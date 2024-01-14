Роберто о Суперкубке: «Хочу выиграть первый титул как капитан «Барсы». Победа дала бы нам силы для борьбы за все трофеи»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Серджи Роберто Класико Футбол

Серджи Роберто хочет выиграть Суперкубок Испании в статусе капитана «Барсы».

«Для меня возможность носить капитанскую повязку «Барселоны» – это честь, особенно в матче против «Реала». Надеюсь выиграть первый трофей в статусе капитана.

Я хочу победить. На кону трофей. Нужно выиграть, несмотря ни на что. Я буду особенно воодушевлен, так как я капитан. Надеюсь, мы сможем победить, играя хорошо. Но важна именно победа.

Мы должны забрать инициативу, доминировать с мячом, но не терять концентрацию. С «Мадридом» нельзя считать исход матча решенным до последней минуты. Они в хорошем состоянии. В лице Беллингема они получили отлично игрока.

Мы надеемся контролировать матч и выйти вперед в счете», – сказал Роберто.

Также Серджи поделился воспоминаниями о финале Суперкубка Испании в прошлом году. Тогда «Барселона» выиграла у «Реала» со счетом 3:1.

«Это был один из лучших матчей прошлого сезона. Он был очень важен для нас перед финальным отрезком сезона. Надеюсь, сейчас все сложится так же. Победа дала бы нам силы для борьбы за все трофеи, стала бы поворотной точкой», – сказал футболист.

Сегодня «Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

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12 комментариев
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Вчера практически идентичное интервью дал и Начо. Оба на правах капитана впервые могут поднять трофеи над головой. Посмотрим, кому из них это удастся.
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До чего докатилась Барса, что это чудо капитан команды.
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Ответ Nike of FW
Повязка у него как у игрока с наибольшим количеством матчей ..... такова традиция.
В Мадриде и Барселоне капитан не тот, кто больше всех матчей провел, а тот, кто раньше всех оказался в первой команде. Если бы капитанскую повязку давали из-за количества матчей, то повязка была у Тер Штегена.
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+1
Ответ corazn blanco
В Мадриде и Барселоне капитан не тот, кто больше всех матчей провел, а тот, кто раньше всех оказался в первой команде. Если бы капитанскую повязку давали из-за количества матчей, то повязка была у Тер Штегена.
видимо Вы не учитываете прошлого Роберто как игрока Барсы Б . Но даже без учета этого ,с учётом игр этого сезона у ТШ 390 у Роберто 364 ... так что формально да на начало сезона у да Марка было больше игр за основную команду. Более того у клуба всегда есть желание назначать капитаном полевого игрока при прочих равных.
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Ответ corazn blanco
Вчера практически идентичное интервью дал и Начо. Оба на правах капитана впервые могут поднять трофеи над головой. Посмотрим, кому из них это удастся.
Респект за здравый коммент.🫱🏽‍🫲🏼
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