightWithin
А ты как думал Хендерсон, пустыня и законы такие же )) Нет уж, будь любезен отрабатывать контракт. Ничего против тебя лично не имею, но вижу это как возврат за твою алчность, которая даже победила принципы. Что ж, неудачи в жизни тоже очень ценны, помогают найтись..., если этого очень хотеть.
Ппц неудача , за десятки миллионов долларов по тусить в аравии , аж слёзы наворачиваются какой бедолага
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Ответ doodler
Не помню, что бы бывший капитан Ливерпуля кого-то оскорблял. Так что koнченный человек пока тут только ты ...
Комментарий удален модератором
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Нытик. за что ему только повязку давали в ливере
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Ответ Shadow1882
Как же сильно он хотел денег, что даже не узнал ничего об условиях своей будущей работы
В эпоху интернета не знать куда едешь как-то странно.
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