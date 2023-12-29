«Аль-Иттифак» пока не собирается увольнять Джеррарда. Команда не побеждает 9 игр, забив в них 3 гола

Теги Стивен Джеррард высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Футбол

«Аль-Иттифак» не собирается увольнять Стивена Джеррарда.

По данным журналиста Бена Джейкобса, саудовский клуб пока не собирается увольнять Джеррарда и намерен проявить терпение.

Напомним, у «Аль-Иттифака» нет побед в девяти матчах – 5 ничьих и 4 поражений, в этих играх забито всего 3 гола.

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7 комментариев
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Легендарик даже в Саудии провалился, мощно
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Лемпард, Руни, Стиви... полное разочарование как тренеры. Максимум чемпионшип для них.
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За это напомню Аль-Иттифак платит 17 с половинной миллионов
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Слишком сложный чемпионат по сравнению с английским бей-беги.
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Что нужно делать, чтобы не выигрывать 9 матчей в Саудовской Аравии? Еще и состав приличный (5-6 в лиге), легионеры во всех линиях.
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Столько свободных тренеров было, а они умудрились взять тренера который толком не умеет тренировать
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Ответ Cearvm
Что нужно делать, чтобы не выигрывать 9 матчей в Саудовской Аравии? Еще и состав приличный (5-6 в лиге), легионеры во всех линиях.
При этом ещё три забитых мяча.
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