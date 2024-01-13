«Ювентус» может арендовать Хендерсона у «Аль-Иттифака». Хавбек хочет, чтобы аренда длилась 1,5 года
«Ювентус» хочет арендовать Джордана Хендерсона у «Аль-Иттифака».
Туринский клуб уже обратился к экс-полузащитнику «Ливерпуля», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Джордан хотел бы вернуться в Европу, но предпочел бы 18-месячную аренду.
Ранее сообщалось, что англичанин недоволен климатом Саудовской Аравии и посещаемостью.
Хендерсон провел 17 матчей за «Аль-Иттифак» в чемпионате. На его счету 17 матчей и 4 ассиста.
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Абсолютно не нужен.
Sports как обычно)