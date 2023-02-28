Месси занял 1-е место в голосовании The Best по версии всех участников – тренеров, капитанов, СМИ и фанатов. Куртуа опередил Мартинеса в голосовании тренеров

Теги ПСЖ Карим Бензема Астон Вилла премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига рейтинги ФИФА болельщики Эмилиано Мартинес Тибо Куртуа Килиан Мбаппе The Best Футбол

Стали известны полные итоги голосования на премии ФИФА The Best.

Лионель Месси, ставший лучшим игроком года, победил по версии всех участников голосования. Форварда «ПСЖ» на первое место поставили и тренеры, и капитаны сборных, и журналисты, и болельщики.

Месси набрал 728 очков в голосовании тренеров, его партнер по «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 478, форвард «Реала» Карим Бензема – 230. В голосовании капитанов сборных у Лео 717 очков, у Мбаппе – 395, у Бензема – 301. Представители СМИ отдали Месси 836 очков, Мбаппе – 433, Бензема – 304. От болельщиков Месси получил 1 345 851 очко, Мбаппе – 391 676, Бензема – 200 009.

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, признанный лучшим вратарем года, уступил голкиперу «Реала» Тибо Куртуа в голосовании тренеров – игрок «Астон Виллы» набрал 551 очко, бельгиец – 583. Соперники набрали практически одинаковое число баллов в голосовании капитанов сборных – 557 у Мартинеса против 556 у Куртуа. Победу Мартинесу обеспечило преимущество в голосах от журналистов (676 против 532) и болельщиков (749 219 против 345 582).

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони

Блестящий Месси, суперзвезда в розовом – царство стиля на премии ФИФА

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73 комментария

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Кино Музыка
Золотой Мяч тоже будет его.
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Samurai99
Ответ Extrim
Статистика значит? Бензема в прошлом сезоне 32 игры в ЛаЛиге-27 голов-12 передач =Победитель,ЛЧ -15 голов(10 голов в плейофф) =Побелитель, плюс уровень игры вполне себе достойный .Месси 26 игр-6 голов и 12 передач в Лиге1=Победитель,ЛЧ-5 голов=вылетел в 1/8. Но игра и победа на ЧМ плюсь огромная волна хайпа сделала победу Месси в голосовании сто процентной! Он скорее всего и ЗМ возьмет. А вот чисто по статистике он провел этот год слабее
Статистика за 2022 год
Месси 28г+29гп = 57
Бензема 34г+5гп = 39
"А вот чисто по статистике он провел этот год слабее"
Где слабее то?
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Men77
Ответ Extrim
Статистика значит? Бензема в прошлом сезоне 32 игры в ЛаЛиге-27 голов-12 передач =Победитель,ЛЧ -15 голов(10 голов в плейофф) =Побелитель, плюс уровень игры вполне себе достойный .Месси 26 игр-6 голов и 12 передач в Лиге1=Победитель,ЛЧ-5 голов=вылетел в 1/8. Но игра и победа на ЧМ плюсь огромная волна хайпа сделала победу Месси в голосовании сто процентной! Он скорее всего и ЗМ возьмет. А вот чисто по статистике он провел этот год слабее
чисто по статистике в 2022 году:
Бензема- 35 голов и победа ЛЧ
Месси - 36 голов и победа на ЧМ.

это чисто по статистике
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Universal1000
Ответ Lev Kondratchik
Дело в том, что на протяжении этих 10 лет, и у Месси, и у Роналду, была космическая статистика, поэтому их мерили по командным трофеям. В этом же году, был Бензема, который провёл грандиозный год, а Месси провёл сезон не просто слабо (по своим крайне высоким стандартам), но и просто как какой-нибудь Бенжамен Бурижо из Ренна. И один месяц проведённый на космическом уровне не может компенсировать средний сезон
Весь прикол в том, что именно по статистике за 2022-й год Месси уделал Бензема разве что не в полтора раза.
65 гол+пас это дофигища по меркам простых смертных. У Бензема хоть 50 набралось за 2022? Просто для него это был пик.

А у по меркам Месси 65 мало очень, почти антирекорд карьерый ага. Но мало лишь для игрока, который когда-то делал за год по 113.

