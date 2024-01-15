Хави после 1:4 в класико: «Нужно перезагрузиться и бороться за 3 оставшихся трофея, впереди целый сезон. «Барса» вернется, уверен»

Хави уверен, что «Барселона» поборется за трофеи в этом сезоне.

В финале Суперкубка Испании каталонцы уступили « » (1:4).

«Мы не показали того, что от нас требовалось в финале. Я спокоен, очень зол и разочарован, но как фанат «Барселоны», а не как тренер. Я переживал очень тяжелые поражения, но впереди целый сезон, и есть еще три титула. Мы вернемся, я уверен. Мы уже это делали, мы выигрывал титулы под моим руководством.

Это очень тяжелое поражение, потому что мы не соответствовали случаю, и мы должны извиниться перед болельщиками. В прошлом сезоне мы доказали [свой уровень], а теперь сталкиваемся с критикой. Нам нужно перезагрузиться и побороться за три оставшихся трофея», – сказал главный тренер «Барселоны».

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