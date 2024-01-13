«Ювентус» может арендовать Хендерсона у «Аль-Иттифака». Хавбек хочет, чтобы аренда длилась 1,5 года

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

«Ювентус» хочет арендовать Джордана Хендерсона у «Аль-Иттифака».

Туринский клуб уже обратился к экс-полузащитнику «Ливерпуля», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Джордан хотел бы вернуться в Европу, но предпочел бы 18-месячную аренду.

Ранее сообщалось, что англичанин недоволен климатом Саудовской Аравии и посещаемостью.

Хендерсон провел 17 матчей за «Аль-Иттифак» в чемпионате. На его счету 17 матчей и 4 ассиста.

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19 комментариев
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Не пойму, а чего Хендерсон изнылся в Аравии? Его силком туда затащили? Да нет, предложили зп, которую нигде ему больше не дадут. Касательно посещаемости и климата можно было и заранее узнать, сейчас в конце концов есть интернет, мы не в средневековье живём. Заканчивал бы тогда карьеру или переходил в условный Лутон с понижением в зп в несколько раз, чтобы на Евро попасть. А то получается хочется и денег срубить, и чтобы ещё на турнир со сборной поехать. Тут либо трусы надеть, либо крест снять
+24
-2
+22
Это какое-то дно. Надеюсь утка. Лучше Нонге из НекстГен чаще задействовать.
+16
-1
+15
Ответ Abu Ibrahim
человек попробовал , не понравилось , в чем проблема ? Рабский строй давно закончился .
он не знал куда идет?
+10
-1
+9
Ответ Abu Ibrahim
человек попробовал , не понравилось , в чем проблема ? Рабский строй давно закончился .
он в аренду переходил пробовать? Он уехал на контракт в лигу, куда звезды приходят доигрывать, получать баснословные деньги и куражиться на закате карьеры. Хендерсону не 18 лет, чтобы он приехал, а в Аравии ойй с посещаемостью проблемы и вообще климат не тот нужно уезжать. Зачем приезжал то тогда? Он сейчас икру мечет из-за летнего евро, куда может не поехать из-за того, что сам покатил в Аравию на заработки
+8
0
+8
Ответ Johnie
…вернуться в ЕвропЫ?) Sports как обычно)
Тут опечатка, "хотел бы вернуться из жо*ы", правильный вариант.
+9
-2
+7
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Это какое-то дно. Надеюсь утка. Лучше Нонге из НекстГен чаще задействовать.
++ толку от Хендерсона 0, лучше пусть и нонге и даже миретти пусть иногда играет
+5
0
+5
Утка, сто процентов.
Абсолютно не нужен.
+4
0
+4
Ответ flymonkeyrus
v poiskah vtorogo pirlo...
Наткнулись на престарелого педырло
+3
0
+3
Ответ Никита Давыдкин
Не пойму, а чего Хендерсон изнылся в Аравии? Его силком туда затащили? Да нет, предложили зп, которую нигде ему больше не дадут. Касательно посещаемости и климата можно было и заранее узнать, сейчас в конце концов есть интернет, мы не в средневековье живём. Заканчивал бы тогда карьеру или переходил в условный Лутон с понижением в зп в несколько раз, чтобы на Евро попасть. А то получается хочется и денег срубить, и чтобы ещё на турнир со сборной поехать. Тут либо трусы надеть, либо крест снять
Да на этапе его съезда с темы гомозащиты всё стало понятно. И денег, и сборную, и права защищать, и ни хрена в итоге не получит.
+1
0
+1
Ответ Abu Ibrahim
человек попробовал , не понравилось , в чем проблема ? Рабский строй давно закончился .
если бы тебе заплатили ту же зарплату, что и Хендерсону, что бы ты сделал?
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пособник петушков
+2
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Странно, что ПСЖ им не заинтересовался....
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Слушайте, я вспомнил эпизод. Был такой футболист Мората, ну ему ещё Рюдигер недавно сосок выкрутил, и он за наш Ювентус ещё играл, ну как играл - как нападающий был неликвиден, но с фланга что-то там мог более-менее. Так вот, когда наш Ливерпуль стыдно проиграл Атлетико со счётом 2:3, и сенсационно вылетел из ЛЧ, этот нулевой Мората кажется второй гол забил из-под этого Хендерсона, я тогда прям в шоке был, удивлялся, это ж каким нужно быть неликвидом, чтобы дать забить неликвидному Морате ?? Не, в Ла Лиге Мората типа там забивает много, но там полупрофессиональная лига с 3-мя сильными командами, а остальные - это как раз уровень Хендерсона, ему бы подошли Хетафе, Тенерифе и т.п. Ну в наш Ювентус такое чудо взять - это совсем провал будет
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Что ж ты фраер сдал назад :))
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Юве опять решил нелеквид собирать?
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Ответ Никита Давыдкин
Не пойму, а чего Хендерсон изнылся в Аравии? Его силком туда затащили? Да нет, предложили зп, которую нигде ему больше не дадут. Касательно посещаемости и климата можно было и заранее узнать, сейчас в конце концов есть интернет, мы не в средневековье живём. Заканчивал бы тогда карьеру или переходил в условный Лутон с понижением в зп в несколько раз, чтобы на Евро попасть. А то получается хочется и денег срубить, и чтобы ещё на турнир со сборной поехать. Тут либо трусы надеть, либо крест снять
человек попробовал , не понравилось , в чем проблема ? Рабский строй давно закончился .
+3
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если недоволен посещаемостью, то надо было выбирать Майами☝️
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v poiskah vtorogo pirlo...
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…вернуться в ЕвропЫ?)

Sports как обычно)
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