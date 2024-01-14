«Юве» дает Джордану Хендерсону зарплату в 26,5 раза ниже, чем в Саудовской Аравии.

«Ювентусу» предложили взять бывшего полузащитника «Ливерпуля» в аренду на 18 месяцев. Контракт игрока с саудовским « » истекает 30 июня 2026 года.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» не готов платить Хендерсону сумму, близкую к той, что он получает в Саудовской Аравии. Со ссылкой на английские источники сообщается, что сейчас он получает около 40 млн евро в год (это соответствует информации, появлявшейся ранее – летом писали, что Хендерсону будут платить 700 тысяч фунтов в неделю). « » дает полузащитнику зарплату в размере 1,5 млн евро в год – в 26,5 раза меньше, чем в Саудовской Аравии.

Кроме того, в арендное соглашение хотят включить опцию досрочного прекращения сотрудничества летом 2024-го.

Конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Хендерсона составит « ». Английские клубы не проявляют интерес к игроку.

На данный момент англичанин – наиболее конкретный вариант усиления полузащиты для «Юве». Варианты с приглашением Пьера-Эмиля Хейбьерга (« ») и Кэлвина Филлипса (« ») становятся все менее реалистичными. Главная цель «Ювентуса» – Тен Копмейнерс, но «Аталанта» не отпустит его как минимум до лета.

В Саудовской Аравии Хендерсон провел 19 матчей и сделал 5 результативных передач. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.

Хендерсон хочет уехать из Саудовской Аравии. Готов даже снизить зарплату

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