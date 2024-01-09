Хендерсон нужен «Аяксу», двум командам АПЛ и клубу Бундеслиги. Джордан считает, что шансы попасть на Евро вырастут, если он будет играть в Европе

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Евро-2024 Футбол

Джордан Хендерсон готов вернуться в Европу этой зимой.

Как сообщает De Telegraaf, в подписании полузащитника заинтересован «Аякс», а также два клуба из нижней части таблицы АПЛ и команда из Бундеслиги.

Представители футболиста сообщили амстердамцам, что готовы вести переговоры. Хавбек считает, что у него будет больше шансов попасть в состав сборной Англии на Евро-2024, если он будет выступать в Европе.

При этом у «Аякса» могут возникнуть проблемы с тем, чтобы платить Хендерсону даже часть той зарплаты, которую он получает в «Аль-Иттифаке» (15 млн евро в год).

В текущем чемпионате Саудовской Аравии англичанин провел 17 матчей и отдал 4 результативных передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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Чем они думали когда пол года назад рвались в СА?!) даже деньги уже не греют?
+6
-2
+4
Ответ alexus-1990
Чем они думали когда пол года назад рвались в СА?!) даже деньги уже не греют?
Полгода назад до Евро был еще целый год.
+4
0
+4
зашел не в ту дверь
+2
0
+2
Ответ za_vsu_xypmy
зашел не в ту дверь
отмазывается
+1
0
+1
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