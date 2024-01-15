Хави после 1:4 в класико: «Нужно перезагрузиться и бороться за 3 оставшихся трофея, впереди целый сезон. «Барса» вернется, уверен»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Европы Футбол

Хави уверен, что «Барселона» поборется за трофеи в этом сезоне.

В финале Суперкубка Испании каталонцы уступили «Реалу» (1:4).

«Мы не показали того, что от нас требовалось в финале. Я спокоен, очень зол и разочарован, но как фанат «Барселоны», а не как тренер. Я переживал очень тяжелые поражения, но впереди целый сезон, и есть еще три титула. Мы вернемся, я уверен. Мы уже это делали, мы выигрывал титулы под моим руководством.

Это очень тяжелое поражение, потому что мы не соответствовали случаю, и мы должны извиниться перед болельщиками. В прошлом сезоне мы доказали [свой уровень], а теперь сталкиваемся с критикой. Нам нужно перезагрузиться и побороться за три оставшихся трофея», – сказал главный тренер «Барселоны».

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56 комментариев
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Лучшее что ты можешь сделать, это уйти в отставку...... Почти каждый матч смотрю, это УЖАС
+39
-9
+30
Я как болельщик Реала полностью удовлетворен счетом и игройсвоего клуба. Но блин, это же классико, по сути никакой борьбы не было - Реал настолько сильнее, что не верилось, что против них играет Барселона.
Ладно бы сила Реала, но сама Барса кроме пары моментов ничего не создала по факту; унылые перекатывания мяча от ЦЗ к ЦП и обратно, потом на фланг, потом снова к ЦЗ и потом все по кругу, в итоге все это действие завершается навесом, если Реал не забрал мяч.
Ещу удивительно, как они в прошлом году Ла Лигу взяли, а в этом в четверке идут с такой игрой. Пока Хави у руля толку никакого не будет.
+29
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+27
Ответ D-oh!
Я как болельщик Реала полностью удовлетворен счетом и игройсвоего клуба. Но блин, это же классико, по сути никакой борьбы не было - Реал настолько сильнее, что не верилось, что против них играет Барселона. Ладно бы сила Реала, но сама Барса кроме пары моментов ничего не создала по факту; унылые перекатывания мяча от ЦЗ к ЦП и обратно, потом на фланг, потом снова к ЦЗ и потом все по кругу, в итоге все это действие завершается навесом, если Реал не забрал мяч. Ещу удивительно, как они в прошлом году Ла Лигу взяли, а в этом в четверке идут с такой игрой. Пока Хави у руля толку никакого не будет.
Так а чего ждать от Хави, который в бытность игрока таким же унылым перекатом и был? Помню даже после 0:4 от Баварии он кудахтал, мол, Барса играла лучше, потому что мы больше мячом владели, о чем разговор? Человек, который на первый план в футболе ставит не конкретику, а владение мячом, немножечко тронут. Плюс он уже немного поплыл фразами про якобы слабый состав и то, что подопечные не могут забросить за спину, а вот я это умел. Репертуар Мостового)
А так вчера просто 2 команды разного уровня встречались, настолько беспомощной Барсы в Классико я давно не припомню.
+25
-8
+17
Ответ Будь Мужиком
Лучшее что ты можешь сделать, это уйти в отставку...... Почти каждый матч смотрю, это УЖАС
Если в кубке им и дальше будут подсовывать любителей, то так и до финала может дойдут ;)
+12
-4
+8
Чувак, ну будет тебе уже...
+4
0
+4
по-моему, тут уже все ясно.
Свежих тренерских идей у Хави, к сожалению, нет, опыта чтобы преодолеть рутину тоже пока не достаточно, характера у команды хватает, в основном, против команд нижней половины таблицы только.
Наиболее вероятным видится ракслад, при котором Хави доработает до конца сезона, Барса вылетает на 1/4 ЛЧ, потом сливает в 1/2 Кубка Короля и в Чемпионате до последнего борются за 2-3 место.
