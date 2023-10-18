Магуайр о свисте Хендерсону после перехода в саудовскую лигу: «Настоящие болельщики сборной Англии не освистывают игроков»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттихад Джидда Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр разочарован свистом в адрес Джордана Хендерсона.

Болельщики сборной Англии освистали капитана команды во время товарищеского матча с Австралией (1:0). Вероятно, это связано с его переходом в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, за который футболист подвергся критике.

«Настоящие болельщики сборной Англии не освистывают игроков. Не освистывают футболистов, которые посвящают жизнь игре и делают все возможное для того, чтобы у этой страны были хорошие воспоминания и особые моменты для них и их семей», – сказал защитник сборной Англии.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Алексей Ненахов
Это были не болельщики , а педики
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red hikkikomori
Настоящие болельщики по его версии - амёбы какие-то, во всем поддерживают миллионеров, которые играют в футбол только чтобы у этих настоящих болельщиков были воспоминания, ну да, ведь кроме того как играет соборная Англии (у которой когда трофей был серьезный?) больше людям в жизни и вспомнить то нечего будет.
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ledenec
У агента Джикии взял методичку.
Настоящие болельщики прямым текстом говорят кто ты и в какой команде играть...
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Andrey Andreev
Настоящие футболисты не уходят на досрочную пенсию из-за куски нефтедолларов
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Marcus-light
Ответ red hikkikomori
Настоящие болельщики по его версии - амёбы какие-то, во всем поддерживают миллионеров, которые играют в футбол только чтобы у этих настоящих болельщиков были воспоминания, ну да, ведь кроме того как играет соборная Англии (у которой когда трофей был серьезный?) больше людям в жизни и вспомнить то нечего будет.
А когда у Бельгии и Хорватии был последний трофей? Что там их болельщикам вспоминать...
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