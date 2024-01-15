Винисиус о конфликте с игроками «Барсы»: «Я не святой, но хочу исправиться. Грустно, что все желают поссориться со мной, зная, что в прессе об этом напишут»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Винисиус Жуниор Рональд Араухо Футбол

Винисиус прокомментировал конфликт с игроками «Барселоны» в Суперкубке Испании.

В финале Суперкубка Испании защитник «блауграны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку за фол на вингере «Реала» на 71-й минуте.

Пока отдельные футболисты каталонской команды спорили с судьей Хуаном Мартинесом Мунуэрой, Винисиус начал препираться с запасными «Барселоны», недовольными его радостной реакцией на удаление Араухо, и на пальцах показал им текущий счет – 4:1.

«Я очень доволен трофеем, голами и нашей игрой. Я благодарю своих физиотерапевтов дома, в Мадриде, товарищей по команде и тренерский штаб, которые вселили в меня уверенность в том, что я достигну своей лучшей формы. Все, что происходит на поле, остается там.

Анчелотти всегда готов мне помочь. Я учусь в каждом матче. Я хочу стать лучше, но я также хочу отдавать все ради команды.

Мне все еще грустно, что все хотят поссориться со мной, потому что знают, что об этом напишут в прессе. Я стараюсь сосредоточиться на матче, чтобы добиться успеха. Я не святой. Иногда я слишком много говорю, делаю неуместные обводки, но я хочу исправиться. Анчелотти и мои товарищи по команде учат меня», – сказал вингер «Реала».

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32 комментария
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Очень симпатизирует игра Реала и игра самого Винисиус, но его кривляния постоянные удивляют.
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Вини прибавил во всем, но умоляю, весь мир умоляет, начни бить с подьема 🙏🙏🙏
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Гнилой, но отличный игрок.
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Сегодня сыграл отлично.
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Человек всегда в образе жертвы....
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Ответ Nike of FW
Он не святой, он просто провокатор
Ты ещё мягко сказал.
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Ответ Нефанатик
Сегодня сыграл отлично.
Да ладно! Нефанатик похвалил Винисиуса😱 Завтра будет апокалипсис?
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Гордыня (лат. superbia) считается почти в каждом списке первоначальным и самым серьёзным из семи смертных грехов. Из семи он самый демонический
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Какой хороший игрок и настолько гнилое поведение на поле, надеюсь поменяет свое поведение
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Как человек, Вини конечно отвратный. Но, как футболист, сегодня был очень хорош.
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Ответ Арман Царнаев
Очень симпатизирует игра Реала и игра самого Винисиус, но его кривляния постоянные удивляют.
Импонирует.
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От лукавого это, Винисиус! Тебе рукоплещут, а ты себе крылья дьявольские лепишь.
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Кстати,заметно что он стал меньше бла-блакать.Конечно прёт иногда из него,но реакция стала менее скандальной.
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Признание проблемы- первый шаг к ее исправлению. Дай Бог, чтобы так и было. Больше концентрации на футболе.
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А на следующий матч будет опять ныть про расизм, типа его обижают не потому что он клоун
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Вини Индивидуально фантастический игрок с типичным бразильским характером ! оба фола Араухо объективно были , а из за репутации и ярлыков бразильца шло демонстративное недовольство уругвайца, но ему просто нужно признать, что сегодня очная дуэль за Вини 👍
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не хочет
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ты же дельфин, и берёшь пример с них. Так если ты берёшь пример с дельфинов, как ты можешь быть злым, агрессивным, и тп? Дельфины добрые, помогают людям и дружат с ними. Пока от дельфинов у тебя только нырки.
Соболев улыбнулся
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Ответ Astan4o
Вини прибавил во всем, но умоляю, весь мир умоляет, начни бить с подьема 🙏🙏🙏
Он умеет. Голы Сити и Севилье не дадут соврать
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Ладно Араухо.. а вот Кунде даже жалко немного, возили его как котенка
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Ответ Homelender_666
Да ладно! Нефанатик похвалил Винисиуса😱 Завтра будет апокалипсис?
Если он еще Анчи похвалит, то будет зомбиапокалипсис🤯
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Ответ VuNePonimaete
Если он еще Анчи похвалит, то будет зомбиапокалипсис🤯
Не всё и не сразу. Пока что мир к этому не готов)
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