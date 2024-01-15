Анчелотти о 4:1 с «Барселоной»: «Оглушительный результат, но легко не было. «Реал» уверен в себе, команда очень сильная. Мы опасны, потому что подвижны в атаке»

Карло Анчелотти после разгрома «Барселоны» объяснил, чем хорош «Реал».

– Вы забили 9 голов в Суперкубке Испании.

– Мы очень опасны, потому что подвижны в атаке, позиции не фиксированные. Это не дает сопернику организовывать опеку.

– Разница между « » и «Барселоной» сейчас именно такая? 3 гола, 7 очков [в ]?

– Результат оглушительный, но сам матч... Мы быстро открыли счет, но до 4:1 ничто не было решено. « » хорошо владела мячом, и нам было тяжело его возвращать. Если есть мысль, что нам было легко, то она ошибочная.

– Такая победа придает уверенности в себе?

– Мы и так уверены в себе, потому что у нас очень сильная команда с футболистами высокого уровня и высокой мотивацией, – сказал главный тренер «Реала».

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