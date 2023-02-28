Месси занял 1-е место в голосовании The Best по версии всех участников – тренеров, капитанов, СМИ и фанатов. Куртуа опередил Мартинеса в голосовании тренеров
Стали известны полные итоги голосования на премии ФИФА The Best.
Лионель Месси, ставший лучшим игроком года, победил по версии всех участников голосования. Форварда «ПСЖ» на первое место поставили и тренеры, и капитаны сборных, и журналисты, и болельщики.
Месси набрал 728 очков в голосовании тренеров, его партнер по «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 478, форвард «Реала» Карим Бензема – 230. В голосовании капитанов сборных у Лео 717 очков, у Мбаппе – 395, у Бензема – 301. Представители СМИ отдали Месси 836 очков, Мбаппе – 433, Бензема – 304. От болельщиков Месси получил 1 345 851 очко, Мбаппе – 391 676, Бензема – 200 009.
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, признанный лучшим вратарем года, уступил голкиперу «Реала» Тибо Куртуа в голосовании тренеров – игрок «Астон Виллы» набрал 551 очко, бельгиец – 583. Соперники набрали практически одинаковое число баллов в голосовании капитанов сборных – 557 у Мартинеса против 556 у Куртуа. Победу Мартинесу обеспечило преимущество в голосах от журналистов (676 против 532) и болельщиков (749 219 против 345 582).
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Месси 28г+29гп = 57
Бензема 34г+5гп = 39
"А вот чисто по статистике он провел этот год слабее"
Где слабее то?
Бензема- 35 голов и победа ЛЧ
Месси - 36 голов и победа на ЧМ.
это чисто по статистике
65 гол+пас это дофигища по меркам простых смертных. У Бензема хоть 50 набралось за 2022? Просто для него это был пик.
А у по меркам Месси 65 мало очень, почти антирекорд карьерый ага. Но мало лишь для игрока, который когда-то делал за год по 113.
Но думать, что в год победы на ЧМ с 7+3 статкой Месси кому-то что-то может проиграть - это ну очень наивно. Даже чисто по историческим отсылкам, когда прицепом к ЧМ каждый второй получал золотые мячи.
Да и Бензема с мая играет как кусок дерьма. Кто Испанию смотрит это прекрасно знает и видит.
У вас уже веток не осталось что бы писать что то ((( скоро из кубка тоже будет вылет и вы даже на ветках НБА появитесь )))
Так что мы в равных условиях.
Но игра и победа на ЧМ плюсь огромная волна хайпа сделала победу Месси в голосовании сто процентной! Он скорее всего и ЗМ возьмет. А вот чисто по статистике он провел этот год слабее
Как в года без ЧМ поднимает ЛЧ.
Поэтому собственно у Месси так мало золотых мячей на пике.
В 2009-2019 регулярно скидывали другим за победы в турнирах чисто командных.
Евро скажет кто лучший
Хот кто он и получит награду
Может в школу ?))
Пытаетесь друг другу что то доказать
Своей жизнью живите,а не боготворите других
Они такие же из куска мяса и кружки крови
А ты лично готов за Месси тут глотки перегрызть ..
Неужели своя жизнь такая никчемная ?
Мне тебя жаль