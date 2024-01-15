Хави после 1:4 в класико: «Нужно перезагрузиться и бороться за 3 оставшихся трофея, впереди целый сезон. «Барса» вернется, уверен»
Хави уверен, что «Барселона» поборется за трофеи в этом сезоне.
В финале Суперкубка Испании каталонцы уступили «Реалу» (1:4).
«Мы не показали того, что от нас требовалось в финале. Я спокоен, очень зол и разочарован, но как фанат «Барселоны», а не как тренер. Я переживал очень тяжелые поражения, но впереди целый сезон, и есть еще три титула. Мы вернемся, я уверен. Мы уже это делали, мы выигрывал титулы под моим руководством.
Это очень тяжелое поражение, потому что мы не соответствовали случаю, и мы должны извиниться перед болельщиками. В прошлом сезоне мы доказали [свой уровень], а теперь сталкиваемся с критикой. Нам нужно перезагрузиться и побороться за три оставшихся трофея», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Ладно бы сила Реала, но сама Барса кроме пары моментов ничего не создала по факту; унылые перекатывания мяча от ЦЗ к ЦП и обратно, потом на фланг, потом снова к ЦЗ и потом все по кругу, в итоге все это действие завершается навесом, если Реал не забрал мяч.
Ещу удивительно, как они в прошлом году Ла Лигу взяли, а в этом в четверке идут с такой игрой. Пока Хави у руля толку никакого не будет.
А так вчера просто 2 команды разного уровня встречались, настолько беспомощной Барсы в Классико я давно не припомню.
Свежих тренерских идей у Хави, к сожалению, нет, опыта чтобы преодолеть рутину тоже пока не достаточно, характера у команды хватает, в основном, против команд нижней половины таблицы только.
Наиболее вероятным видится ракслад, при котором Хави доработает до конца сезона, Барса вылетает на 1/4 ЛЧ, потом сливает в 1/2 Кубка Короля и в Чемпионате до последнего борются за 2-3 место.
А в конце сезона Хави и клуб расстаются.
Кого выберут вместо него? Рафу Маркеса скорее всего. А это очередной кот в мешке со ставкой на бывших игроков-нынешних тренеров.
По сути перспективы пока не радужные.
Хави самый безыдейный тренер на моей памяти, тактическая слабость тренера такого клуба, как Барса просто поражает. Можете сколько угодно твердить, что у него слабый состав, много травмированных и реализация ужасная, но Хави плохой тренер, возможно, пока. Да, он привел клуб к чемпионству, но за такую чемпионскую игру мне стыдно, как болельщику. Стоит признать, что Перес в такой ситуации уже давно бы сменил тренера, несмотря ни на что, Флорентино в свое время уволил Капелло сразу после чемпионства из-за незрелищной игры своей команды, а Лапорта готов все простить Хави за прошлогоднее незрелищное чемпионство. Сомневаюсь, что Хави уволят, если только он не вылетит из топ-4 и не будет позорного вылета от Наполи. Всегда с клубом, всегда верю в ее победу, как и вчера, но красивой игры уже не жду, из-за которой я стал болельщиком этого клуба.
Força Barça!
Такой позор был для них
Кроме как обзывательств, ничего не придумали
Жалкое зрелище
Хави в этой команде даже не авторитет ( так кажется),
Впереди нет вингеров, Фернан это ложный футболист. Функции Роберто вообще не понятны. Лучше бы по конспектам Пепа выпустил бы двух вингеров: Ямаль и любой с ла масии (аналог Педро), чтобы выиграть 1 метр пространства для Левандовского, у которого удар в порядке
Хави важен именно в этот период когда нужно сокращать зарплаты. Но как тренер уже вопросов много. Нет собственной концепции, поэтому Хави не может наложить вето на переход бесполезного Феликса
-Жаль только - жить в эту пору прекрасную уж не придется - ни мне, ни тебе» (Н.А.Некрасов)…