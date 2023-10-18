Магуайр о свисте Хендерсону после перехода в саудовскую лигу: «Настоящие болельщики сборной Англии не освистывают игроков»

Харри Магуайр разочарован свистом в адрес Джордана Хендерсона.

Болельщики сборной Англии освистали капитана команды во время товарищеского матча с Австралией (1:0). Вероятно, это связано с его переходом в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, за который футболист подвергся критике.

«Настоящие болельщики сборной Англии не освистывают игроков. Не освистывают футболистов, которые посвящают жизнь игре и делают все возможное для того, чтобы у этой страны были хорошие воспоминания и особые моменты для них и их семей», – сказал защитник сборной Англии.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию