Левандовски пытался отвлечь Винисиуса перед исполнением пенальти: «Как собираешься бить?»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Роберт Левандовски Винисиус Жуниор Класико Футбол

Роберт Левандовски пытался помешать Винисиусу Жуниору перед исполнением пенальти.

В финале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Винисиус оформил хет-трик в 1-м тайме, забив третий гол с пенальти. Вингер «Реала» сам заработал 11-метровый – на нем сфолил Рональд Араухо.

Перед исполнением пенальти, когда Винисиус устанавливал мяч на точку, Левандовски подошел к бразильцу, после чего между игроками завязался короткий диалог.

Левандовски: Как собираешься бить пенальти?

Винисиус: Что?

Левандовски: Давай, бей.

Винисиус покорил класико: самый быстрый хет-трик века! «Реал» вынес «Барсу» (4:1) и взял Суперкубок

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33 комментария
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Тарантино в шоке от этого диалога
+111
-2
+109
Левандовски: Ну забил ты, а дальше что ?
+63
-2
+61
А знаешь, что они там льют на картошку фри вместо кетчупа??
+37
0
+37
Очень содержательный диалог. Если Левандовски хотел выбить Винисиуса из седла таким диалогом, то вполне реально это было сделать. После такого общения можно впасть в ступор)
+31
-1
+30
Ответ GibsonFlyingV
Может Лева на польском ему это говорил, а тот и не понял?
- Jak zamierzasz uderzyć?
- O que?
- Uderzmy
+17
0
+17
Левандовски: как собираешься бить?
Вини: с какой целью интересуешься?
Левандовски: да так просто
+16
-1
+15
Ответ corazn blanco
Очень содержательный диалог. Если Левандовски хотел выбить Винисиуса из седла таким диалогом, то вполне реально это было сделать. После такого общения можно впасть в ступор)
Может Лева на польском ему это говорил, а тот и не понял?
+10
-1
+9
Левандовски:Как собираешься бить пенальти?
Винисиус:Currrva ya perdole
Левандовски:Что?
Винисиус:Что?
+8
-1
+7
какой содержательный диалог, Тарантино взял на заметку))
+6
-3
+3
-Ммм пенальти, бить даёте?
-Нет, показываем.
-Красивое.
+4
-1
+3
Лева просто тоже хотел, спросил на всякий случай
+4
-2
+2
Надеюсь лева увидел как это)
+5
-4
+1
Ответ Eldoctor58
Комментарий удален модератором
Как же хорошо что это легенда Баварии
+1
0
+1
Ответ kokakoka
- Jak zamierzasz uderzyć? - O que? - Uderzmy
"currrrrva", добавил он имя ввиду что мяч лучше подкрутить как следует.
+1
0
+1
Вини еще и потроллил, забив пенку с такой же остановкой как и Левандовский))
+1
0
+1
Ну вот Вини и показал как))
+3
-2
+1
И даже с этим Левандовски не справился)
+3
-2
+1
Треш-ток от поляка на уровне нынешней Барселоны
+3
-2
+1
Левандовски пытался узнать у Пеньи, как он собирается отбивать пенальти от Винисиуса.
Куда собираешься прыгать?, - спросил Левандовски у Пеньи.
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Комментарий удален модератором
Как собираешься бить?
Не по-польски
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новость 🔥 🔥🔥
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Левандовски: Ну как там с деньгами?

Винисиус: Что?

Левандовски: Которые я влОжил в фонд прожиточного минимума.
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Ответ Spaten
А знаешь, что они там льют на картошку фри вместо кетчупа??
Классика )
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Ответ Tristan...
В стиле Чака Норриса было бы следующее: По твоему это удар? Затем Левандовски вколачивает мяч с линии штрафной и говорит - "Вот это удар"
Или в стиле Данди.
-Ну разве это нож ? Вот ЭТО нож !-
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Ударил. И что?
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