А в конце сезона Хави и клуб расстаются.
Кого выберут вместо него? Рафу Маркеса скорее всего. А это очередной кот в мешке со ставкой на бывших игроков-нынешних тренеров.
По сути перспективы пока не радужные.
+4
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+4
Хави похоже все еще в августе
+4
-1
+3
Хави, к огромному сожалению, явно не тянет
+2
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Какие 3 оставшихся трофея? Опять не опохмелился что ли? В Ла Лиге уже отрыв большой, и игры нет. В ЛЧ шансов и не было изначально, ты ещё в ЛЕ не научился играть. Кубок разве что можно зацепить, при условии каких то волшебных обстоятельств
+2
0
+2
Спокоен, зол и разочарован 🤣тока Хави умеет так в одном предложении так противоречить себе
+3
-1
+2
Хави хороший тренер надо дать ему ещё один шанс и время на строительство команды
+1
0
+1
Барса с Хави стала такой беспомощной… Аж сердце болит…
+2
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+1
Надеюсь, что Барса вернется с более компетентным тренером.
+1
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+1
Ребята, Куман все еще слабее Хави, как тренер?
Хави самый безыдейный тренер на моей памяти, тактическая слабость тренера такого клуба, как Барса просто поражает. Можете сколько угодно твердить, что у него слабый состав, много травмированных и реализация ужасная, но Хави плохой тренер, возможно, пока. Да, он привел клуб к чемпионству, но за такую чемпионскую игру мне стыдно, как болельщику. Стоит признать, что Перес в такой ситуации уже давно бы сменил тренера, несмотря ни на что, Флорентино в свое время уволил Капелло сразу после чемпионства из-за незрелищной игры своей команды, а Лапорта готов все простить Хави за прошлогоднее незрелищное чемпионство. Сомневаюсь, что Хави уволят, если только он не вылетит из топ-4 и не будет позорного вылета от Наполи. Всегда с клубом, всегда верю в ее победу, как и вчера, но красивой игры уже не жду, из-за которой я стал болельщиком этого клуба.
Força Barça!
+1
0
+1
Ответ D-oh!
Я как болельщик Реала полностью удовлетворен счетом и игройсвоего клуба. Но блин, это же классико, по сути никакой борьбы не было - Реал настолько сильнее, что не верилось, что против них играет Барселона. Ладно бы сила Реала, но сама Барса кроме пары моментов ничего не создала по факту; унылые перекатывания мяча от ЦЗ к ЦП и обратно, потом на фланг, потом снова к ЦЗ и потом все по кругу, в итоге все это действие завершается навесом, если Реал не забрал мяч. Ещу удивительно, как они в прошлом году Ла Лигу взяли, а в этом в четверке идут с такой игрой. Пока Хави у руля толку никакого не будет.
Вот глоры бчк вчера все ветки обгадили
Такой позор был для них
Кроме как обзывательств, ничего не придумали
Жалкое зрелище
+5
-4
+1
Ответ Стахович
Вчера был момент,когда Реал две минуты катал мяч в чужой половине,аки Сити.И это до удаления.Хави постоянно говорит о кройфизме,а кройфизма больше в Реале.Забавно)
согласен! ДНК Барсы ушла с Гвардиолой!
Хави в этой команде даже не авторитет ( так кажется),
+1
-1
0
Ответ D-oh!
Я как болельщик Реала полностью удовлетворен счетом и игройсвоего клуба. Но блин, это же классико, по сути никакой борьбы не было - Реал настолько сильнее, что не верилось, что против них играет Барселона. Ладно бы сила Реала, но сама Барса кроме пары моментов ничего не создала по факту; унылые перекатывания мяча от ЦЗ к ЦП и обратно, потом на фланг, потом снова к ЦЗ и потом все по кругу, в итоге все это действие завершается навесом, если Реал не забрал мяч. Ещу удивительно, как они в прошлом году Ла Лигу взяли, а в этом в четверке идут с такой игрой. Пока Хави у руля толку никакого не будет.
Они даже катать не умеют, стоят по 10 секунд ждут, озираются кому пас отдать, в итоге отдают закрытому игроку. Открываться тоже нн умеют. Ни начинать атаки, ни выходить из под прессинга. Мне интересно, уровень Ла лиги настолько упал что такая Барса выходит в финалы?
