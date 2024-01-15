Винисиус жестами показал «4:1» скамейке «Барселоны» после удаления Араухо
Винисиус Жуниор показал скамейке «Барселоны» провокационный жест.
Защитник «блауграны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку за фол на вингере «Реала» на 71-й минуте финала Суперкубка Испании.
Пока отдельные футболисты каталонской команды спорили с судьей Хуаном Мартинесом Мунуэрой, Винисиус начал препираться с запасными «Барселоны», недовольными его радостной реакцией на удаление, и на пальцах показал им текущий счет – 4:1.
Изображение: кадр из видео Carrusel Deportivo
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Не, я понимаю. В Барсе святые люди и поэтому Фермин исподтишка не бил в конце матча Камавингу.
Но что-то мне подсказывает, что Вини там прилетело и он просто вот так ответил.
Винисиус, Родриго, Феде, Камавинга, Тчуамени, Беллингем и прочие - это не просто топовые игроки, это настоящая семья!🤍 За будущее клуба я спокоен!
С нетерпением жду воскресенья!»
Твои слова пару дней назад, а сегодня уже вечно вторые из провинции?)) не только на сайте, но и в жизни не приходилось повстречать таких лицемеров)) Очень низкий ты человек
Просто иногда кажется, что в своём порицании Винни-Пуха ты перегибаешь палку.