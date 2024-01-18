Агент Сафонов о Круговом в «Зените-2»: «Это реакция на то, что ЦСКА забирает его. Было бы идеально выручить за его продажу уже сейчас» 

Алексей Сафонов высказался о переходе Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА летом.

– – игрок хороший. Если допустили продажу, значит, взвесили все за и против. Уверен, могли бы улучшать условия, но, видимо, не договорились по каким-то условиям, и парень решил перейти в ЦСКА.

– Остаток сезона Круговой проведет в «Зените-2». Адекватное решение по отношению к своему воспитаннику?

– Это реакция на то, что забирает его из « ». Но это все равно ваш футболист до конца сезона, и, чтобы он не бегал по кругу, могли найти компромисс и что-то выручить за его продажу в ЦСКА уже сейчас.

Это, наверное, был бы идеальный вариант, а так – все зависит от работы спортивных директоров клубов, – сказал футбольный агент.