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Ответ Shuller18
Так а чего ждать от Хави, который в бытность игрока таким же унылым перекатом и был? Помню даже после 0:4 от Баварии он кудахтал, мол, Барса играла лучше, потому что мы больше мячом владели, о чем разговор? Человек, который на первый план в футболе ставит не конкретику, а владение мячом, немножечко тронут. Плюс он уже немного поплыл фразами про якобы слабый состав и то, что подопечные не могут забросить за спину, а вот я это умел. Репертуар Мостового) А так вчера просто 2 команды разного уровня встречались, настолько беспомощной Барсы в Классико я давно не припомню.
Состав правда слабый. Наблюдал вчера за Де Йонгом. Он изображал Бускетса, шведкой выполнил заброс в штрафную - легкий мяч для защиты Реала. Потом навесил вообще в аут. В эпизоде с голом Родриго шагу не сделал на подборе.
Впереди нет вингеров, Фернан это ложный футболист. Функции Роберто вообще не понятны. Лучше бы по конспектам Пепа выпустил бы двух вингеров: Ямаль и любой с ла масии (аналог Педро), чтобы выиграть 1 метр пространства для Левандовского, у которого удар в порядке
Хави важен именно в этот период когда нужно сокращать зарплаты. Но как тренер уже вопросов много. Нет собственной концепции, поэтому Хави не может наложить вето на переход бесполезного Феликса
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Ответ Мел Тур
Хави хороший тренер надо дать ему ещё один шанс и время на строительство команды
Да. Ещё 300 лет подождать и может построит он команду которая будет бороться за 1-2 трофея в лучшем случае и играть на уровне Бильбао
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Ответ ten Hag
Если в кубке им и дальше будут подсовывать любителей, то так и до финала может дойдут ;)
всмысле подсовывать, там жеребьёвка была если ты не в курсе
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Ответ Будь Мужиком
Лучшее что ты можешь сделать, это уйти в отставку...... Почти каждый матч смотрю, это УЖАС
Ты будешь тренером? 🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Какие 3 оставшихся трофея? Опять не опохмелился что ли? В Ла Лиге уже отрыв большой, и игры нет. В ЛЧ шансов и не было изначально, ты ещё в ЛЕ не научился играть. Кубок разве что можно зацепить, при условии каких то волшебных обстоятельств
Решение одно - гнать этого #####бола
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Ответ Будь Мужиком
Лучшее что ты можешь сделать, это уйти в отставку...... Почти каждый матч смотрю, это УЖАС
Надо продолжать работать, ничего не всиляет уверенность в игроков, как уверенность тренера, если тренер плывет, то вся команда тоже, надо Хави стержень иметь и перестраивать игру, в случае неудачи, а нюни распускать на интервью
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Но только не с тобой похоже. То что я видел вчера говорит об отсутствии футбольной культуры и базового мастерства, особенно у воспитанников.
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Не каждый Хави .. Пеп
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Хави фанат, а не тренер)
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Ответ leon01
Не каждый Хави .. Пеп
Да, до уровня Рейны ему очень далеко.
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крайний сезон Хави. думаю скажи слушать никто больше не будет.
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«Барселона вернется, уверен».
-Жаль только - жить в эту пору прекрасную уж не придется - ни мне, ни тебе» (Н.А.Некрасов)…
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Барса вернётся, уверен. А пока я уволюсь
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