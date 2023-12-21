Роналду, Хвича, Педри, Бензема, Модрич, Гризманн, Левандовски, Сане – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 40-го по 11-е

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The Guardian опубликовала 3-ю часть списка 100 лучших футболистов 2023 года.

Сегодня английская газета опубликовала список игроков, занявших места с 40-го по 11-е. Первая десятка рейтинга будет объявлена в пятницу.

Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.

Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 40-го по 11-е:

40. Вильям Салиба, «Арсенал»

39. Тибо Куртуа, «Реал»

38. Лерой Сане, «Бавария»

37. Ким Мин Чжэ, «Наполи» / «Бавария»

36. Карим Бензема, «Реал» / «Аль-Иттихад»

35. Алиссон, «Ливерпуль»

34. Марк-Андре тер Стеген, «Барселона»

33. Родриго, «Реал»

32. Педри, «Барселона»

31. Федерико Вальверде, «Реал»

30. Рафаэл Леау, «Милан»

29. Николо Барелла, «Интер»

28. Гави, «Барселона»

27. Криштиану Роналду, «Аль-Наср»

26. Джон Стоунз, «Манчестер Сити»

25. Лука Модрич, «Реал»

24. Сон Хын Мин, «Тоттенхэм»

23. Эдерсон, «Манчестер Сити»

22. Деклан Райс, «Вест Хэм» / «Арсенал»

21. Рубен Диаш, «Манчестер Сити»

20. Джамал Мусиала, «Бавария»

19. Хулиан Альварес, «Манчестер Сити»

18. Мартин Эдегор, «Арсенал»

17. Роберт Левандовски, «Барселона»

16. Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити» / «Барселона»

15. Антуан Гризманн, «Атлетико»

14. Букайо Сака, «Арсенал»

13. Лаутаро Мартинес, «Интер»

12. Хвича Кварацхелия, «Наполи»

11. Бернарду Силва, «Манчестер Сити».

Ранее были опубликованы места с 100-го по 71-е и с 70-го по 41-е.

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39 комментариев
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Ответ Человек1991
Наверное член жюри Хицльшпельгер поставил Роналду на первое место ))
этот член кого надо член
+5
-1
+4
Родриго слишком далеко
+7
-4
+3
Ответ Илья Мурашов
Это условный рейтинг, который ничего не дает. Но Месси будет в топ-3. Либо первый, либо второй.
Что он сделал в 2023, чтобы быть в топ-3? Чем он лучше игроков Сити, взявших требл?
+4
-1
+3
Ответ Homelender_666
Что он сделал в 2023, чтобы быть в топ-3? Чем он лучше игроков Сити, взявших требл?
А чем Мбаппе заслужил место в топ-3? У Месси трофеев так-то больше, чем у Мбаппе.
+1
0
+1
Ответ Илья Мурашов
А чем Мбаппе заслужил место в топ-3? У Месси трофеев так-то больше, чем у Мбаппе.
А причём тут Мбаппе? Топ-3 здорового человека должен состоять только из игроков Сити - и точка.
+1
0
+1
Первый Холландер?
+2
-2
0
Месси забил 1 гол в барби лиге, он должен возглавить список.
+2
-2
0
Алисон 35 Эдерсон 23, такой себе с учётом попадания Роналду в 20ку, а Месси судя по всему 1й
0
0
0
Ответ Игорь Климов
Почему этот португальский Кринж7 так высоко находится в списке?!
распиарен как всегда
+6
-6
0
Ответ Homelender_666
Тони Кросс: год играл на высочайшем уровне, магистр паса- 70 место Роналду: год играл в песках - 27 место. Видимо, Месси вообще в топ-10 залетел, хотя полгода играет в такой же подпивасной лиге Как же этих двоих тащат во всех рейтингах🤦‍♂️
Это условный рейтинг, который ничего не дает. Но Месси будет в топ-3. Либо первый, либо второй.
+1
-1
0
Ответ Homelender_666
Тони Кросс: год играл на высочайшем уровне, магистр паса- 70 место Роналду: год играл в песках - 27 место. Видимо, Месси вообще в топ-10 залетел, хотя полгода играет в такой же подпивасной лиге Как же этих двоих тащат во всех рейтингах🤦‍♂️
Интересно, на каком месте будет Месси?)
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Модрич выше Гави и Педри 👍 Лука хотя бы играет, а не лечится все время)
КДБ тоже лечится, но будет в топ-10
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