Винисиус жестами показал «4:1» скамейке «Барселоны» после удаления Араухо

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Рональд Араухо Футбол

Винисиус Жуниор показал скамейке «Барселоны» провокационный жест.

Защитник «блауграны» Рональд Араухо получил вторую желтую карточку за фол на вингере «Реала» на 71-й минуте финала Суперкубка Испании.

Пока отдельные футболисты каталонской команды спорили с судьей Хуаном Мартинесом Мунуэрой, Винисиус начал препираться с запасными «Барселоны», недовольными его радостной реакцией на удаление, и на пальцах показал им текущий счет – 4:1.

Изображение: кадр из видео Carrusel Deportivo

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87 комментариев
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Ответ Vlad Zhadejko
С Пике была чуть другая ситуация — он очень не любил именно Реал(не только по-футбольному), Вини же пытается выводить на эмоции абсолютно всех. Пике просто-напросто троллил мадридцев, Вини же именно что провокатор.
странная у вас логика, Пике показывал 5:0 это норм, Вини показывал 4:1 это провокация... в общем, все это не что иное как лицемерие
+51
-5
+46
А можно вопрос. А что ему там кричали то со скамейки? Или Вини просто сидел, улыбался и решил ещё подразнить соперника?

Не, я понимаю. В Барсе святые люди и поэтому Фермин исподтишка не бил в конце матча Камавингу.

Но что-то мне подсказывает, что Вини там прилетело и он просто вот так ответил.
+46
-20
+26
Я нереально счастлив! Я смотрел матч и просто кайфовал от игры «Мадрида»!
Винисиус, Родриго, Феде, Камавинга, Тчуамени, Беллингем и прочие - это не просто топовые игроки, это настоящая семья!🤍 За будущее клуба я спокоен!
+34
-28
+6
Ответ Vlad Zhadejko
С Пике была чуть другая ситуация — он очень не любил именно Реал(не только по-футбольному), Вини же пытается выводить на эмоции абсолютно всех. Пике просто-напросто троллил мадридцев, Вини же именно что провокатор.
Пеке не тролил Реал,а бомбил от того что бчк всегда была под Мадридом,не путай тролинг с комплексами)
+7
-2
+5
Ответ EmilKB24
А можно вопрос. А что ему там кричали то со скамейки? Или Вини просто сидел, улыбался и решил ещё подразнить соперника? Не, я понимаю. В Барсе святые люди и поэтому Фермин исподтишка не бил в конце матча Камавингу. Но что-то мне подсказывает, что Вини там прилетело и он просто вот так ответил.
Да не бро. Тут уже решили, что Вини провокатор (а если Пике, то он просто не любит Мадрид, это другое) и не был достаточно сосредоточен на игре (хет-трик в первом тайме)
+10
-6
+4
Ответ Vlad Zhadejko
Вот казалось бы — провел крутой матч, победил принципиального соперника, всё супер! Зачем?? Болельщики Реала, вам не противно от того, как себя ведёт ваша семёрка?
Неприятно, хотелось бы, чтоб Вини больше на игре сосредоточен был. Но он это уже видимо не исправить
+13
-10
+3
Судя по фото, чтобы жест был по-настоящему провокационным, нужно убрать руку с четверкой
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
Я нереально счастлив! Я смотрел матч и просто кайфовал от игры «Мадрида»! Винисиус, Родриго, Феде, Камавинга, Тчуамени, Беллингем и прочие - это не просто топовые игроки, это настоящая семья!🤍 За будущее клуба я спокоен!
Ещё скоро Ендрик подтянется,трио бразильцев будет разрывать лалигу
+2
0
+2
Ответ Нефанатик
Фанаты барсы не имеют права жаловаться. До них пике был героем. Этот такой же дурак, просто чуть лучше футбол играет.
А помнишь, ты ещё в среду называл его бразильским недоразумением?
+2
0
+2
Ответ Vlad Zhadejko
С Пике была чуть другая ситуация — он очень не любил именно Реал(не только по-футбольному), Вини же пытается выводить на эмоции абсолютно всех. Пике просто-напросто троллил мадридцев, Вини же именно что провокатор.
Тут как раз таки проблема в восприятии. По мне, так хет-трик Винисиуса лучший троллинг. Такой пике и не снился
+2
0
+2
Фанаты барсы не имеют права жаловаться. До них пике был героем. Этот такой же дурак, просто чуть лучше футбол играет.
+14
-12
+2
Скамейке жесты а карман Араухе)
+13
-11
+2
Ответ Нефанатик
Фанаты барсы не имеют права жаловаться. До них пике был героем. Этот такой же дурак, просто чуть лучше футбол играет.
С Пике была чуть другая ситуация — он очень не любил именно Реал(не только по-футбольному), Вини же пытается выводить на эмоции абсолютно всех. Пике просто-напросто троллил мадридцев, Вини же именно что провокатор.
+15
-13
+2
Ответ Irakli Kan
странная у вас логика, Пике показывал 5:0 это норм, Вини показывал 4:1 это провокация... в общем, все это не что иное как лицемерие
Ай ну что так однобоко-то?) Пике показывал своим болельщикам, а не скамейке Барсы)
+2
-1
+1
Его спросили его IQ просто
+2
-1
+1
Ответ Vlad Zhadejko
Вот казалось бы — провел крутой матч, победил принципиального соперника, всё супер! Зачем?? Болельщики Реала, вам не противно от того, как себя ведёт ваша семёрка?
Я вот очень сомневаюсь что он просто так это сделал, скорее всего повёлся на провокацию со скамейки
+1
0
+1
Ответ ScaryClown.^
хорошо что Испания,а точнее местные болельщики ставят на место этого чушпана,забил с левой пенки так играй дальше и помалкивай.
Лучший ЦЗ 21 века????хахахаха!рИчажный,спустись с небес на землю!
+2
-1
+1
Ответ Роман
Смотришь и радуешься. Полагаю Реал продолжит в том же духе и порадует в Кубке Испании и ЛЧ.
Ну тут уже будет зависеть от того, сколько аналогичных левых пеналей и красных дадут.
+4
-3
+1
Ответ войд
Пеке не тролил Реал,а бомбил от того что бчк всегда была под Мадридом,не путай тролинг с комплексами)
Понимаю, что сейчас радость болельщиков Реала велика, но давайте не будем забывать, что Пике в Барселоне ни разу разгромно Реалу не проиграл. При Пике Барселона именно что доминировала над Мадридом, сейчас ситуация обратная)
+4
-3
+1
Ответ Vlad Zhadejko
Вот казалось бы — провел крутой матч, победил принципиального соперника, всё супер! Зачем?? Болельщики Реала, вам не противно от того, как себя ведёт ваша семёрка?
Перебарщивает, да. Кстати, а какие ощущения у вас вызывал Пике например?
0
0
0
Ответ Vlad Zhadejko
Вот казалось бы — провел крутой матч, победил принципиального соперника, всё супер! Зачем?? Болельщики Реала, вам не противно от того, как себя ведёт ваша семёрка?
Противно, он перебарщивает явно
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Ответ Дороф
О, ArchivoVAR, тот самый... ☺️
да ,тот самый- промадридский
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Ответ Дороф
Ок, как скажешь. Просто иногда кажется, что в своём порицании Винни-Пуха ты перегибаешь палку.
Я за честный футбол. Я ненавижу симуляции, ненавижу провокации, а Винисиус быстро забыв как он провел первые два сезона в Реале после единственного хорошего сезона весь прошлый занимался кривляниями, симуляциями и провокациями. Фанаты таких вещей не видят, я же не фанат.
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Ответ ScaryClown.^
Пике лучший ЦЗ 21 века,ЧМ и ЧЕ,а кто такой Винисиус?ноющий нигер забивающий с левый пенок?
Из трёх голов и почти голевой Винни клоун докопался только до пенальти. Классика
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Ответ JENNINGS
Мнение вечно вторых из провинции для меня безусловно «важно» :)
«Поздравляю адекватных фанатов «Барселоны»! Эль Класико - это не только одно из главных противостояний в мире, но и всегда праздник для всех любителей футбола, в каком бы состоянии ни находились бы команды! Особенно, когда это матч за трофей!
С нетерпением жду воскресенья!»

