Месси занял 1-е место в голосовании The Best по версии всех участников – тренеров, капитанов, СМИ и фанатов. Куртуа опередил Мартинеса в голосовании тренеров

Стали известны полные итоги голосования на премии ФИФА The Best.

, ставший лучшим игроком года, победил по версии всех участников голосования. Форварда «ПСЖ» на первое место поставили и тренеры, и капитаны сборных, и журналисты, и болельщики.

Месси набрал 728 очков в голосовании тренеров, его партнер по « » – 478, форвард « » – 230. В голосовании капитанов сборных у Лео 717 очков, у Мбаппе – 395, у Бензема – 301. Представители СМИ отдали Месси 836 очков, Мбаппе – 433, Бензема – 304. От болельщиков Месси получил 1 345 851 очко, Мбаппе – 391 676, Бензема – 200 009.

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, признанный лучшим вратарем года, уступил голкиперу «Реала» Тибо Куртуа в голосовании тренеров – игрок «Астон Виллы» набрал 551 очко, бельгиец – 583. Соперники набрали практически одинаковое число баллов в голосовании капитанов сборных – 557 у Мартинеса против 556 у Куртуа. Победу Мартинесу обеспечило преимущество в голосах от журналистов (676 против 532) и болельщиков (749 219 против 345 582).

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