Но думать, что в год победы на ЧМ с 7+3 статкой Месси кому-то что-то может проиграть - это ну очень наивно. Даже чисто по историческим отсылкам, когда прицепом к ЧМ каждый второй получал золотые мячи.

Да и Бензема с мая играет как кусок дерьма. Кто Испанию смотрит это прекрасно знает и видит.
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Men77
жаль гелевые не голосовали, всё таки единственные в мире, кто разбирается в футболе.
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Sul Abd
Ответ Barsa! bolshe chem klub
я одного не понимаю... если представители Реала вчера не присутствовали на награждение, какого чёрта тут на Спортс.ру, представители Реала так стервозного минусуют???? что они тут делают??? объявили бойкот объявляйте до конца
А самое смешное на ветке для фанов ПСЖ и футбола как всегда живут болельщики секты пхахаа
У вас уже веток не осталось что бы писать что то ((( скоро из кубка тоже будет вылет и вы даже на ветках НБА появитесь )))
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Sul Abd
Ответ VERBLYUD
То же самое можно сказать и про персофанов Кришти. Их кумир смирился с поражением и уехал доигрывать в пустыне, но его персофаны остались и пишут хейтерские комменты про Месси))
Хммм ваш кумир уже 3 года в лиге фермеров доигрывает(((
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Нашествие "кантерано"
Ответ Айлин 1990
Ребята, кто эти такие ТРЕНЕРЫ И КАПИТАНЫ И ВООБЩЕ ФУТБОЛИСТЫ. Когда тут есть РОМАН, БИШЕМ, НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ, ДЕКАРД ШОУ, Moscow, leexxxxxtm, Артемка, Zidan goat и т.п. Вот они знают футбол больше чем все эти ваши тренера и футболисты.
А по ту сторону - rigobersong, Игорь Климов, AF007, Человек 1991, Барсик Юрана, Barcelona! bolshe, chem klub, и так далее, и так далее...
Так что мы в равных условиях.
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Lev Kondratchik
Ответ Universal1000
Как раз ЧМ спокойно может поднять игрока куда угодно. Как в года без ЧМ поднимает ЛЧ. Поэтому собственно у Месси так мало золотых мячей на пике. В 2009-2019 регулярно скидывали другим за победы в турнирах чисто командных.
Дело в том, что на протяжении этих 10 лет, и у Месси, и у Роналду, была космическая статистика, поэтому их мерили по командным трофеям. В этом же году, был Бензема, который провёл грандиозный год, а Месси провёл сезон не просто слабо (по своим крайне высоким стандартам), но и просто как какой-нибудь Бенжамен Бурижо из Ренна. И один месяц проведённый на космическом уровне не может компенсировать средний сезон
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Sul Abd
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Да они отбитые, они кроме реала ничего другого не видят. А еще их тут целая куча, заполонили сайт. Нынче выбирают за кого болеть, из за кучу трофеев, поэтому так много минусов, их просто очень очень много тут глоришек реала…
Это вылет из Лиги Европы так мучает вас?)
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Extrim
Ответ Samurai99
Сейчас придёт неадекват "Zidan goat " и будет говорить что должен был взять Безнезема, потому что ЧМ, Лига 1 и статистика гол+пас не считается. ЧМ длится всего лишь месяц, Лига 1 это "Лига Фермеров" а от статистики нет смысла ...
Статистика значит? Бензема в прошлом сезоне 32 игры в ЛаЛиге-27 голов-12 передач =Победитель,ЛЧ -15 голов(10 голов в плейофф) =Побелитель, плюс уровень игры вполне себе достойный .Месси 26 игр-6 голов и 12 передач в Лиге1=Победитель,ЛЧ-5 голов=вылетел в 1/8.
Но игра и победа на ЧМ плюсь огромная волна хайпа сделала победу Месси в голосовании сто процентной! Он скорее всего и ЗМ возьмет. А вот чисто по статистике он провел этот год слабее
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Sul Abd
Ответ Barsa! bolshe chem klub
я одного не понимаю... если представители Реала вчера не присутствовали на награждение, какого чёрта тут на Спортс.ру, представители Реала так стервозного минусуют???? что они тут делают??? объявили бойкот объявляйте до конца
Барселона - больше чем цирк ;)
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Нашествие "кантерано"
Ответ VERBLYUD
То же самое можно сказать и про персофанов Кришти. Их кумир смирился с поражением и уехал доигрывать в пустыне, но его персофаны остались и пишут хейтерские комменты про Месси))
Да ладно Месси - о его победе было понятно заранее. Ладно Скалони - у тренеров сборных не так уж и много матчей, чтобы показать себя во всей красе. Но Мартинес... это позор премии...
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нелюбитель футбола
Тотальное доминирование... Браво!!!...
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Alexandr Donskoy
Ответ Lionel Van Damme
не верю!!!! мама они все купили!!! я не пойду на уроки!!!
Выпейте что нибудь
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нелюбитель футбола
Ответ VERBLYUD
То же самое можно сказать и про персофанов Кришти. Их кумир смирился с поражением и уехал доигрывать в пустыне, но его персофаны остались и пишут хейтерские комменты про Месси))
Геша обиделся... Даже не стал голосовать... За него это сделал Пепе... Позорище португальское... Даже Бензема не помог... А он ему помогал когда-то... Ушл..пок пустыни...
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Universal1000
Ответ Lev Kondratchik
Сам поклонник Месси, но даже не обращая внимания на Лигу 1 и т.п., Бензема забил кучу голов в Ла Лиге, забивал чуть ли не в каждом матче плей-офф ЛЧ (иногда даже больше одного) да и просто был чертовски полезен всегда, и мне очень странно, как все совсем забыли, что Бензема дали ЗМ и все тогда говорили, что это абсолютно правильное решение, а Месси вовсе не был номинирован. Да, после ЗМ провели ЧМ, но он не может поднять игрока ТАК высоко
Как раз ЧМ спокойно может поднять игрока куда угодно.
Как в года без ЧМ поднимает ЛЧ.

