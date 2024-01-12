Рафинья не сыграет против «Реала» в финале Суперкубка. У него вторая мышечная травма за сезон
Рафинья не поможет «Барселоне» в матче за Суперкубок Испании против «Реала».
Во вчерашнем полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны» (2:0) бразилец повредил бедро и покинул поле на 42-й минуте.
Каталонский клуб сообщил, что по результатам обследования у вингера выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Таким образом, Рафинья точно не сыграет против «Реала» 14 января. На его место в составе будут претендовать Ферран Торрес и Ламин Ямаль.
Отметим, что Рафинья получил вторую травму за сезон. В конце сентября он выбыл из-за мышечного повреждения и пропустил месяц.
В этом сезоне на счету 27-летнего футболиста 4 гола и 6 результативных передач в 20 матчах за «Барсу». Полную статистику игрока можно найти здесь.
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Но вроде он что-то старается на поле, только шибко не получается.