Роналду, Хвича, Педри, Бензема, Модрич, Гризманн, Левандовски, Сане – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 40-го по 11-е

The Guardian опубликовала 3-ю часть списка 100 лучших футболистов 2023 года.

Сегодня английская газета опубликовала список игроков, занявших места с 40-го по 11-е. Первая десятка рейтинга будет объявлена в пятницу.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.

Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 40-го по 11-е:

40. , «Арсенал»

39. , «Реал»

38. , «Бавария»

37. Чжэ, «Наполи» / «Бавария»

36. , «Реал» / « »

35. Алиссон, « »

34. Марк- тер Стеген, «Барселона»

33. Родриго, «Реал»

32. Педри, «Барселона»

31. , «Реал»

30. , «Милан»

29. Николо Барелла, «Интер»

28. Гави, «Барселона»

27. Криштиану Роналду, «Аль-Наср»

26. Джон Стоунз, «Манчестер Сити»

25. Лука Модрич, «Реал»

24. Сон Хын Мин, «Тоттенхэм»

23. Эдерсон, «Манчестер Сити»

22. Деклан Райс, «Вест Хэм» / «Арсенал»

21. Рубен Диаш, «Манчестер Сити»

20. Джамал Мусиала, «Бавария»

19. Хулиан Альварес, «Манчестер Сити»

18. Мартин Эдегор, «Арсенал»

17. Роберт Левандовски, «Барселона»

16. Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити» / «Барселона»

15. Антуан Гризманн, «Атлетико»

14. Букайо Сака, «Арсенал»

13. Лаутаро Мартинес, «Интер»

12. Хвича Кварацхелия, «Наполи»

11. Бернарду Силва, «Манчестер Сити».

Ранее были опубликованы места с 100-го по 71-е и с 70-го по 41-е.

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