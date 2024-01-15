Винисиус о конфликте с игроками «Барсы»: «Я не святой, но хочу исправиться. Грустно, что все желают поссориться со мной, зная, что в прессе об этом напишут»
Винисиус прокомментировал конфликт с игроками «Барселоны» в Суперкубке Испании.
В финале Суперкубка Испании защитник «блауграны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку за фол на вингере «Реала» на 71-й минуте.
Пока отдельные футболисты каталонской команды спорили с судьей Хуаном Мартинесом Мунуэрой, Винисиус начал препираться с запасными «Барселоны», недовольными его радостной реакцией на удаление Араухо, и на пальцах показал им текущий счет – 4:1.
«Я очень доволен трофеем, голами и нашей игрой. Я благодарю своих физиотерапевтов дома, в Мадриде, товарищей по команде и тренерский штаб, которые вселили в меня уверенность в том, что я достигну своей лучшей формы. Все, что происходит на поле, остается там.
Анчелотти всегда готов мне помочь. Я учусь в каждом матче. Я хочу стать лучше, но я также хочу отдавать все ради команды.
Мне все еще грустно, что все хотят поссориться со мной, потому что знают, что об этом напишут в прессе. Я стараюсь сосредоточиться на матче, чтобы добиться успеха. Я не святой. Иногда я слишком много говорю, делаю неуместные обводки, но я хочу исправиться. Анчелотти и мои товарищи по команде учат меня», – сказал вингер «Реала».
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