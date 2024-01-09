Хендерсон нужен «Аяксу», двум командам АПЛ и клубу Бундеслиги. Джордан считает, что шансы попасть на Евро вырастут, если он будет играть в Европе

Джордан Хендерсон готов вернуться в Европу этой зимой.

Как сообщает De Telegraaf, в подписании полузащитника заинтересован «Аякс», а также два клуба из нижней части таблицы и команда из Бундеслиги.

Представители футболиста сообщили амстердамцам, что готовы вести переговоры. Хавбек считает, что у него будет больше шансов попасть в состав сборной Англии на , если он будет выступать в Европе.

При этом у « » могут возникнуть проблемы с тем, чтобы платить даже часть той зарплаты, которую он получает в « » (15 млн евро в год).

В текущем чемпионате Саудовской Аравии англичанин провел 17 матчей и отдал 4 результативных передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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