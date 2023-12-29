«Аль-Иттифак» пока не собирается увольнять Джеррарда. Команда не побеждает 9 игр, забив в них 3 гола

«Аль-Иттифак» не собирается увольнять Стивена Джеррарда.

По данным журналиста Бена Джейкобса, саудовский клуб пока не собирается увольнять Джеррарда и намерен проявить терпение.

Напомним, у «Аль-Иттифака» нет побед в девяти матчах – 5 ничьих и 4 поражений, в этих играх забито всего 3 гола.

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