Анчелотти о конфликте Винисиуса с игроками «Барсы»: «Не знаю, что произошло. Он проделал потрясающую работу, я заменил его, чтобы избежать проблем после травмы»

Карло Анчелотти оценил игру и поведение Винисиуса Жуниора в класико.

В финале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Винисиус оформил хет-трик в первом тайме матча.

На 71-й минуте защитник «блауграны» получил вторую желтую карточку за фол на . Бразилец радостно отреагировал на удаление, а затем показал скамейке запасных «Барселоны» счет матча на пальцах.

– Винисиус сказал, что он «не святой».

– Я не знаю, что произошло между Винициусом и запасными [«Барселоны»], но он проделал потрясающую работу, и я просто заменил его, чтобы избежать проблем, потому что он только вернулся после травмы. Как он сказал, ему нужно сосредоточиться на своей работе – дарить фанатам «Реала» мечту и титулы.

– Какую работу вы проделали, чтобы помочь Вини в класико? Раньше ему было тяжело играть против Араухо.

– В прошлом году он забил в Кубке Испании, затем в – это был автогол Араухо, но он вынудил его [забить в свои ворота]. Иногда это стоит ему большего, потому что Араухо – защитник мирового уровня, но сегодня он был хорош за пределами [штрафной], а не снаружи, – сказал главный тренер «Реала».

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