Твои слова пару дней назад, а сегодня уже вечно вторые из провинции?)) не только на сайте, но и в жизни не приходилось повстречать таких лицемеров)) Очень низкий ты человек
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Ответ Капибарбер
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Мы прощаем тебя
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Ответ JENNINGS
Мнение вечно вторых из провинции для меня безусловно «важно» :)
Забавно, когда паренек из хрущевки называет Барселону провинцией
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Ответ Нефанатик
Я не люблю Винисиуса, это я не скрываю. Но я не слепой фанатик и не слепой хейтер. Если он отлично сыграл - я это признаю, если он ведет себя как идиот - это я тоже признаю. Это позиция адекватного человека. Я не возвожу игроков Реала в ранг святых, как это делают местные фанатики Реала.
Ок, как скажешь.
Просто иногда кажется, что в своём порицании Винни-Пуха ты перегибаешь палку.
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Ответ EmilKB24
А можно вопрос. А что ему там кричали то со скамейки? Или Вини просто сидел, улыбался и решил ещё подразнить соперника? Не, я понимаю. В Барсе святые люди и поэтому Фермин исподтишка не бил в конце матча Камавингу. Но что-то мне подсказывает, что Вини там прилетело и он просто вот так ответил.
Так Фермин так же не пытался толкать лежачего Джуда после собственного же свинского фола на нем)
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Реал играл хорошо, безусловно. Винисиус ещё раз подтвердил - королевство с гнильцой и это тоже безусловно!
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