Поэтому собственно у Месси так мало золотых мячей на пике.
В 2009-2019 регулярно скидывали другим за победы в турнирах чисто командных.
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Рустам Атаев
Респект 👍
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Отец Абду
От болельщиков Месси получил 1 345 851 очко, Мбаппе – 391 676, Бензема – 200 009. Эти 391 676 и 200 009 точно нейтральные фаны или они персофаны игрока Аль Насра, которые везде твердят: " лишь бы не Месси":)
Мбаппе 391 676? ЧТО? Эти точно фаны Рона. А 200009 нейтральная аудитория
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Lobelopa
Ответ Barsa! bolshe chem klub
я одного не понимаю... если представители Реала вчера не присутствовали на награждение, какого чёрта тут на Спортс.ру, представители Реала так стервозного минусуют???? что они тут делают??? объявили бойкот объявляйте до конца
Объясните кто-нибудь товарищу смысл слов "представители Реала", ребёнок не понимает.
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Extrim
Ответ Barsa! bolshe chem klub
я одного не понимаю... если представители Реала вчера не присутствовали на награждение, какого чёрта тут на Спортс.ру, представители Реала так стервозного минусуют???? что они тут делают??? объявили бойкот объявляйте до конца
Ну представители большечемклуба вообще могут отдыхать
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Ummash
Не надо ссориться ребята
Евро скажет кто лучший
Хот кто он и получит награду
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-1
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Martin Naceri
Ответ Barsa! bolshe chem klub
я одного не понимаю... если представители Реала вчера не присутствовали на награждение, какого чёрта тут на Спортс.ру, представители Реала так стервозного минусуют???? что они тут делают??? объявили бойкот объявляйте до конца
У тебя в слове Клуб ошибка 🤡
Может в школу ?))
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Бухгалтер2021
странное голосование как и странный выбор
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-5
-5
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Martin Naceri
Ответ Samurai99
Сейчас придёт неадекват "Zidan goat " и будет говорить что должен был взять Безнезема, потому что ЧМ, Лига 1 и статистика гол+пас не считается. ЧМ длится всего лишь месяц, Лига 1 это "Лига Фермеров" а от статистики нет смысла ...
Вы оба неадеквата😂
Пытаетесь друг другу что то доказать
Своей жизнью живите,а не боготворите других
Они такие же из куска мяса и кружки крови
А ты лично готов за Месси тут глотки перегрызть ..
Неужели своя жизнь такая никчемная ?
Мне тебя жаль
+2
-1
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