«Ювентус» хочет арендовать Джордана Хендерсона у «Аль-Иттифака».

Туринский клуб уже обратился к экс-полузащитнику «Ливерпуля», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Джордан хотел бы вернуться в Европу, но предпочел бы 18-месячную аренду.

Ранее сообщалось, что англичанин недоволен климатом Саудовской Аравии и посещаемостью.

Хендерсон провел 17 матчей за «Аль-Иттифак» в чемпионате. На его счету 17 матчей и 4 ассиста.

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