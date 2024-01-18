Агент Сафонов о Круговом в «Зените-2»: «Это реакция на то, что ЦСКА забирает его. Было бы идеально выручить за его продажу уже сейчас»
Алексей Сафонов высказался о переходе Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА летом.
– Круговой – игрок хороший. Если допустили продажу, значит, взвесили все за и против. Уверен, могли бы улучшать условия, но, видимо, не договорились по каким-то условиям, и парень решил перейти в ЦСКА.
– Остаток сезона Круговой проведет в «Зените-2». Адекватное решение по отношению к своему воспитаннику?
– Это реакция на то, что ЦСКА забирает его из «Зенита». Но это все равно ваш футболист до конца сезона, и, чтобы он не бегал по кругу, могли найти компромисс и что-то выручить за его продажу в ЦСКА уже сейчас.
Это, наверное, был бы идеальный вариант, а так – все зависит от работы спортивных директоров клубов, – сказал футбольный агент.
С другой стороны для ротации всё же мог бы и пригодиться.
Но в целом то, что уходит это не шибко радует. Не повезло, конечно, что Сантос есть и его выбить нереально. Но с постоянной игровой практикой уверен, что пользу принесёт армейцам.
Удачи Кругу!
Но, тем не менее, нестройный хор "возмущенных голосов" болельщиков других клубов смотрится комично и странно. Поскольку за их клубами числятся дела и примерно такие же и значительно серьезнее. Видимо, межсезонье сказывается - обсуждать больше нечего ;)
По хорошему, Круг мог бы спокойно доиграть сезон, а потом бы как Кузяев перешел летом хоть в ЦСКА, хоть куда. Но он решил сделать маленький демарш уже присутствуя на сборах, когда клуб рассчитывал на него в оставшихся 12 турах. Сейчас будет пожинать результат этого решения в Зените-2.
Ошибки и привозы бывают у всех. Кругоаой просто не вывез конкуренцию.
И даже были матчи, где они оба полностью матч вместе провели, без замен.
Просто у Кругового роль игрока ротации, а Сантос или не Сантос, роли не играет.