Анчелотти о 4:1 с «Барселоной»: «Оглушительный результат, но легко не было. «Реал» уверен в себе, команда очень сильная. Мы опасны, потому что подвижны в атаке»
Карло Анчелотти после разгрома «Барселоны» объяснил, чем хорош «Реал».
– Вы забили 9 голов в Суперкубке Испании.
– Мы очень опасны, потому что подвижны в атаке, позиции не фиксированные. Это не дает сопернику организовывать опеку.
– Разница между «Реалом» и «Барселоной» сейчас именно такая? 3 гола, 7 очков [в Ла Лиге]?
– Результат оглушительный, но сам матч... Мы быстро открыли счет, но до 4:1 ничто не было решено. «Барселона» хорошо владела мячом, и нам было тяжело его возвращать. Если есть мысль, что нам было легко, то она ошибочная.
– Такая победа придает уверенности в себе?
– Мы и так уверены в себе, потому что у нас очень сильная команда с футболистами высокого уровня и высокой мотивацией, – сказал главный тренер «Реала».
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Что в матче с Атлетико, что с Барсой в финале.
Игра вызывает удовольствие.
они ещё из Кубка Испании, из Лиги Чемпионов