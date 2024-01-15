Анчелотти о конфликте Винисиуса с игроками «Барсы»: «Не знаю, что произошло. Он проделал потрясающую работу, я заменил его, чтобы избежать проблем после травмы»
Карло Анчелотти оценил игру и поведение Винисиуса Жуниора в класико.
В финале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Винисиус оформил хет-трик в первом тайме матча.
На 71-й минуте защитник «блауграны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку за фол на Винисиусе. Бразилец радостно отреагировал на удаление, а затем показал скамейке запасных «Барселоны» счет матча на пальцах.
– Винисиус сказал, что он «не святой».
– Я не знаю, что произошло между Винициусом и запасными [«Барселоны»], но он проделал потрясающую работу, и я просто заменил его, чтобы избежать проблем, потому что он только вернулся после травмы. Как он сказал, ему нужно сосредоточиться на своей работе – дарить фанатам «Реала» мечту и титулы.
– Какую работу вы проделали, чтобы помочь Вини в класико? Раньше ему было тяжело играть против Араухо.
– В прошлом году он забил в Кубке Испании, затем в Ла Лиге – это был автогол Араухо, но он вынудил его [забить в свои ворота]. Иногда это стоит ему большего, потому что Араухо – защитник мирового уровня, но сегодня он был хорош за пределами [штрафной], а не снаружи, – сказал главный тренер «Реала».
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Вот на пике психологического противостояния Барселоны Гвардиолы и Реала Моуринью (или в периоды обострений, типа во времена перехода Фигу) ...вот там конфликты были и искры летели не по-детски. Разве что за ножи не хватились.