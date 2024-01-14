Хендерсон хочет в «Аякс» – договоренность о контракте близка. АПЛ он не рассматривает из-за налогов

Джордан Хендерсон может перейти в «Аякс» из саудовского «Аль-Иттифака».

Как пишет Voetbal International, амстердамский клуб приближается к договоренности с 33-летним полузащитником об условиях личного контракта. Как только «Аякс» договорится с Хендерсоном, клуб вступит в переговоры с « », чтобы согласовать сумму трансфера. Пока это главное препятствие для перехода.

Интерес к экс-капитану «Ливерпуля» также проявляет «Ювентус», но его нельзя назвать конкретным. Более того, итальянский клуб согласен только на аренду. В таком случае «Ювентусу» придется взять на себя часть зарплаты, которую Хендерсон получает в Саудовской Аравии, а это невозможные условия для клуба.

« », в отличие от «Ювентуса», хочет купить Хендерсона. Как отмечается, игрок предпочел бы перейти в клуб из Амстердама.

«Аякс» готов «далеко зайти» в финансовом плане, а готов пойти на уступки. В возвращении в АПЛ игрок не заинтересован из-за высокой налоговой ставки.

В Саудовской Аравии Хендерсон провел 19 матчей и сделал 5 результативных передач. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.

Хендерсон хочет уехать из Саудовской Аравии. Готов даже снизить зарплату

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