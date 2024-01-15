Анчелотти о 4:1 с «Барселоной»: «Оглушительный результат, но легко не было. «Реал» уверен в себе, команда очень сильная. Мы опасны, потому что подвижны в атаке»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Карло Анчелотти после разгрома «Барселоны» объяснил, чем хорош «Реал».

– Вы забили 9 голов в Суперкубке Испании.

– Мы очень опасны, потому что подвижны в атаке, позиции не фиксированные. Это не дает сопернику организовывать опеку.

– Разница между «Реалом» и «Барселоной» сейчас именно такая? 3 гола, 7 очков [в Ла Лиге]?

– Результат оглушительный, но сам матч... Мы быстро открыли счет, но до 4:1 ничто не было решено. «Барселона» хорошо владела мячом, и нам было тяжело его возвращать. Если есть мысль, что нам было легко, то она ошибочная.

– Такая победа придает уверенности в себе?

– Мы и так уверены в себе, потому что у нас очень сильная команда с футболистами высокого уровня и высокой мотивацией, – сказал главный тренер «Реала».

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10 комментариев
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Аплодисменты Карло!
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-2
+6
Максимально корректен Папа Карло в своих интервью, показывает батя на своём примере, что такое уважения к своему визави. Браво 👏🏼
+6
-2
+4
Ответ Under
я вот всё понимаю, а зачем тег "Ла Лига" вешать на новости про Суперкубок?
Потому что барса и реал из ла лиги
+4
-1
+3
Реал который забивает по 3 мяча за матч прекрасен.
Что в матче с Атлетико, что с Барсой в финале.
Игра вызывает удовольствие.
+2
-1
+1
Пока все неплохо, но главное еще впереди. Удачи и новых побед вам 👌
+1
0
+1
Я бы очччень удивился скажи Карло-мы порвали их как тузик грелку..)Такт,мудрость и спокойствие.)Как обычно.
+2
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Ответ Ready FoR WaR
Потому что барса и реал из ла лиги
и что?
они ещё из Кубка Испании, из Лиги Чемпионов
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Ответ войд
Видимо намёк на то,что и в ЛЛ Реал порвёт бчк и станет чемпионом)
Так и есть
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