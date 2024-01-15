Анчелотти о конфликте Винисиуса с игроками «Барсы»: «Не знаю, что произошло. Он проделал потрясающую работу, я заменил его, чтобы избежать проблем после травмы»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Винисиус Жуниор Рональд Араухо Класико Футбол

Карло Анчелотти оценил игру и поведение Винисиуса Жуниора в класико.

В финале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Винисиус оформил хет-трик в первом тайме матча.

На 71-й минуте защитник «блауграны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку за фол на Винисиусе. Бразилец радостно отреагировал на удаление, а затем показал скамейке запасных «Барселоны» счет матча на пальцах.

– Винисиус сказал, что он «не святой».

– Я не знаю, что произошло между Винициусом и запасными [«Барселоны»], но он проделал потрясающую работу, и я просто заменил его, чтобы избежать проблем, потому что он только вернулся после травмы. Как он сказал, ему нужно сосредоточиться на своей работе – дарить фанатам «Реала» мечту и титулы.

– Какую работу вы проделали, чтобы помочь Вини в класико? Раньше ему было тяжело играть против Араухо.

– В прошлом году он забил в Кубке Испании, затем в Ла Лиге – это был автогол Араухо, но он вынудил его [забить в свои ворота]. Иногда это стоит ему большего, потому что Араухо – защитник мирового уровня, но сегодня он был хорош за пределами [штрафной], а не снаружи, – сказал главный тренер «Реала».

Винисиус покорил класико: самый быстрый хет-трик века! «Реал» вынес «Барсу» (4:1) и взял Суперкубок

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16 комментариев
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Фермин Жопес - какой же мерзкий костолом и провокатор растёт по типу Гави
+34
-13
+21
Понятно что Винисиус это не Тони Кроос, но футбол, а тем более такие матчи, очень эмоциональны.Хет-Трик в финале за один тайм, и этим все сказано.
+13
-3
+10
Так у Вини в этом матче ничего проблемного и не было. Диалог с Левандовски перед ударом с пенальти (который уже вовсю СМИ расфорсили) не был напряжённым, а жест бразильца в адрес скамейки Барсы - да, эпатажно, но ведь даже на кадрах трансляции было видно, что в его сторону оттуда вовсю жестикулируют (о словесном сопровождении остаётся только догадываться), на что Винисиус попросту ответил. Провокатор же именно Вини, как иначе-то :)
+15
-7
+8
Ну его кривляния после удаления Араухо явно были лишними.
+11
-5
+6
Ответ Стахович
Фермин Жопес - какой же мерзкий костолом и провокатор растёт по типу Гави
Не, ну фамилию-то коверкать не надо.
+8
-2
+6
Ведёт себя Винисиус отвратительно, а потом после хейта скидывает всё на расизм, а не на его хамское отношение. Забил хет-трик молодец, но зачем бегать рожи корчить?
+6
-1
+5
Да потому что Винисиусу надо себя вести нормально
+5
-1
+4
Хоспаде, да какой там конфликт был? Так, мелочь для пацанов.

Вот на пике психологического противостояния Барселоны Гвардиолы и Реала Моуринью (или в периоды обострений, типа во времена перехода Фигу) ...вот там конфликты были и искры летели не по-детски. Разве что за ножи не хватились.
+2
0
+2
"он был хорош за пределами [штрафной], а не снаружи" - что?
+3
-1
+2
День когда Винисиус просто тотально уничтожил Араухо.У Иско был Месси,а у Винисиуса теперь есть Араухо)
+7
-6
+1
Ответ Penguin
"он был хорош за пределами [штрафной], а не снаружи" - что?
Анна Сунцова даже Винисуиса не везде правильно смогла написать
+1
0
+1
он плохо закончит, если не перестанет заниматься провокациями
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