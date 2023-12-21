Роналду, Хвича, Педри, Бензема, Модрич, Гризманн, Левандовски, Сане – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 40-го по 11-е
The Guardian опубликовала 3-ю часть списка 100 лучших футболистов 2023 года.
Сегодня английская газета опубликовала список игроков, занявших места с 40-го по 11-е. Первая десятка рейтинга будет объявлена в пятницу.
Лучших игроков выбирало жюри, состоящее из бывших футболистов и тренеров, а также журналистов разных стран. Среди прочих в жюри попали Филипп Лам, Томас Хитцльспергер, Лукас Лейва, Рамирес, Фатих Терим.
Рейтинг лучших футболистов года по версии The Guardian, места с 40-го по 11-е:
40. Вильям Салиба, «Арсенал»
39. Тибо Куртуа, «Реал»
38. Лерой Сане, «Бавария»
37. Ким Мин Чжэ, «Наполи» / «Бавария»
36. Карим Бензема, «Реал» / «Аль-Иттихад»
35. Алиссон, «Ливерпуль»
34. Марк-Андре тер Стеген, «Барселона»
33. Родриго, «Реал»
32. Педри, «Барселона»
31. Федерико Вальверде, «Реал»
30. Рафаэл Леау, «Милан»
29. Николо Барелла, «Интер»
28. Гави, «Барселона»
27. Криштиану Роналду, «Аль-Наср»
26. Джон Стоунз, «Манчестер Сити»
25. Лука Модрич, «Реал»
24. Сон Хын Мин, «Тоттенхэм»
23. Эдерсон, «Манчестер Сити»
22. Деклан Райс, «Вест Хэм» / «Арсенал»
21. Рубен Диаш, «Манчестер Сити»
20. Джамал Мусиала, «Бавария»
19. Хулиан Альварес, «Манчестер Сити»
18. Мартин Эдегор, «Арсенал»
17. Роберт Левандовски, «Барселона»
16. Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити» / «Барселона»
15. Антуан Гризманн, «Атлетико»
14. Букайо Сака, «Арсенал»
13. Лаутаро Мартинес, «Интер»
12. Хвича Кварацхелия, «Наполи»
11. Бернарду Силва, «Манчестер Сити».
Ранее были опубликованы места с 100-го по 71-е и с 70-го по 41-е.
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