Рафинья не сыграет против «Реала» в финале Суперкубка. У него вторая мышечная травма за сезон

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Ла Лига травмы Суперкубок Испании Рафинья Диас Класико Футбол

Рафинья не поможет «Барселоне» в матче за Суперкубок Испании против «Реала».

Во вчерашнем полуфинале Суперкубка Испании против «Осасуны» (2:0) бразилец повредил бедро и покинул поле на 42-й минуте.

Каталонский клуб сообщил, что по результатам обследования у вингера выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Таким образом, Рафинья точно не сыграет против «Реала» 14 января. На его место в составе будут претендовать Ферран Торрес и Ламин Ямаль.

Отметим, что Рафинья получил вторую травму за сезон. В конце сентября он выбыл из-за мышечного повреждения и пропустил месяц.

В этом сезоне на счету 27-летнего футболиста 4 гола и 6 результативных передач в 20 матчах за «Барсу». Полную статистику игрока можно найти здесь.

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8 комментариев
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Жалко, видно как старается, но мало что получается. Постоянно перерывы на лечение.
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Ответ SaH4r.
Был слух, что Ньюкасл им интересуется. Будет чудом если Барса умудрится обменять его на Гимараэса
мечтать невредно))
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Феррана на его место, а потом на 60-70х минутах Ямаля
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Ответ Aleksandr Danilov
Здоровья, но хорошо, что не сыграет. Пора продавать
Был слух, что Ньюкасл им интересуется. Будет чудом если Барса умудрится обменять его на Гимараэса
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Плюс-минус одно полено погоду не сделает для Барсы.
Но вроде он что-то старается на поле, только шибко не получается.
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Жаль, хотелось бы видеть финал в сильнейших составах, чтобы интереснее и непредсказуемей был матч.
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