Роберт Левандовски пытался помешать Винисиусу Жуниору перед исполнением пенальти.

В финале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Винисиус оформил хет-трик в 1-м тайме, забив третий гол с пенальти. Вингер « » сам заработал 11-метровый – на нем сфолил Рональд Араухо.

Перед исполнением пенальти, когда Винисиус устанавливал мяч на точку, подошел к бразильцу, после чего между игроками завязался короткий диалог.

Левандовски: Как собираешься бить пенальти?

Винисиус: Что?

Левандовски: Давай, бей.

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