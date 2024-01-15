Левандовски пытался отвлечь Винисиуса перед исполнением пенальти: «Как собираешься бить?»
Роберт Левандовски пытался помешать Винисиусу Жуниору перед исполнением пенальти.
В финале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Винисиус оформил хет-трик в 1-м тайме, забив третий гол с пенальти. Вингер «Реала» сам заработал 11-метровый – на нем сфолил Рональд Араухо.
Перед исполнением пенальти, когда Винисиус устанавливал мяч на точку, Левандовски подошел к бразильцу, после чего между игроками завязался короткий диалог.
Левандовски: Как собираешься бить пенальти?
Винисиус: Что?
Левандовски: Давай, бей.
Винисиус покорил класико: самый быстрый хет-трик века! «Реал» вынес «Барсу» (4:1) и взял Суперкубок
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- O que?
- Uderzmy
Вини: с какой целью интересуешься?
Левандовски: да так просто
Винисиус:Currrva ya perdole
Левандовски:Что?
Винисиус:Что?
-Нет, показываем.
-Красивое.
Куда собираешься прыгать?, - спросил Левандовски у Пеньи.
Не по-польски
Винисиус: Что?
Левандовски: Которые я влОжил в фонд прожиточного минимума.
-Ну разве это нож ? Вот ЭТО нож !-