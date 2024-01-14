«Юве» готов платить Хендерсону 1,5 млн евро в год – в 26,5 раза меньше, чем в Саудовской Аравии

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«Юве» дает Джордану Хендерсону зарплату в 26,5 раза ниже, чем в Саудовской Аравии.

«Ювентусу» предложили взять бывшего полузащитника «Ливерпуля» в аренду на 18 месяцев. Контракт игрока с саудовским «Аль-Иттифаком» истекает 30 июня 2026 года.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» не готов платить Хендерсону сумму, близкую к той, что он получает в Саудовской Аравии. Со ссылкой на английские источники сообщается, что сейчас он получает около 40 млн евро в год (это соответствует информации, появлявшейся ранее – летом писали, что Хендерсону будут платить 700 тысяч фунтов в неделю). «Ювентус» дает полузащитнику зарплату в размере 1,5 млн евро в год – в 26,5 раза меньше, чем в Саудовской Аравии.

Кроме того, в арендное соглашение хотят включить опцию досрочного прекращения сотрудничества летом 2024-го.

Конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Хендерсона составит «Аякс». Английские клубы не проявляют интерес к игроку.

На данный момент англичанин – наиболее конкретный вариант усиления полузащиты для «Юве». Варианты с приглашением Пьера-Эмиля Хейбьерга («Тоттенхэм») и Кэлвина Филлипса («Манчестер Сити») становятся все менее реалистичными. Главная цель «Ювентуса» – Тен Копмейнерс, но «Аталанта» не отпустит его как минимум до лета.

В Саудовской Аравии Хендерсон провел 19 матчей и сделал 5 результативных передач. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.

Хендерсон хочет уехать из Саудовской Аравии. Готов даже снизить зарплату

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16 комментариев
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Я думаю, после такого щедрого предложения Хендерсон снова полюбит Саудовскую Аравию и забудет про права лгбт))
+47
-1
+46
Зато можно лгбт повязку носить)
Посмотрим, согласится ли принципиальный Хендо
+39
-10
+29
Саудиты ваще неадекваты, этому бревну 40 лямов платили🤣🤣🤣 Лига конечно далеко пойдет:))
+16
-7
+9
Ответ Vitor Dia
Зато можно лгбт повязку носить) Посмотрим, согласится ли принципиальный Хендо
40 миллионов евро > права лгбт
+7
0
+7
Ответ Shuller18
Вчера читал, что с Ювентусом договорился. В принципе, когда в основе сборной Англии на Евро будет играть представитель Ювентуса, это будет более солидно, нежели представитель Саудовской Аравии
Вот только вряд ли он будет в основе, учитывая Райса, Беллингема, Палмера, Галлахера и Трента на позиции ПЗ
+5
0
+5
Хендерсон получает 40 лямов? 🧐🧐🧐 А за что? Ладно бы звездой был из-за которой люди бы решились посмотреть их матчи, но нет же. Наверное арабы его чисто ради троллинга взяли, мол вот что ваши принципы стоят, когда речь о бабле заходит )
+4
0
+4
Это пожалуй единственный топ клуб для карьеры , надо бы себя показать ему
+4
-1
+3
Ответ Денис Олегович
Вот только вряд ли он будет в основе, учитывая Райса, Беллингема, Палмера, Галлахера и Трента на позиции ПЗ
Места Райса и Беллингема забронированы, на остальные в равной степени претендуют Хендерсон и твои ребята из списка
+3
0
+3
Ответ Vitor Dia
Зато можно лгбт повязку носить) Посмотрим, согласится ли принципиальный Хендо
😂
+3
-1
+2
Вчера читал, что с Ювентусом договорился. В принципе, когда в основе сборной Англии на Евро будет играть представитель Ювентуса, это будет более солидно, нежели представитель Саудовской Аравии
+3
-2
+1
Ждем типа... - я всегда держу слово, посему вынужден доиграть до окончания контракта))).
+2
-1
+1
зачем Юве переломанный Хендерсон? Ситуация с Рэмси может повториться
+1
0
+1
А что с Филлипсом, почему его не хотят? Или Галлахера, его тоже, вроде, продавать собирались .
+1
-1
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