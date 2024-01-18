Агент Сафонов о Круговом в «Зените-2»: «Это реакция на то, что ЦСКА забирает его. Было бы идеально выручить за его продажу уже сейчас» 

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Вторая лига Б Алексей Сафонов Зенит-2 Данил Круговой Футбол

Алексей Сафонов высказался о переходе Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА летом.

Круговой – игрок хороший. Если допустили продажу, значит, взвесили все за и против. Уверен, могли бы улучшать условия, но, видимо, не договорились по каким-то условиям, и парень решил перейти в ЦСКА.

– Остаток сезона Круговой проведет в «Зените-2». Адекватное решение по отношению к своему воспитаннику?

– Это реакция на то, что ЦСКА забирает его из «Зенита». Но это все равно ваш футболист до конца сезона, и, чтобы он не бегал по кругу, могли найти компромисс и что-то выручить за его продажу в ЦСКА уже сейчас. 

Это, наверное, был бы идеальный вариант, а так – все зависит от работы спортивных директоров клубов, – сказал футбольный агент.

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27 комментариев
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Ну хотя бы не на флот. Северный. Уже повезло.
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+29
Ответ Рашпель793
С одной стороны можно понять, ибо зачем в первой команде немотивированный игрок на чемоданах. С другой стороны для ротации всё же мог бы и пригодиться. Но в целом то, что уходит это не шибко радует. Не повезло, конечно, что Сантос есть и его выбить нереально. Но с постоянной игровой практикой уверен, что пользу принесёт армейцам. Удачи Кругу!
Причём здесь «Сантос» ... ?! Он бы мог играть и одновременно с Сантосом, если бы не совершал ошибки, стоящие Зениту очков в таблице[с Локо, в конце матча вбросил с дуру мяч прямо в свою штрафную, где находились игроки Локо. Каким надо быть дуралеем, чтобы такое сделать на последних секундах матча ...?! Локо тут же забил гол Зениту. Такое делать не надо даже в начале матча. Было ещё два привоза от Кругового, когда из-под него были забиты мячи Зениту, после этого Семак стал реже его ставить в основу.] Мог бы играть слева от Сантоса или справа от Сантоса, если бы мозгов было больше в голове.
+27
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+20
С одной стороны можно понять, ибо зачем в первой команде немотивированный игрок на чемоданах.
С другой стороны для ротации всё же мог бы и пригодиться.
Но в целом то, что уходит это не шибко радует. Не повезло, конечно, что Сантос есть и его выбить нереально. Но с постоянной игровой практикой уверен, что пользу принесёт армейцам.
Удачи Кругу!
+23
-5
+18
Ответ Светлана Агейкина
Вы забрали Марьё из фавелл (типа), Мы Данилу Кругового, Отчего же лобик ваш вспотел, Почему вы злитесь, что такого? В Зенит второй, отправив в наказанье, "Отблагодарили" парня вы. Держись, Данил, и после испытания, Оттаешь в клубе из Москвы!
С Назаровым вместе бухаете?
+8
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+5
"Основа" не резиновая. Вместо уже по факту ушедшего игрока надо наигрывать кого-то на перспективу для себя, а не игрока для конкурентов. Так что с переводом Круга в Зенит-2 все логично. Единственное что - Медведев мог бы и смягчить формулировку.

Но, тем не менее, нестройный хор "возмущенных голосов" болельщиков других клубов смотрится комично и странно. Поскольку за их клубами числятся дела и примерно такие же и значительно серьезнее. Видимо, межсезонье сказывается - обсуждать больше нечего ;)
+7
-3
+4
Лавочнику улучшать условия? Сафонов явно не в себе.
+8
-5
+3
Ну если ЦСКА за легенду Марио зажал 300 тыс. евро агентам, то даже если бы армейцы вышли на Зенит, с целью оформить переход Кругового в это ТО, то скорее всего вообще предложили бы "мешок картошки".

