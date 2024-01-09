Хендерсон нужен «Аяксу», двум командам АПЛ и клубу Бундеслиги. Джордан считает, что шансы попасть на Евро вырастут, если он будет играть в Европе
Джордан Хендерсон готов вернуться в Европу этой зимой.
Как сообщает De Telegraaf, в подписании полузащитника заинтересован «Аякс», а также два клуба из нижней части таблицы АПЛ и команда из Бундеслиги.
Представители футболиста сообщили амстердамцам, что готовы вести переговоры. Хавбек считает, что у него будет больше шансов попасть в состав сборной Англии на Евро-2024, если он будет выступать в Европе.
При этом у «Аякса» могут возникнуть проблемы с тем, чтобы платить Хендерсону даже часть той зарплаты, которую он получает в «Аль-Иттифаке» (15 млн евро в год).
В текущем чемпионате Саудовской Аравии англичанин провел 17 матчей и отдал 4 результативных передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам