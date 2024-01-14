Роберто о Суперкубке: «Хочу выиграть первый титул как капитан «Барсы». Победа дала бы нам силы для борьбы за все трофеи»

Серджи Роберто хочет выиграть Суперкубок Испании в статусе капитана «Барсы».

«Для меня возможность носить капитанскую повязку «Барселоны» – это честь, особенно в матче против «Реала». Надеюсь выиграть первый трофей в статусе капитана.

Я хочу победить. На кону трофей. Нужно выиграть, несмотря ни на что. Я буду особенно воодушевлен, так как я капитан. Надеюсь, мы сможем победить, играя хорошо. Но важна именно победа.

Мы должны забрать инициативу, доминировать с мячом, но не терять концентрацию. С « » нельзя считать исход матча решенным до последней минуты. Они в хорошем состоянии. В лице Беллингема они получили отлично игрока.

Мы надеемся контролировать матч и выйти вперед в счете», – сказал .

Также Серджи поделился воспоминаниями о финале Суперкубка Испании в прошлом году. Тогда «Барселона» выиграла у «Реала» со счетом 3:1.

«Это был один из лучших матчей прошлого сезона. Он был очень важен для нас перед финальным отрезком сезона. Надеюсь, сейчас все сложится так же. Победа дала бы нам силы для борьбы за все трофеи, стала бы поворотной точкой», – сказал футболист.

Сегодня «Реал» и « » сыграют в финале Суперкубка Испании. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

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