Винисиус жестами показал «4:1» скамейке «Барселоны» после удаления Араухо

Винисиус Жуниор показал скамейке «Барселоны» провокационный жест.

Защитник «блауграны» получил вторую желтую карточку за фол на вингере « » на 71-й минуте финала Суперкубка Испании.

Пока отдельные футболисты каталонской команды спорили с судьей , начал препираться с запасными «Барселоны», недовольными его радостной реакцией на удаление, и на пальцах показал им текущий счет – 4:1.

Изображение: кадр из видео Carrusel Deportivo

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