По хорошему, Круг мог бы спокойно доиграть сезон, а потом бы как Кузяев перешел летом хоть в ЦСКА, хоть куда. Но он решил сделать маленький демарш уже присутствуя на сборах, когда клуб рассчитывал на него в оставшихся 12 турах. Сейчас будет пожинать результат этого решения в Зените-2.
+4
-1
+3
Ответ юра георгиевский
Причём здесь «Сантос» ... ?! Он бы мог играть и одновременно с Сантосом, если бы не совершал ошибки, стоящие Зениту очков в таблице[с Локо, в конце матча вбросил с дуру мяч прямо в свою штрафную, где находились игроки Локо. Каким надо быть дуралеем, чтобы такое сделать на последних секундах матча ...?! Локо тут же забил гол Зениту. Такое делать не надо даже в начале матча. Было ещё два привоза от Кругового, когда из-под него были забиты мячи Зениту, после этого Семак стал реже его ставить в основу.] Мог бы играть слева от Сантоса или справа от Сантоса, если бы мозгов было больше в голове.
слева и справа от Сантоса? Нынче, когда не нужно ставить Сантоса в центр и есть профильные ЦЗ?
Ошибки и привозы бывают у всех. Кругоаой просто не вывез конкуренцию.
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Ответ Светлана Агейкина
Конечно нет, на неё и не реагируешь. А если задевает, то только настоящее творчество 😝
Реагировать надо, иначе она заполнит все инфополе. Но подобное "творчество", типа: "Я поэт, зовусь Незнайка..." для определенной категории населения тоже имеет право быть...
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ЦСКА не в состоянии покупать игроков сейчас напрямую
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Ответ Рашпель793
С одной стороны можно понять, ибо зачем в первой команде немотивированный игрок на чемоданах. С другой стороны для ротации всё же мог бы и пригодиться. Но в целом то, что уходит это не шибко радует. Не повезло, конечно, что Сантос есть и его выбить нереально. Но с постоянной игровой практикой уверен, что пользу принесёт армейцам. Удачи Кругу!
Не знаю насчёт конкуренции с Сантосом, но Круговой много раз попадал даже в стартовый состав именно с Сантосом. Это всё-таки не на замену выйти.
И даже были матчи, где они оба полностью матч вместе провели, без замен.
Просто у Кругового роль игрока ротации, а Сантос или не Сантос, роли не играет.
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Ответ Виталик Украинский
С Назаровым вместе бухаете?
Задело? 😳
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Ответ Светлана Агейкина
Задело? 😳
Безвкусица может задеть?
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ЦСКА спровоцировало эту реакцию громогласныи и показным обьявлением о подписании контракта, когда игрок должен заканчивать сезон в цветах другого клуба, могли спокойнее заявить, мол есть предварительная договоренность. Точка. Реакция Медведева конечно убогая тоже. Но по сути, так и надо ибо нефиг.
+8
-8
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Ответ Виталик Украинский
Реагировать надо, иначе она заполнит все инфополе. Но подобное "творчество", типа: "Я поэт, зовусь Незнайка..." для определенной категории населения тоже имеет право быть...
Очень жаль, что моя "категория населения" так, видимо, расстраивает вашу своим присутствием. Может не будут больше ваши воспитанники бегать, не пересечёмся с вами впредь. Вы не напишете мне грубость, и мне не придётся больше вам отвечать. Вот и ладно будет 😊
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Ответ Светлана Агейкина
Очень жаль, что моя "категория населения" так, видимо, расстраивает вашу своим присутствием. Может не будут больше ваши воспитанники бегать, не пересечёмся с вами впредь. Вы не напишете мне грубость, и мне не придётся больше вам отвечать. Вот и ладно будет 😊
Да не стоит вам обижаться. Житейской опыт подсказывает что в реалити женщина оказывается практически идеальной (во всех планах), чем то первоначальное впечатление, которое складывается от попытки похейтить Зенит. Я не вижу ваших глаз, а там, как известно, вся ваша жизнь. Но, ИМХО идеал женщины: она должна быть симпатичной и глупой.
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Ответ Виталик Украинский
Да не стоит вам обижаться. Житейской опыт подсказывает что в реалити женщина оказывается практически идеальной (во всех планах), чем то первоначальное впечатление, которое складывается от попытки похейтить Зенит. Я не вижу ваших глаз, а там, как известно, вся ваша жизнь. Но, ИМХО идеал женщины: она должна быть симпатичной и глупой.
Я не обижаюсь, отвечаю. По одному пункту уже точно прошла, раз записали меня в глупые, засоряющие инфополе. Хейтить Зенит продолжу, если будут поводы и в той форме, которая меня развлекает. Хорошего вечера.
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Ответ Светлана Агейкина
Я не обижаюсь, отвечаю. По одному пункту уже точно прошла, раз записали меня в глупые, засоряющие инфополе. Хейтить Зенит продолжу, если будут поводы и в той форме, которая меня развлекает. Хорошего вечера.
😁🥰🤩
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Ответ Злодей Спб
Ну если ЦСКА за легенду Марио зажал 300 тыс. евро агентам, то даже если бы армейцы вышли на Зенит, с целью оформить переход Кругового в это ТО, то скорее всего вообще предложили бы "мешок картошки". По хорошему, Круг мог бы спокойно доиграть сезон, а потом бы как Кузяев перешел летом хоть в ЦСКА, хоть куда. Но он решил сделать маленький демарш уже присутствуя на сборах, когда клуб рассчитывал на него в оставшихся 12 турах. Сейчас будет пожинать результат этого решения в Зените-2.
Послушайте, уже давно всем разжевали, что ЦСКА не зажимал никакие 300 тыс за Марио и готов был их заплатить. Но в это время агент уже вовсю вёл переговоры с Зенитом, который, естественно предложил Марио куда больше бабла.
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